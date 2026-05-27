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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीघर बैठे मोबाइल से जानें किसके नाम कितनी जमीन दर्ज है? बिना दफ्तर गए आसानी से करें चेक

घर बैठे मोबाइल से जानें किसके नाम कितनी जमीन दर्ज है? बिना दफ्तर गए आसानी से करें चेक

Land ownership: अब जमीन की जानकारी ऑनलाइन भूलेख पोर्टल के जरिए घर बैठे आसानी से देखी जा सकती है, जिसमें मालिक का नाम, खसरा-खतौनी और क्षेत्रफल जैसी डिटेल मिलती है. जानिए पूरी डिटेल.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 27 May 2026 10:37 AM (IST)
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  • ऑनलाइन रिकॉर्ड डाउनलोड व प्रिंट कर सकते हैं

Land Ownership Check: आज के डिजिटल दौर में आपका काम बस एक क्लिक पर हो रहा है. अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति के नाम पर कितनी जमीन दर्ज है तो इसके लिए आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. आप अपने मोबाइल की मदद से आराम से ये कम कर सकते हैं. इससे आपका काम आसान होता है और किसी भी तरीके की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है.  

हमारा देश हर चीज़ को डिजिटल बना रहा है वैसे ही जमीन की जानकारी निकालना भी डिजिटल हो गया है. इसमें अधिकांश राज्य ने अपनी भूलेख सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों की आधिकारिक भूमि रिकॉर्ड वेबसाइटों पर जाकर खसरा, खतौनी और जमीन मालिक की जानकारी के बारे में आप आसानी से पता कर सकते हैं.

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रिकॉर्ड पता करने के तरीके

 जमीन रिकॉर्ड पता करने है तो आप इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके कर सकते है.

  • पता करने का सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपने राज्य की आधिकारिक भूलेख वेबसाइट को खोले.
  • वेबसाइट ओपन होने के बाद वहां जिला, तहसील और गांव से जुड़ी जानकारी का चयन करना है.
  • इसके बाद वेबसाइट पर जमीन खोजने के कई विकल्प दिखाई देंगे.
  • यहां से आप खाता संख्या, खसरा या गाटा संख्या के जरिए जमीन की जानकारी आसानी से निकाल सकते हैं
  • अगर ये जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो आपको पोर्टल पर नाम के आधार पर भी खोज की सुविधा मिलती है
  • जानकारी दर्ज होने के बाद वेबसाइट पर दिए गए कैप्चा कोड को आपको दर्ज करना है
  • जब ये हो जाए तब आप सर्च बटन पर क्लिक करें.
  • इसके बाद आपकी स्क्रीन पर जमीन का रिकॉर्ड दिखेगा.

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घर बैठे देखें जमीन का पूरा रिकॉर्ड

अब ऑनलाइन भूलेख पोर्टल के जरिए जमीन से जुड़ी जरूरी जानकारी आसानी से देखी जा सकती है. यहां जमीन मालिक का नाम, कुल क्षेत्रफल, खाता संख्या और अन्य जरूरी विवरण मिल जाते हैं. इससे लोगों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते. कई राज्यों की वेबसाइट पर रिकॉर्ड डाउनलोड और प्रिंट करने की सुविधा भी उपलब्ध है. इसके जरिए लोग अपनी जमीन की जानकारी कभी भी और कहीं से भी चेक कर सकते हैं. जमीन से जुड़े कई काम अब पहले के मुकाबले ज्यादा आसान और तेज हो गए हैं.

Published at : 27 May 2026 10:37 AM (IST)
Tags :
Land Record Utility News Online Property Record Land Ownership Check
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