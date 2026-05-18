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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLPG Subsidy New Rule: इन लोगों को नहीं मिलेगा सस्ता LPG सिलेंडर, कट जाएंगे हजारों कनेक्शन, जानें क्या है नया नियम

LPG Subsidy New Rule: इन लोगों को नहीं मिलेगा सस्ता LPG सिलेंडर, कट जाएंगे हजारों कनेक्शन, जानें क्या है नया नियम

LPG Subsidy New Rule: इन दिनों गैस सिलेंडर को लेकर काफी सारी परेशानियां आ रही हैं. इसी बीच गैस पर मिलने वाली सब्सिडी को लेकर भी नए नियम आ गए हैं. ये नियम आपको जरूर जान लेने चाहिए.

By : सृष्टि | Updated at : 18 May 2026 09:14 AM (IST)
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LPG Subsidy New Rule: अगर आप गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ उठा रहे हैं तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि केंद्र सरकार ने एलपीजी सब्सिडी के नियमों में काफी सख्ती कर दी है. ऐसे में कई सारे लोगों को सब्सिडी मिलनी बंद हो जाएगी और साथ ही फर्जी, निष्क्रिय कनेक्शनों हमेशा के लिए कट जाएंगे. यहां से आप इस नए नियम के बारे में विस्तार से जानें.

क्या हैं गैस सब्सिडी के नए नियम? 
केंद्र सरकार ने नए नियम अनुसार, अगर आपकी आय 10 लाख या उससे ज्यादा है तो आपको उच्च आय वर्ग का माना जाएगा और आपको गैस सिलेंडर पर सब्सिडी भी नहीं मिलेगी. 

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क्यों जरूरी हैं ये नियम- 
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जब राजस्थान का आकड़ा निकाला गया तो वहां 40000 से ज्यादा उपभोक्ता उच्च आय वर्ग में आते हैं फिर भी सब्सिडी का लाभ ले रहे हैं. सरकार का निशाना वो लोग भी हैं जिनके पास फर्जी और निष्क्रिय कनेक्शन है. यानी कई सारे घरों में मृत व्यक्ति के नाम का खाता भी चल रहा है. ऐसे में नियम के अनुसार, किसी मृत व्यक्ति के नाम पर अभी भी गैस ली जा रही है, तो परिवार को 30 दिनों के भीतर वह कनेक्शन किसी पात्र सदस्य के नाम ट्रांसफर करवाना होगा. 

उज्जवला योजना के लाभार्थियों के लिए अलग है नियम- 
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों के लिए नियम अलग हैं. इन परिवारों को सरकार की ओर से विशेष राहत दी जाती है और उन पर 10 लाख की आय सीमा का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि वे पहले से ही गरीबी रेखा के नीचे (BPL) आते हैं. 

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कैसे मिल रही है जानकारी?
देशभर में सभी गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर पर मैसेज आ रहे हैं. अगर आपके नंबर पर भी मैसेज आ रहे हैं तो आपके पास बस 7 दिन का समय है. आप टोल-फ्री नंबर 1800-2333-555 पर कॉल कर सकते हैं या कंपनी के आधिकारिक पोर्टल पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. 

गैस सब्सिडी न मिलने पर क्या करें?
गैस सब्सिडी न मिलने की स्थिति में सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके गैस कनेक्शन के साथ आपका बैंक खाता और आधार कार्ड लिंक हो यानी सबसे पहले अपना 'KYC' स्टेटस चेक करें. अगर आपकी आय 10 लाख से कम है और फिर भी आपके खाते में सब्सिडी नहीं आ रही है, तो इसके कई तकनीकी कारण हो सकते हैं. इसके लिए आप आधिकारिक MyLPG Portal पर लॉग इन करके या अपनी गैस एजेंसी से संपर्क करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 18 May 2026 09:14 AM (IST)
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