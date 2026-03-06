IND vs NZ T20 World Cup Final: भारत में क्रिकेट का क्रेज सबके सर चढ़कर बोलता है. डेढ़ सौ करोड़ की आबादी वाले इस देश में क्रिकेट किसी धर्म की तरह है. इन दिनों भारत में टी20 वर्ल्ड कप खेला जा रहा है. कल यानी 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड का सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया था. इस जबरदस्त मुकाबले में भारत की टीम ने 7 रनों से जीत हासिल कर फाइनल में अपनी जगह बना ली है. फाइनल मुकाबला 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा.

यह स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है जिसमें एक लाख से ज्यादा लोग मैच को लाइव देख सकते हैं. भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में भारत की टीम फाइनल मुकाबले खेले तो उसे कैसे कोई मिस करना चाहेगा. किसी को देखते हुए भारतीय रेलवे ने क्रिकेट प्रेमियों को एक बड़ा तोहफा दिया है. रेलवे ने फाइनल के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है.

मुंबई से अहमदाबाद चलेंगी स्पेशल ट्रेनें

अहमदाबाद में होने वाले टी20 विश्व कप फाइनल को देखते हुए यात्रियों की बढ़ती भीड़ को संभालने के लिए पश्चिमी रेलवे ने खास तैयारी की है. इसी के तहत मुंबई सेंट्रल और अहमदाबाद के बीच सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया गया है. यह ट्रेनें स्पेशल किराए पर चलाई जाएंगी. जिससे फैंस और यात्रियों को सफर का एक्सट्रा ऑप्शन मिल सकेगा.

पश्चिम रेलवे की डिविजनल रेलवे यूजर कंसल्टेटिव कमेटी के सदस्य राजीव सिंघल ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में डीआरएम पंकज सिंह से मुलाकात कर रिक्वेस्ट की थी.. इसके बाद शनिवार रात मुंबई से अहमदाबाद के लिए दो स्पेशल ट्रेनें और रविवार सुबह दो ट्रेनें चलाने का फैसला लिया गया है.

बढ़ी संख्या में फैंस पहुंचेंगे अहमदाबाद

अहमदाबाद में होने वाले बड़े मैच को देखते हुए बड़ी संख्या में क्रिकेट फैंस के वहां पहुंचने की उम्मीद है. इसी को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी रेलवे ने मुंबई सेंट्रल और अहमदाबाद के बीच दो एक्सट्रा सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक के मुताबिक इन अतिरिक्त ट्रेनों से बढ़ती भीड़ को संभालने में मदद मिलेगी और बिजी रूट पर यात्रियों को राहत मिलेगी.

स्पेशल ट्रेनों की पूरी डिटेल

ट्रेन नंबर 09027/09028 मुंबई सेंट्रल–अहमदाबाद एसी सुपरफास्ट तेजस स्पेशल

यह तेजस स्पेशल ट्रेन शनिवार 7 मार्च 2026 को रात 11:45 बजे मुंबई सेंट्रल से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 8:30 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन नंबर 09028 सोमवार 9 मार्च 2026 को तड़के 3:00 बजे अहमदाबाद से चलेगी और सुबह 11:15 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी. सफर के दौरान यह ट्रेन बोरीवली, वापी, सूरत, भरूच और वडोदरा स्टेशनों पर रुकेगी. यात्रियों की सुविधा के लिए इसमें फर्स्ट एसी, एसी 2-टियर और एसी 3-टियर जैसे प्रीमियम कोच लगाए जाएंगे.

ट्रेन नंबर 09021/09022 मुंबई सेंट्रल–अहमदाबाद एसी सुपरफास्ट स्पेशल

दूसरी स्पेशल ट्रेन 8 मार्च 2026 को सुबह 6:20 बजे मुंबई सेंट्रल से चलेगी और दोपहर 12:40 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी. इसी दिन वापसी में ट्रेन नंबर 09022 दोपहर 3:10 बजे अहमदाबाद से रवाना होगी और रात 9:45 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंच जाएगी. इस ट्रेन का ठहराव भी बोरीवली, वापी, सूरत, भरूच और वडोदरा स्टेशनों पर रहेगा. यात्रियों को बेहतर अनुभव देने के लिए इसमें विस्टाडोम, एग्जीक्यूटिव अनुभूति, एग्जीक्यूटिव चेयर कार और एसी चेयर कार जैसे आधुनिक कोच शामिल किए गए हैं.

कब शुरू होगी बुकिंग?

ट्रेन नंबर 09027 और 09028 के लिए बुकिंग 6 मार्च 2026 से शुरू हो चुकी है. तो वहीं ट्रेन नंबर 09021 और 09022 के लिए बुकिंग 7 मार्च 2026 से शुरू होगी. यात्री सभी पीआरएस काउंटरों पर या IRCTC वेबसाइट के जरिए अपने टिकट बुक कर सकते हैं. ट्रेन की और जानकारी के लिए यात्री भारतीय रेलवे की आधिकारिक पूछताछ वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in पर भी जा सकते हैं.

