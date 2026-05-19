उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में जिम जिहाद और धर्मांतरण के मामले में मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ का कड़ा रुख देखने को मिला है. सीएम योगी के आदेश पर महिलाओं के ख़िलाफ अपराध करने वाले लव जिहाद गैंग के दस आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है.

मिर्जापुर में जिम की आड़ में धर्मांतरण साजिश मामले में सीएम योगी के निर्देश पर कड़ी कार्रवाई की गई है. पुलिस ने बताया कि इस मामले में आरोपी मौलवी खलीलु रहमान, जिम ट्रेनर इमरान खान समेत 10 आरोपियों पर संगठित लव जिहाद का गिरोह चलाने का आरोप है. जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है.

हिंदू महिलाओं के धर्मांतरण की साजिश

जांच एजेंसियों के मुताबिक ये गिरोह पूरी प्लानिंग के साथ हिन्दू महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर उन्हें निशाना बनाते थे. आरोपियों ने जिम आने वाली सैकड़ों हिंदू महिलाओं को बहला-फुसलाकर लव जिहाद का शिकार बनाया और फिर उनके धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया जाता था. पुलिस की टीम इस पूरे मामले की गंभीरता से जाँच कर रही हैं.

Meerut News: बीए छात्रा हत्याकांड में बड़ा खुलासा, मोबाइल चैट देखकर आरोपी ने उतारा मौत के घाट

सीएम योगी के निर्देश पर सख्त एक्शन

पुलिस के मुताबिक गिरोह का सरगना इमरान खान अपने साथियों के साथ जिम में आने वाली हिन्दू महिलाओं को अपना शिकार बनाता था. ये गिरोह ट्रेनिंग के बहाने महिलाओं को प्रेम जाल में फंसाने का काम करते थे, इसके बाद उन्हें फँसाकर संबंध बनाए जाते थे और आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें के जरिए उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था. पुलिस इस गिरोह से जुड़े और लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है.

पुलिस ने कहा कि यूपी में महिलाओं से जुड़े किसी भी अपराध और उनके खिलाफ रची जा रही साजिशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है, ताकि समाज में कड़ा संदेश जा सके और अपराधी अपराध करने से पहले हजार बार सोचें. पुलिस के इस एक्शन से आरोपियों में हड़ंकप मच गया है.

जयवीर सिंह बोले- अजान से नींद हो रही खराब, सीएम ने कहा- सड़क पर नहीं होगी नमाज, चुनावी साल में संयोग या प्रयोग?