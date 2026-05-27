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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबांकीपुर उपचुनाव: BJP के गढ़ को क्यों तोड़ना चाहते हैं प्रशांत किशोर? बोले- 'जिस जंगलराज…'

बांकीपुर उपचुनाव: BJP के गढ़ को क्यों तोड़ना चाहते हैं प्रशांत किशोर? बोले- 'जिस जंगलराज…'

Bankipur By-Election News: प्रशांत किशोर ने कहा कि 10 हजार देकर आपने वोट लिए, बड़े-बड़े वादे किए, लेकिन यहां के लोगों के जीवन में तो कोई फर्क नहीं आया. पढ़िए और क्या कुछ कहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 27 May 2026 11:35 AM (IST)
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पटना की बांकीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव में जीत के लिए जन सुराज की ओर से तैयारी की जा रही है. यह सीट बीजेपी की है. नितिन नवीन 2025 के चुनाव में जीते थे लेकिन राज्यसभा जाने के बाद यह सीट अब खाली हो गई है. उपचुनाव होना है. इस बीच जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बताया है कि क्यों उनकी पार्टी (जन सुराज) यह सीट जीतना चाहती है. 

बीते मंगलवार (26 मई, 2026) को जब प्रशांत किशोर सीतामढ़ी में थे तो उनसे पत्रकारों ने सवाल किया कि बांकीपुर सीट बीजेपी का गढ़ माना जाता है और आपने कहा है कि इस गढ़ को इस बार तोड़ दिया जाएगा. इस पर प्रशांत किशोर ने कहा, "गढ़ को इस बार इसलिए तोड़ा जाएगा क्योंकि बिहार में बीजेपी ने जिस तरह के निर्णय लिए हैं और जनता के साथ जिस तरह का छल हुआ पिछले 6-8 महीनों में वो जनता को दिख रहा है." 

'लोगों के जीवन में नहीं आया फर्क'

उन्होंने कहा कि 10 हजार देकर आपने वोट लिए, बड़े-बड़े वादे किए, लेकिन यहां के लोगों के जीवन में तो कोई फर्क नहीं आया. बांकीपुर के जो विधायक थे वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, बीजेपी का आदमी मुख्यमंत्री बन गया, लेकिन बांकीपुर या बिहार के लोगों की जिंदगी में तो कोई फर्क नहीं आया. यहां शिक्षा-व्यवस्था में सुधार का कोई लक्षण नहीं दिख रहा है.

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पीके ने कहा कि एक करोड़ रोजगार की बात कही गई थी तो छह महीने में कम से कम 10 लाख रोजगार तो मिलना चाहिए था. उन्होंने कहा, "रोजगार छोड़िए… टीआरई-4 के छात्रों पर लाठी चलवा रहे हैं… पलायन में कोई फर्क नहीं है. नई फैक्ट्री नहीं लगी. क्राइम रेट टॉप पर है." 

'जितनी बात बीजेपी ने कही थी उसका सब उलट हो रहा'

जन सुराज के नेता ने आगे कहा कि जिस जंगलराज की आप बात कर रहे थे वो तो लोगों को सामने दिख रहा है. पटना में वर्षों बाद ऐसी घटना हुई है कि किसी बच्ची को उसके पिता के सामने रात में होटल से खींचकर उसके साथ बदसलूकी की गई. तो जितनी बात बीजेपी ने कही थी उसका सब उलट हो रहा है, तो निश्चित तौर पर लोगों को बांकी में अवसर मिलेगा तो जनता जवाब देगी.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 27 May 2026 11:17 AM (IST)
Tags :
Prashant Kishor Bankipur BIHAR NEWS Bankipur By-Election
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