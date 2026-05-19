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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीATM से कैश नहीं निकला लेकिन खाते से कट गया पैसा? जानें कैसे मिलेगा Refund

ATM से कैश नहीं निकला लेकिन खाते से कट गया पैसा? जानें कैसे मिलेगा Refund

ATM Problem: अक्सर ऐसा होता है कि हम एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं तो कैश तो नहीं निकलता लेकिन अकाउंट से पैसे कटने का मैसेज आ जाता है. ऐसे में आपको क्या करना है और पैसा कैसे वापस मिलेगा, ये समझे.

By : सृष्टि | Updated at : 19 May 2026 07:46 AM (IST)
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ATM Problem:  इन दिनों हर कोई डिजिटल पेमेंट कर रहा है. ज्यादातर लोग घर में कैश नहीं रखते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो एटीएम भागते हैं. परेशानी तब होती है जब एटीएम भी धोखा दे देता है. मतलब ट्रांजेक्शन का मैसेज तो आता है लेकिन एक भी पैसा हाथ में नहीं आता. ऐसे में आम आदमी परेशान हो जाता है कि अब क्या किया जाए. सवाल ये आता है कि आखिर पैसा गया कहां और वापस कैसे मिलेगा.

आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के मुताबिक, बैंक को लेनदेन फेल होने की तारीख से 7 वर्किंग डे के भीतर ग्राहक के खाते में कटी हुई रकम वापस क्रेडिट करनी होती है. बस इसके लिए आपको यहां दिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है.

24 घंटे इंतजार करें 
कई बार तकनीकी खराबी या नेटवर्क की गड़बड़ी की वजह से मशीन में पैसा अटक जाता है. ऐसे में आपको बस 24 घंटे इंतजार करना है. बैंक ऑटोमैटिक तरीके से 24 घंटे के भीतर आपका पूरा पैसा रिफंड या क्रेडिट कर देगा. आप बस बैंक स्टेटमेंट चेक करते रहें.

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ट्रांजैक्शन स्लिप संभालें
अगर ट्रांजैक्शन फेल होने पर भी पैसे कटे हैं और पैसे आपके हाथ में नहीं आए तो आपको सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन फेल की पर्ची संभाल कर रखनी है, जो एटीएम से निकलती है. उसी पर्ची पर ट्रांजैक्शन आईडी और एटीएम की आईडी होती है, जिससे आप बाद में शिकायत दर्ज कर सकते हैं. 

कैसे करें शिकायत?
अपने बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर तुरंत कॉल करें. उन्हें ट्रांजैक्शन का समय, तारीख, एटीएम की लोकेशन, ट्रांजैक्शन आईडी और रकम की जानकारी दें. अपना शिकायत नंबर जरूर नोट करें. अगर कॉल पर बात न बने, तो अपनी होम ब्रांच जाकर वहां एक फॉर्म भरें और लिखित शिकायत दें. रिसीविंग की कॉपी और शिकायत नंबर अपने पास रखें. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 19 May 2026 07:46 AM (IST)
Tags :
ATM Utility News RBI
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