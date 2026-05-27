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हिंदी न्यूज़बिजनेसPetrol-Diesel Price Today: फिर बढ़ी लोगों की टेंशन? दिल्ली से पटना तक जानिए आज क्या हैं पेट्रोल-डीजल के नए रेट

Petrol-Diesel Price Today: फिर बढ़ी लोगों की टेंशन? दिल्ली से पटना तक जानिए आज क्या हैं पेट्रोल-डीजल के नए रेट

Petrol-Diesel Price Today: आज आपके शहर में पेट्रोल और डीजल का दाम कितना बढ़ा या कम हुआ है, ये आप यहां से जान सकते हैं. देखें शहर अनुसार, तेल की नई रेट लिस्ट यहां.

By : सृष्टि | Updated at : 27 May 2026 06:43 AM (IST)
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Petrol-Diesel Price Today: देशभर में पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है. पिछले करीब दो हफ्तों में कई बार दाम बढ़ाए जा चुके हैं और इसका असर अब हर घर के बजट पर दिखने लगा है. 27 मई 2026 यानी आज भी कई शहरों में तेल की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं. हालांकि, आज तेल का दाम बढ़ा नहीं है. लेकिन तेल कंपनियों ने हाल ही में पेट्रोल और डीजल के दामों में चौथी बार बढ़ोतरी की थी. इसके बाद अब दिल्ली समेत कई बड़े शहरों में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है. 

दिल्ली में 100 के पार पहुंचा पेट्रोल

राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत करीब 102 रुपये प्रति लीटर के आसपास बनी हुई है, जबकि डीजल 94 रुपये प्रति लीटर के करीब बिक रहा है. लगातार बढ़ती कीमतों ने रोज ऑफिस आने-जाने वाले लोगों की जेब पर असर डालना शुरू कर दिया है. दिल्ली-एनसीआर में पेट्रोल और सीएनजी दोनों महंगे होने की वजह से लोगों का ट्रांसपोर्ट बजट तेजी से बढ़ रहा है.

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मुंबई में सबसे महंगा तेल

मुंबई देश के उन शहरों में शामिल है जहां पेट्रोल-डीजल सबसे महंगा बिक रहा है. आज मुंबई में पेट्रोल करीब 111.21 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है, जबकि डीजल लगभग 97.83 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. महाराष्ट्र में कई जगहों पर लोगों में पैनिक बाइंग की खबरें भी सामने आई हैं. सरकार ने फ्यूल होर्डिंग को लेकर कार्रवाई की चेतावनी दी है. 

नोएडा और गुरुग्राम में क्या है हाल?

नोएडा में आज पेट्रोल करीब 99 से 100 रुपये प्रति लीटर के बीच बना हुआ है, जबकि डीजल 88 रुपये प्रति लीटर के आसपास है. वहीं गुरुग्राम में भी तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में रोजमर्रा का खर्च काफी बढ़ गया है.

पटना में और बढ़ी परेशानी

बिहार की राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमतें 110 रुपये प्रति लीटर के आसपास पहुंच चुकी हैं. वहीं डीजल भी 96 रुपये प्रति लीटर के करीब बिक रहा है. बिहार में हाल ही में दूध और दूसरी जरूरी चीजों के दाम भी बढ़े हैं. ऐसे में लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है. 

क्यों बढ़ रहे हैं दाम?

एक्सपर्ट्स के अनुसार मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल इसकी सबसे बड़ी वजह है. ईरान संकट की वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल सप्लाई को लेकर डर बना हुआ है. इसी वजह से भारत में तेल कंपनियां लगातार दाम बढ़ा रही हैं. पिछले 12 दिनों में पेट्रोल-डीजल करीब 7 से 8 रुपये प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है. 

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आम आदमी का बिगड़ा बजट

तेल महंगा होने का असर सिर्फ गाड़ी चलाने वालों तक सीमित नहीं रहता. ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ने से सब्जियां, राशन, दूध और दूसरी जरूरी चीजें भी महंगी होने लगती हैं. अब लोगों को डर है कि अगर आने वाले दिनों में तेल की कीमतें और बढ़ीं, तो महंगाई और तेज हो सकती है. फिलहाल हर किसी की नजर अंतरराष्ट्रीय बाजार और सरकार के अगले कदम पर बनी हुई है.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 27 May 2026 06:41 AM (IST)
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