गैस सिलेंडर जल्दी खत्म हो रहा है? इन आसान तरीकों से बढ़ाएं इसकी लाइफ

Gas Cylinder Using Tips: गैस सिलेंडर जल्दी खत्म होना आजकल कई घरों की आम परेशानी बन गया है. ऊपर से अब रिफिल का गैप भी 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है. यानी सिलेंडर को लंबा चलाना और जरूरी हो गया है. ऐसे में अगर आप रसोई में कुछ छोटी आदतें बदल लें.

तो गैस की खपत काफी कम हो सकती है. सही तरीके से खाना पकाने पर न सिर्फ सिलेंडर ज्यादा दिन चलता है. बल्कि समय और पैसे दोनों की बचत होती है. यहां कुछ आसान तरीके हैं. जिन्हें अपनाकर आप अपने सिलेंडर की लाइफ आराम से बढ़ा सकते हैं.

आंच और बर्तन का सही तालमेल रखें

खाना बनाते समय बर्तन को सही तरीके से आंच पर रखना बहुत जरूरी है. अगर बर्तन आंच से ज्यादा ऊपर रहेगा. तो गर्मी सही से नहीं पहुंचेगी और खाना पकने में ज्यादा समय लगेगा. इससे गैस भी ज्यादा खर्च होती है. कोशिश करें कि बर्तन की तली सीधी फ्लेम के संपर्क में रहे. इसके साथ ही बहुत तेज आंच पर हर चीज पकाने की आदत भी बदलें. क्योंकि मीडियम फ्लेम पर खाना जल्दी और बेहतर तरीके से पकता है.

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ढक्कन और प्रेशर कुकर का करें सही इस्तेमाल

खाना पकाते वक्त ढक्कन लगाना एक छोटी आदत है. लेकिन इसका असर बड़ा होता है. इससे भाप अंदर ही रहती है और खाना जल्दी पकता है. जिससे गैस की खपत कम होती है. इसके अलावा दाल, चावल या सब्जी बनाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें. कुकर में खाना तेजी से पकता है और कम गैस लगती है. ध्यान रखें कि कुकर ठीक से बंद हो और पानी की क्वाटिंटी सही हो.

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पहले से तैयारी कर लें

गैस जलाने से पहले अगर आप सब्जियां काट लें, मसाले तैयार कर लें तो बर्नर कम समय तक जलता है और गैस बचती है. साथ ही समय समय पर सिलेंडर, पाइप और नॉजल की जांच करते रहें. अगर कहीं हल्की भी लीक हो या फ्लेम कमजोर लगे, तो तुरंत ठीक करवाएं. छोटी सी लापरवाही से गैस तेजी से खत्म हो सकती है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है.

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