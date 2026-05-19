Train Ticket: गर्मी की छुट्टियों की शुरुआत से पहले ही देश की राजधानी दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे प्रमुख रूटों पर कन्फर्म रेल टिकटों का गंभीर संकट देखने को मिल रहा है. जहां, छपरा जंक्शन और आसपास के क्षेत्रों से गुजरने वाली ट्रेनों में अगले 60 दिनों तक सीटें पूरी तरह से भरी हुईं नजर आने वाली हैं. इसके साथ ही स्लीपर और एसी दोनों ही श्रेणियों में वेटिंग लिस्ट 100 के आंकड़े को पार कर गई है, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है.

भीड़ और किल्लत की क्या है मुख्य वजह?

इस साल ट्रेन की टिकटों की किल्लत सामान्य से भी ज्यादा देखने को मिल रही है. जिसकी मुख्य वजह स्कूल-कॉलेज में पढ़ने वाली ग्रीष्मकालीन छुट्टियां खासतौर से वजह बनकर सामने आई है. तो वहीं, दूसरी तरफ छपरा से मुंबई, दिल्ली और कोलकाता जाने वाले यात्रियों की संख्या में अचानक 30 प्रतिशत का बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है.

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इतना ही नहीं, तत्काल कोटे में भी बुकिंग शुरू होते ही कुछ ही मिनटों में सीटें पूरी तरह से भर जाती हैं, जिसकी वजह से कई यात्रियों को मजबूरन महंगे निजी वाहनों या फिर बसों का सहारा लेना पड़ रहा है. हांलाकि, रेलवे प्रशासन द्वारा अतिरिक्त कोच जोड़ने और स्पेशल ट्रेनें चलाने के लगातार कोशिश भी किए जा रहे हैं, लेकिन भारी भीड़ के सामने ये उपाय हर बार की तरह फेल होता हुआ नज़र आ रहा है.

क्या है प्रमुख ट्रेनों में कन्फर्म सीटों की उपलब्धता स्थिति?

बात करें ट्रेनों में ट्रेन कन्फर्म सीटों की स्थिति के बारे में तो, संख्या 13106 बलिया सियालदह एक्सप्रेस 21 मई, 19166 साबरमती एक्सप्रेस 6 जून, 15708 आम्रपाली एक्सप्रेस 7 जून, 12561 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस 9 जून, 2565 बिहार संपर्क क्रांति 10 जून, 15565 वैशाली सुपरफास्ट 11 जून, 13020 बाघ एक्सप्रेस 16 जून, 11062 पवन एक्सप्रेस 17 जून, 12670 गंगा कावेरी एक्सप्रेस 20 जून तक बताई जा रही है.

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को क्या दी सलाह?

हांलाकि, रेलवे विभाग ने यात्रियों को सख्त से सख्त सलाह देते हुए बताया कि ट्रेन बुक करने के चक्कर में हमेशा स्कैम से सतर्क रहने की कोशिश करें. इसके साथ ही अपनी यात्रा की योजना समय रहते बनाएं और विकल्प के तौर पर अन्य कनेक्टिंग रूटों के अलावा स्पेशल ट्रेनों की उपलब्धता की जांच लगातार करते रहे हैं.

कन्फर्म टिकट पाने के प्रमुख तरीके और उपाय

अगर आप अपनी टिकट को कन्फर्म करना चाहते हैं तो इस बातों पर आपको खास ध्यान देने की जरूरत है. यात्रा की तारीख से ठीक एक दिन पहले सुबह 10:00 बजे एसी (AC) क्लास के लिए और सुबह 11:00 बजे स्लीपर क्लास के लिए तत्काल बुकिंग की शुरुआत की जाती है. जहां, आप आईआरसीटीसी (IRCTC) ऐप या फिर रेलवे वेबसाइट पर अपनी 'मास्टर लिस्ट' पहले से तैयार रखें ताकि बुकिंग शुरू होते ही कुछ ही सेकेंड्स में आप बिना किसी परेशानी के आसानी से पेमेंट कर सकें.

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इसके अलावा हमेशा टिकट को बुक करते समय 'Vikalp' का चयन करना न भूलें. अगर आपकी चुनी हुई ट्रेन में टिकट वेटिंग रह जाता है, तो रेलवे आपको उसी रूट पर जाने वाली दूसरी अन्य ट्रेनों या फिर स्पेशल ट्रेनों में खाली सीट आवंटित कर सकता है, जिससे आपकी यात्रा में किसी तरह की कोई बाधा नहीं आएगी. और सबसे आखिरी में कुछ प्रमुख ट्रेनों में यह डायनेमिक प्राइसिंग कोटा होता है. जहां, मांग के मुताबिक किराया बढ़ता है, लेकिन सामान्य तत्काल की तुलना में इसमें टिकट मिलने की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है.