फर्जी बाबा कांड: महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष रुपाली चाकणकर देंगी इस्तीफा

एनसीपी अजीत गुट की नेता और महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष रुपाली चाकणकर आज (20 मार्च) देर रात या कल महाराष्ट्र महाराष्ट्र महिला आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा दे देंगी. सूत्रों ने इसकी जानकारी दी. नासिक के फर्जी बाबा अशोक खरात कांड उजागर होने और बाबा के साथ नजदीकियों का खुलासा होने के बाद लगातार रुपाली के इस्तीफे की मांग हो रही है. खरात की कई नेताओं के साथ तस्वीरें सामने आई हैं. खरात के पास के कई आपत्तिजनक वीडियो भी मिले हैं.

कांग्रेस प्रवक्ता ने क्या कहा?

अशोक खरात को 'कैप्टन' खरात के नाम से भी जाना जाता है. उसे 24 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोन्धे ने कहा कि खरात मामले की एसआईटी जांच का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) रैंक की महिला पुलिस अधिकारी को करना चाहिए.

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'खरात की बातों में आकर रुपाली ने काटी अपनी उंगली'

वहीं उद्धव गुट की प्रवक्ता सुषमा अंधारे ने कहा कि मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए चाकणकर का नार्को टेस्ट कराया जाना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि रुपाली चाकणकर ने खरात की बातों में आकर अपनी उंगली काट ली थी. अंधारे ने ऐसी तस्वीरें भी दिखाईं जिनमें चाकणकर की अनामिका उंगली पर पट्टी बंधी हुई दिख रही है.

18 मार्च को गिरफ्तार हुआ फर्जी बाबा

अशोक खरात को बुधवार (18 मार्च) को नासिक जिले में एक महिला का तीन साल तक बार-बार यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. सामाजिक कार्यकर्ता अंजली दमानिया ने दावा किया कि आरोपी ने विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं का शोषण किया. उपायों और सलाह के माध्यम से धनवान भक्तों से पैसे वसूले. एनसीपी के सीनियर नेता प्रफुल पटेल ने शुक्रवार को कहा कि खरात प्रकरण में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने अशोक खरात की तुलना अमेरिका के कुख्यात यौन अपराधी रहे जेफरी एपस्टीन से की. उन्होंने कहा कि जिस तरह एपस्टीन मासूम बच्चियों का शोषण करता था, वैसे ही खरात पर भी गंभीर आरोप लगे हैं. उन्होंने इस मामले को 'खरात फाइल्स' करार दिया.