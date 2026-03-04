फ्रिज में कर लेंगे ये सेटिंग तो कम आएगा बिजली का बिल, जानें स्मार्ट सेविंग का तरीका

Fridge Using Tips: आज के वक्त में लगभग हर घर में फ्रिज का इस्तेमाल होता है. चाहे छोटा परिवार हो या बड़ा यह किचन की बेसिक जरूरत बन चुका है. गर्मी में पानी ठंडा रखना हो बचा हुआ खाना स्टोर करना हो या हफ्ते भर की सब्जियां संभालनी हों फ्रिज हर दिन काम आता है. लेकिन यहां एक बात लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं.

घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं. उनमें फ्रिज लगातार चलने वाली मशीन है. यानी 24 घंटे ऑन ऐसे में अगर इसकी सेटिंग सही न हो तो बिजली का बिल धीरे-धीरे बढ़ता जाता है. अच्छी बात यह है कि कुछ स्मार्ट एडजस्टमेंट से आप हर महीने खर्च कम कर सकते हैं. जान लीजिए क्या हैं इसके तरीके.

सही टेंपरेचर सेट रहना चाहिए

यहां सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि फ्रिज को जरूरत से ज्यादा ठंडा सेट कर देते हैं. उन्हें लगता है ज्यादा कूलिंग मतलब बेहतर स्टोरेज. लेकिन ऐसा नहीं है. फ्रिज के लिए 3°C से 5°C का रेंज काफी होता है. जबकि फ्रीजर को -18°C पर रखना सही रहता है. इससे फूड सेफ भी रहता है और कंप्रेसर पर अनावश्यक लोड नहीं पड़ता. तापमान बहुत कम रखने से मोटर ज्यादा देर तक चलती है और बिजली की खपत बढ़ती है. अगर आपके फ्रिज में डिजिटल कंट्रोल है तो सेटिंग चेक करें. मैन्युअल नॉब वाला मॉडल है तो यूजर मैनुअल के अनुसार मिड रेंज पर रखें.

डिफ्रॉस्ट चेक करते रहें

अगर फ्रीजर में बर्फ की मोटी परत जम जाती है. तो कूलिंग सिस्टम को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. एक सेंटीमीटर से ज्यादा आइस लेयर दिखे तो डिफ्रॉस्ट करना जरूरी है. ऑटो डिफ्रॉस्ट मॉडल में भी टाइम टू टाइम चेक करना जरूरी है. इसके अलावा फ्रिज के पीछे लगे कंडेंसर कॉइल्स पर धूल जमना आम बात है. यही धूल हीट रिलीज को अफेक्ट करती है. जिससे बिजली की खपत बढ़ती है. हर तीन से छह महीने में पीछे की सफाई कर दें. बस प्लग निकालें और सूखे कपड़े या ब्रश से क्लीन करें.

बार-बार खोलना बंद करें

फ्रिज के अंदर एयर फ्लो का सही रहना बेहद जरूरी है. अगर शेल्फ पूरी तरह ठूंस दी जाएं तो ठंडी हवा बराबर सर्कुलेट नहीं कर पाती. इससे मोटर ज्यादा समय तक चलती है. कोशिश करें कि फ्रिज में चीजें सही तरीके से रखें और थोड़ा गैप छोड़ें. इसके साथ ही दरवाजा बार-बार खोलने की आदत छोड़ दें. हर बार दरवाजा खुलने पर ठंडी हवा बाहर निकलती है और अंदर का तापमान बैलेंस करने के लिए कंप्रेसर फिर से एक्टिव होता है.

