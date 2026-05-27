हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीEID Festival: ईद शॉपिंग के लिए दिल्ली के 6 सबसे फेमस बाजार, यहां उमड़ती है भारी भीड़, महिलाओं की है पहली पसंद

EID Festival: ईद शॉपिंग के लिए दिल्ली के 6 सबसे फेमस बाजार, यहां उमड़ती है भारी भीड़, महिलाओं की है पहली पसंद

EID Shopping: अगर आप भी ईद के त्योहार पर शॉपिंग करने की योजना बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है. ईद शॉपिंग के लिए दिल्ली के ये 6 बाजार अपने आप में ही सबसे ज्यादा मशहूर हैं.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 27 May 2026 11:07 AM (IST)
Preferred Sources

Delhi Famous Market: इस वक्त पूरे देश में ईद की ज़ोरों-शोरों से तैयारियां की जा रही है. ईद को लेकर लोगों में जमकर उत्साह देखने को मिल रहा है. तो वहीं, देश की राजधानी दिल्ली में ईद की तैयारियों के लिए कई ऐतिहासिक और प्रसिद्ध बाजार हैं, जहां, कपड़ों के अलावा जूते और एक्सेसरीज की विभिन्न वैरायटी देखने को मिलती है. 

1. मीना बाजार 

आपमें से कम लोगों को इस बारे में जानकारी होगी कि दिल्ली में दो मीना बाजार हैं. पहला जामा मस्जिद के पास जो महिलाओं के सूट और एथनिक वियर के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है और दूसरा लाल किले के अंदर स्थित ऐतिहासिक मुगलकालीन बाजार में, जहां महिलाएं मुख्य रूप से आर्टिफिशियल ज्वेलरी की जमकर खरीददारी करती हैं. 

2. चांदनी चौक मार्केट 

दिल्ली के फेमस मार्केट में चांदनी चौक का नाम न आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है. यह बाजार अपने पारंपरिक और ट्रेंडी जूते-चप्पलों के लिए पूरी राजधानी में सबसे ज्यादा जाना जाता है. यहां, ईद के मौके पर पुरुष अपने एथनिक कुर्ता-पायजामा के साथ पहनने के लिए खास तरह के फुटवियर को बेहद ही कम दाम में आसानी से खरीदते हैं. 

Shopping News: शॉपिंग लवर्स के लिए खुशखबरी, दिल्ली के बाजारों में अब किराए पर उठाएं इस खास सर्विस का फायदा

3. कटरा नील (चांदनी चौक)

चांदनी चौक मार्केट के अंदर स्थित कटरा नील मार्केट महिलाओं के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय है. यहां बड़े-बड़े डिजाइनरों और सेलिब्रिटीज के कपड़ों की फर्स्ट कॉपी बेहद ही सस्ते दामों में मिलती है. 

4. ज़ाकिर नगर मार्केट 

दक्षिण दिल्ली के ये बाजार अपने आधुनिक और ट्रेंडी कलेक्शन के लिए विश्वभर में सबसे ज्यादा मशहूर हैं. तो वहीं, ज़ाकिर नगर में ईद से पहले महिलाएं एक न एक बार शॉपिंग करने जरूर पहुंचती हैं.  यहां नवीनतम डिजाइन के डिजाइनर कुर्तियां, पाकिस्तानी स्टाइल सूट, खूबसूरत हिजाब और मैचिंग एक्सेसरीज की भरमार देखने को मिलती है. 

5. जामिया नगर मार्केट 

यह राजधाीन की उन मार्केट्स में से एक में आती है, जहां पर ईद से पहले लोग जमकर शॉपिंग करते हैं. खासतौर पर पुरुष यहां पर अरेबिक स्टाइल ड्रेस की खरीददारी करते हैं.

दिल्ली के बाजारों में शुरू हुई अनोखी सर्विस! अब शॉपिंग में मिलेगा किराये का हेल्पर, जानें कितने देने होंगे पैसे?

6. चांदनी चौक का बल्लीमारान बाजार 

चांदनी चौक का बल्लीमारान बाजार जूते-चप्पलों के लिए सबसे ज्यादा जूते-चप्पलों के लिए. खासकर ईद से पहले लोग यहां पर जूते-चप्पलों की जमकर खरीददारी करते हैं. दिल्ली में इस बाजार में जूते-चप्पलों की सबसे ज्यादा वैरायटी देखने को मिलती है. यइस मार्केट से आप बेहद ही कम दाम में जूते-चप्पल खरीद सकते हैं. 

