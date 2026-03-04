हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीफ्रिज में कर लेंगे ये सेटिंग तो कम आएगा बिजली का बिल, जानें स्मार्ट सेविंग का तरीका

फ्रिज में कर लेंगे ये सेटिंग तो कम आएगा बिजली का बिल, जानें स्मार्ट सेविंग का तरीका

Fridge Using Tips: आज लगभग हर घर में फ्रिज 24 घंटे चलता है. इसलिए छोटी सी गलत सेटिंग भी बिजली का बिल बढ़ा सकती है. इन छोटे से चेंजेस से फ्रिज लंबे समय तक बेहतर काम करेगा.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 04 Mar 2026 11:03 AM (IST)
Preferred Sources

Fridge Using Tips: आज के वक्त में लगभग हर घर में फ्रिज का इस्तेमाल होता है. चाहे छोटा परिवार हो या बड़ा यह किचन की बेसिक जरूरत बन चुका है. गर्मी में पानी ठंडा रखना हो बचा हुआ खाना स्टोर करना हो या हफ्ते भर की सब्जियां संभालनी हों फ्रिज हर दिन काम आता है. लेकिन यहां एक बात लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. 

घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं. उनमें फ्रिज लगातार चलने वाली मशीन है. यानी 24 घंटे ऑन ऐसे में अगर इसकी सेटिंग सही न हो तो बिजली का बिल धीरे-धीरे बढ़ता जाता है. अच्छी बात यह है कि कुछ स्मार्ट एडजस्टमेंट से आप हर महीने खर्च कम कर सकते हैं. जान लीजिए क्या हैं इसके तरीके.

सही टेंपरेचर सेट रहना चाहिए

यहां सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि फ्रिज को जरूरत से ज्यादा ठंडा सेट कर देते हैं. उन्हें लगता है ज्यादा कूलिंग मतलब बेहतर स्टोरेज. लेकिन ऐसा नहीं है. फ्रिज के लिए 3°C से 5°C का रेंज काफी होता है. जबकि फ्रीजर को -18°C पर रखना सही रहता है. इससे फूड सेफ भी रहता है और कंप्रेसर पर अनावश्यक लोड नहीं पड़ता. तापमान बहुत कम रखने से मोटर ज्यादा देर तक चलती है और बिजली की खपत बढ़ती है. अगर आपके फ्रिज में डिजिटल कंट्रोल है तो सेटिंग चेक करें. मैन्युअल नॉब वाला मॉडल है तो यूजर मैनुअल के अनुसार मिड रेंज पर रखें. 

यह भी पढ़ें: घर में सबसे ज्यादा बिजली खाते हैं ये 3 उपकरण, ध्यान से करें इस्तेमाल

डिफ्रॉस्ट चेक करते रहें

अगर फ्रीजर में बर्फ की मोटी परत जम जाती है. तो कूलिंग सिस्टम को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. एक सेंटीमीटर से ज्यादा आइस लेयर दिखे तो डिफ्रॉस्ट करना जरूरी है. ऑटो डिफ्रॉस्ट मॉडल में भी टाइम टू टाइम चेक करना जरूरी है. इसके अलावा फ्रिज के पीछे लगे कंडेंसर कॉइल्स पर धूल जमना आम बात है. यही धूल हीट रिलीज को अफेक्ट करती है. जिससे बिजली की खपत बढ़ती है. हर तीन से छह महीने में पीछे की सफाई कर दें. बस प्लग निकालें और सूखे कपड़े या ब्रश से क्लीन करें. 

यह भी पढ़ें: छोटे शहरों में शुरू करें ये 5 बिजनेस, कम निवेश में हर महीने होगी अच्छी कमाई

बार-बार खोलना बंद करें

फ्रिज के अंदर एयर फ्लो का सही रहना बेहद जरूरी है. अगर शेल्फ पूरी तरह ठूंस दी जाएं तो ठंडी हवा बराबर सर्कुलेट नहीं कर पाती. इससे मोटर ज्यादा समय तक चलती है. कोशिश करें कि फ्रिज में चीजें सही तरीके से रखें और थोड़ा गैप छोड़ें. इसके साथ ही दरवाजा बार-बार खोलने की आदत छोड़ दें. हर बार दरवाजा खुलने पर ठंडी हवा बाहर निकलती है और अंदर का तापमान बैलेंस करने के लिए कंप्रेसर फिर से एक्टिव होता है. 

यह भी पढ़ें: आयुष्मान कार्ड से किन बीमारियों का नहीं होता इलाज? जान लीजिए योजना के नियम

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read
Published at : 04 Mar 2026 11:03 AM (IST)
Fridge Refrigerator Utility News
