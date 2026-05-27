बांकीपुर उपचुनाव: BJP के गढ़ को क्यों तोड़ना चाहते हैं प्रशांत किशोर? बोले- 'जिस जंगलराज…'

पटना की बांकीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव में जीत के लिए जन सुराज की ओर से तैयारी की जा रही है. यह सीट बीजेपी की है. नितिन नवीन 2025 के चुनाव में जीते थे लेकिन राज्यसभा जाने के बाद यह सीट अब खाली हो गई है. उपचुनाव होना है. इस बीच जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बताया है कि क्यों उनकी पार्टी (जन सुराज) यह सीट जीतना चाहती है.

बीते मंगलवार (26 मई, 2026) को जब प्रशांत किशोर सीतामढ़ी में थे तो उनसे पत्रकारों ने सवाल किया कि बांकीपुर सीट बीजेपी का गढ़ माना जाता है और आपने कहा है कि इस गढ़ को इस बार तोड़ दिया जाएगा. इस पर प्रशांत किशोर ने कहा, "गढ़ को इस बार इसलिए तोड़ा जाएगा क्योंकि बिहार में बीजेपी ने जिस तरह के निर्णय लिए हैं और जनता के साथ जिस तरह का छल हुआ पिछले 6-8 महीनों में वो जनता को दिख रहा है."

'लोगों के जीवन में नहीं आया फर्क'

उन्होंने कहा कि 10 हजार देकर आपने वोट लिए, बड़े-बड़े वादे किए, लेकिन यहां के लोगों के जीवन में तो कोई फर्क नहीं आया. बांकीपुर के जो विधायक थे वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, बीजेपी का आदमी मुख्यमंत्री बन गया, लेकिन बांकीपुर या बिहार के लोगों की जिंदगी में तो कोई फर्क नहीं आया. यहां शिक्षा-व्यवस्था में सुधार का कोई लक्षण नहीं दिख रहा है.

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पीके ने कहा कि एक करोड़ रोजगार की बात कही गई थी तो छह महीने में कम से कम 10 लाख रोजगार तो मिलना चाहिए था. उन्होंने कहा, "रोजगार छोड़िए… टीआरई-4 के छात्रों पर लाठी चलवा रहे हैं… पलायन में कोई फर्क नहीं है. नई फैक्ट्री नहीं लगी. क्राइम रेट टॉप पर है."

'जितनी बात बीजेपी ने कही थी उसका सब उलट हो रहा'

जन सुराज के नेता ने आगे कहा कि जिस जंगलराज की आप बात कर रहे थे वो तो लोगों को सामने दिख रहा है. पटना में वर्षों बाद ऐसी घटना हुई है कि किसी बच्ची को उसके पिता के सामने रात में होटल से खींचकर उसके साथ बदसलूकी की गई. तो जितनी बात बीजेपी ने कही थी उसका सब उलट हो रहा है, तो निश्चित तौर पर लोगों को बांकी में अवसर मिलेगा तो जनता जवाब देगी.

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