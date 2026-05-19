ATM से कैश नहीं निकला लेकिन खाते से कट गया पैसा? जानें कैसे मिलेगा Refund

ATM Problem: इन दिनों हर कोई डिजिटल पेमेंट कर रहा है. ज्यादातर लोग घर में कैश नहीं रखते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो एटीएम भागते हैं. परेशानी तब होती है जब एटीएम भी धोखा दे देता है. मतलब ट्रांजेक्शन का मैसेज तो आता है लेकिन एक भी पैसा हाथ में नहीं आता. ऐसे में आम आदमी परेशान हो जाता है कि अब क्या किया जाए. सवाल ये आता है कि आखिर पैसा गया कहां और वापस कैसे मिलेगा.

आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के मुताबिक, बैंक को लेनदेन फेल होने की तारीख से 7 वर्किंग डे के भीतर ग्राहक के खाते में कटी हुई रकम वापस क्रेडिट करनी होती है. बस इसके लिए आपको यहां दिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है.

24 घंटे इंतजार करें

कई बार तकनीकी खराबी या नेटवर्क की गड़बड़ी की वजह से मशीन में पैसा अटक जाता है. ऐसे में आपको बस 24 घंटे इंतजार करना है. बैंक ऑटोमैटिक तरीके से 24 घंटे के भीतर आपका पूरा पैसा रिफंड या क्रेडिट कर देगा. आप बस बैंक स्टेटमेंट चेक करते रहें.

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ट्रांजैक्शन स्लिप संभालें

अगर ट्रांजैक्शन फेल होने पर भी पैसे कटे हैं और पैसे आपके हाथ में नहीं आए तो आपको सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन फेल की पर्ची संभाल कर रखनी है, जो एटीएम से निकलती है. उसी पर्ची पर ट्रांजैक्शन आईडी और एटीएम की आईडी होती है, जिससे आप बाद में शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

कैसे करें शिकायत?

अपने बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर तुरंत कॉल करें. उन्हें ट्रांजैक्शन का समय, तारीख, एटीएम की लोकेशन, ट्रांजैक्शन आईडी और रकम की जानकारी दें. अपना शिकायत नंबर जरूर नोट करें. अगर कॉल पर बात न बने, तो अपनी होम ब्रांच जाकर वहां एक फॉर्म भरें और लिखित शिकायत दें. रिसीविंग की कॉपी और शिकायत नंबर अपने पास रखें.

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