Published at : 27 May 2026 11:07 AM (IST)
Tags :
Eid Shopping Utility News Eid Festival 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
EID Festival: ईद शॉपिंग के लिए दिल्ली के 6 सबसे फेमस बाजार, यहां उमड़ती है भारी भीड़, महिलाओं की है पहली पसंद
ईद शॉपिंग के लिए दिल्ली के 6 सबसे फेमस बाजार, यहां उमड़ती है भारी भीड़, महिलाओं की है पहली पसंद
यूटिलिटी
घर बैठे मोबाइल से जानें किसके नाम कितनी जमीन दर्ज है? बिना दफ्तर गए आसानी से करें चेक
घर बैठे मोबाइल से जानें किसके नाम कितनी जमीन दर्ज है? बिना दफ्तर गए आसानी से करें चेक
यूटिलिटी
Business Ideas: गांव में शुरू करें ये 5 बिजनेस, कम लागत में होगी शानदार कमाई
Business Ideas: गांव में शुरू करें ये 5 बिजनेस, कम लागत में होगी शानदार कमाई
यूटिलिटी
Train News: ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर क्यों बना होता है X का बड़ा निशान? इसका सही मतलब नहीं जानते होंगे आप
Train News: ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर क्यों बना होता है X का बड़ा निशान? इसका सही मतलब नहीं जानते होंगे आप
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi | Bakrid Controversy: 'बकरा कटेगा सियासत में बटेगा' पर छिड़ा महासंग्राम | Mira Road
Sansani : शादी के 6 महीने बाद ही उजड़ गई श्वेता की दुनिया! | Crime News | Twisha | Sweta
Bakrid Controversy | Janhit with Chitra Tripathi: बकरे की 'कुर्बानी' पर 'राष्ट्रीय कलह'! | Mira Road
Nashik Farmers Protest : कब तक खून के आंसू रोते रहेंगे किसान? | Farmers Protest | Onion Price |
Sandeep Chaudhary: CBSE गड़बड़झाले का सटीक विश्लेषण! | CBSE OSM ROW | Dharmendra Pradhan | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नागरिकता की जांच कर सकता है चुनाव आयोग? SIR पर थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जानें दोनों पक्ष की दलीलें
नागरिकता की जांच कर सकता है चुनाव आयोग? SIR पर थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जानें दोनों पक्ष की दलीलें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव ने CM योगी को बताया 'सबसे असफल मुख्यमंत्री,' यूपी में बिजली कटौती पर भड़के
अखिलेश यादव ने CM योगी को बताया 'सबसे असफल मुख्यमंत्री,' यूपी में बिजली कटौती पर भड़के
विश्व
ईरान से डील के लिए भीख मांग रहे डोनाल्ड ट्रंप! IRGC का दावा - तेल की कीमतों ने अमेरिका...
ईरान से डील के लिए गिड़गिड़ा रहे डोनाल्ड ट्रंप! IRGC का दावा - तेल की कीमतों ने अमेरिका...
क्रिकेट
Watch: गिल के लिए मजे, अंपायर से किया Prank, क्वालीफायर में मस्ती के मूड में दिखे विराट कोहली
Watch: गिल के लिए मजे, अंपायर से किया Prank, क्वालीफायर में मस्ती के मूड में दिखे विराट कोहली
बॉलीवुड
'वरुण धवन कभी सलमान नहीं बन सकता', सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य के Chunnari Chunnari के रीमेक को बताया 'भजन'
'वरुण धवन सलमान खान नहीं बन सकते', 'चुनरी चुनरी' के रीमेक पर भड़के सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य
विश्व
सिंधु जल संधि को लेकर फिर गिड़गिड़ाया पाकिस्तान, अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत से लगाई ये गुहार
सिंधु जल संधि को लेकर फिर गिड़गिड़ाया पाकिस्तान, अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत से लगाई ये गुहार
ट्रेंडिंग
'मोटी हो, जॉब कैसे करोगी?' वजन की वजह से लड़की के हाथ से निकल गई नौकरी, यूजर्स हैरान
'मोटी हो, जॉब कैसे करोगी?' वजन की वजह से लड़की के हाथ से निकल गई नौकरी, यूजर्स हैरान
टेक्नोलॉजी
Mobile Data जल्दी खत्म हो जाता है? फोन की ये छुपी सेटिंग्स बचाएंगी इंटरनेट, पूरे दिन चलेगा डेटा
Mobile Data जल्दी खत्म हो जाता है? फोन की ये छुपी सेटिंग्स बचाएंगी इंटरनेट, पूरे दिन चलेगा डेटा
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget