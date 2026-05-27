हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीखाते में आएगा PF का पूरा पैसा, जानें विड्रॉल पर TDS कटने से बचाने का 3 सबसे आसान तरीका

खाते में आएगा PF का पूरा पैसा, जानें विड्रॉल पर TDS कटने से बचाने का 3 सबसे आसान तरीका

EPF Withdrawal TDS Rules: अगर आप PF का पैसा अपने खाते में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ये खबर आपके काम की है. यहां से आप जान सकते हैं कि PF विड्रॉल बिना TDS कटे, कैसे हो सकता है.

By : सृष्टि | Updated at : 27 May 2026 11:41 AM (IST)
Preferred Sources

EPF Withdrawal TDS Rules: अगर आप नौकरी हैं तो आपका PF जरूर कटता होगा. ये EPFO आपके अपने ही भविष्य की सुरक्षा के लिए होता है. हालांकि, इसे आप अपनी जरूरत के समय में इस्तेमाल भी कर सकते हैं. दिक्कत तो तब आती है जब आप ईपीएफ को ट्रांसफर या विड्रॉ करना चाहते हैं तो टीडीएस कट जाता है. यहां हम आपको बता रहे हैं कि आप टीडीएस कटने से कैसे बचा सकते हैं और कैसे पूरा पैसा निकाल सकते हैं.

कब कटेगा टीडीएस?
1. अगर आपने किसी कंपनी में लगातार 5 साल का काम किया है और आपको अपने ईपीएफ अकाउंट से 50000 रुपये या उससे ज्यादा पैसे की जरूरत है और इसे निकालना है तो उस पर टीडीएस कटेगा.

2. अगर आपने कंपनी में अपना पैन नंबर जमा किया हुआ है तो 10 फीसदी की दर से टीडीएस काटा जाएगा. हालांकि, लगातार 5 साल काम करने के बाद ईपीएफ निकालने पर टीडीएस नहीं काटा जाता है. इसमें अलग-अलग कंपनियों में की गई नौकरी की अवधि भी जोड़ी जाती है, लेकिन इसके लिए ये भी जरूरी है कि आपने अपने पुराने PF खाते को नए खाते में ट्रांसफर करवाए.

आपके शहर में 14 और 19 किलो का गैस सिलेंडर का क्या है दाम? जानें आज कितने बढ़े एलपीजी के रेट

TDS कटने से कैसे बचाएं?
अगर कोई कर्मचारी नौकरी बदलने के बाद अपनी पीएफ राशि निकालने की बजाय उसे नए नियोक्ता के खाते में ट्रांसफर कर देता है, तो उसकी सेवा अवधि लगातार मानी जाती है. इससे भविष्य में 5 साल का नियम पूरा करने में आसानी होती है और टीडीएस से बचा जा सकता है.

टीडीएस से छूट के लिए आजमाएं ये ट्रिक-
जिन कर्मचारियों की कुल आय कर योग्य सीमा से कम है, वो फॉर्म 121 जमा कर टीडीएस कटने से बच सकते हैं. इसके अलावा कुछ जरूरी दस्तावेज भी जमा करने होंगे. इनमें घोषणा करने वाले व्यक्ति का पैन नंबर, भुगतान करने वाले का टीएएन नंबर, उम्र का प्रमाण, उस आय या निवेश की जानकारी जिस पर टीडीएस नहीं कटना चाहिए और ब्याज वाली योजनाओं के लिए बैंक खाते की जानकारी शामिल है. 

फिर बढ़ी लोगों की टेंशन? दिल्ली से पटना तक जानिए आज क्या हैं पेट्रोल-डीजल के नए रेट

