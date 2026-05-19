सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में घुसा सांप, मची अफरा-तफरी, मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम

मुंबई के बांद्रा स्थित सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में 18 मई को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब बिल्डिंग के नीचे अचानक एक सांप नजर आया. सांप दिखाई देते ही सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत अलर्ट हो गए और बिना देर किए एक्सपर्ट स्नेक हैंडलर को बुलाया गया. कुछ ही देर में मुंबई पुलिस भी मौके पर पहुंच गई.

मौके पर पहुंचीं रेसक्यू टीम

स्नेक हैंडलर ने सावधानी के साथ सांप को रेस्क्यू कर सुरक्षित तरीके से काबू में कर लिया. इस दौरान पुलिस ने भी पूरे एरिया को संभाले रखा. राहत की बात ये रही कि सांप जहरीला नहीं था और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा. मामले की जानकारी बांद्रा पश्चिम पुलिस स्टेशन में डायरी में दर्ज की गई है, वहीं वन विभाग कंट्रोल रूम को भी इसकी सूचना दे दी गई.

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कार पार्किंग एरिया में घुसा सांप

बताया जा रहा है कि सांप कार पार्किंग एरिया में शटर के अंदर घुस गया था. इसी पार्किंग के ठीक ऊपर पहली मंजिल पर सलमान खान का फ्लैट है, जहां वह अपने पिता और परिवार के साथ रहते हैं. पकड़ा गया सांप धामण प्रजाति का था, जो करीब 5 फीट लंबा और बिना जहर वाला होता है.

सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सांप को सबसे पहले बिल्डिंग के नीचे देखा गया था, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई की गई. वहीं, सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें हैंडलर को सावधानी के साथ सांप को पकड़ा और सुरक्षित तरीके से बैग में डालते हुए देखा जा सकता है. हालांकि अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि सांप आखिर वहां तक कैसे पहुंचा.

ये हैं सलमान खान की अपकमिंग मूवीज

वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान खान जल्द ही फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' में नजर आएंगे. अपूर्व लाखिया फिल्म के डायरेक्टर हैं. इसमें सलमान के साथ चित्रांगदा सिंह लीड रोल में नजर आएंगी. इसके अलावा सलमान के पास डायरेक्टर वामशी पैडिपल्ली की फिल्म भी है, जिसमें वो नयनतारा के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे.

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