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 27 May 2026 11:41 AM (IST)
Tags :
Utility News EPFO TDS Provisional Fund
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
खाते में आएगा PF का पूरा पैसा, जानें विड्रॉल पर TDS कटने से बचाने का 3 सबसे आसान तरीका
खाते में आएगा PF का पूरा पैसा, जानें विड्रॉल पर TDS कटने से बचाने का 3 सबसे आसान तरीका
यूटिलिटी
E-Challan का मैसेज आया है तो सावधान! खाली हो सकता है बैंक खाता, सरकार ने बताया क्या न करें
E-Challan का मैसेज आया है तो सावधान! खाली हो सकता है बैंक खाता, सरकार ने बताया क्या न करें
यूटिलिटी
EID Festival: ईद शॉपिंग के लिए दिल्ली के 6 सबसे फेमस बाजार, यहां उमड़ती है भारी भीड़, महिलाओं की है पहली पसंद
ईद शॉपिंग के लिए दिल्ली के 6 सबसे फेमस बाजार, यहां उमड़ती है भारी भीड़, महिलाओं की है पहली पसंद
यूटिलिटी
घर बैठे मोबाइल से जानें किसके नाम कितनी जमीन दर्ज है? बिना दफ्तर गए आसानी से करें चेक
घर बैठे मोबाइल से जानें किसके नाम कितनी जमीन दर्ज है? बिना दफ्तर गए आसानी से करें चेक
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi | Bakrid Controversy: 'बकरा कटेगा सियासत में बटेगा' पर छिड़ा महासंग्राम | Mira Road
Sansani : शादी के 6 महीने बाद ही उजड़ गई श्वेता की दुनिया! | Crime News | Twisha | Sweta
Bakrid Controversy | Janhit with Chitra Tripathi: बकरे की 'कुर्बानी' पर 'राष्ट्रीय कलह'! | Mira Road
Nashik Farmers Protest : कब तक खून के आंसू रोते रहेंगे किसान? | Farmers Protest | Onion Price |
Sandeep Chaudhary: CBSE गड़बड़झाले का सटीक विश्लेषण! | CBSE OSM ROW | Dharmendra Pradhan | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत में कोरोना से खतरनाक वायरस इबोला की एंट्री? अफ्रीका से लौटी 28 साल की महिला अस्पताल में भर्ती
भारत में कोरोना से खतरनाक वायरस इबोला की एंट्री? अफ्रीका से लौटी महिला अस्पताल में भर्ती
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव: BJP के गढ़ को क्यों तोड़ना चाहते हैं प्रशांत किशोर? बोले- 'जिस जंगलराज…'
बांकीपुर उपचुनाव: BJP के गढ़ को क्यों तोड़ना चाहते हैं प्रशांत किशोर? बोले- 'जिस जंगलराज…'
इंडिया
CM की कुर्सी जाते ही ED का एक्शन, सुबह-सुबह घर पहुंच गए अधिकारी, 12 ठिकानों पर एकसाथ ताबड़तोड़ छापे
CM की कुर्सी जाते ही ED का एक्शन, सुबह-सुबह घर पहुंच गए अधिकारी, 12 ठिकानों पर एकसाथ छापेमारी
क्रिकेट
Watch: गिल के लिए मजे, अंपायर से किया Prank, क्वालीफायर में मस्ती के मूड में दिखे विराट कोहली
Watch: गिल के लिए मजे, अंपायर से किया Prank, क्वालीफायर में मस्ती के मूड में दिखे विराट कोहली
बॉलीवुड
'वरुण धवन कभी सलमान नहीं बन सकता', सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य के Chunnari Chunnari के रीमेक को बताया 'भजन'
'वरुण धवन सलमान खान नहीं बन सकते', 'चुनरी चुनरी' के रीमेक पर भड़के सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य
विश्व
ईरान से डील के लिए भीख मांग रहे डोनाल्ड ट्रंप! IRGC का दावा - तेल की कीमतों ने अमेरिका...
ईरान से डील के लिए गिड़गिड़ा रहे डोनाल्ड ट्रंप! IRGC का दावा - तेल की कीमतों ने अमेरिका...
ट्रेंडिंग
'मोटी हो, जॉब कैसे करोगी?' वजन की वजह से लड़की के हाथ से निकल गई नौकरी, यूजर्स हैरान
'मोटी हो, जॉब कैसे करोगी?' वजन की वजह से लड़की के हाथ से निकल गई नौकरी, यूजर्स हैरान
टेक्नोलॉजी
Mobile Data जल्दी खत्म हो जाता है? फोन की ये छुपी सेटिंग्स बचाएंगी इंटरनेट, पूरे दिन चलेगा डेटा
Mobile Data जल्दी खत्म हो जाता है? फोन की ये छुपी सेटिंग्स बचाएंगी इंटरनेट, पूरे दिन चलेगा डेटा
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget