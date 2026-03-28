हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2026 Schedule: कब किसके साथ खेलेगी चेन्नई सुपर किंग्स? देख लीजिए CSK का फुल शेड्यूल

IPL 2026 Schedule: कब किसके साथ खेलेगी चेन्नई सुपर किंग्स? देख लीजिए CSK का फुल शेड्यूल

चेन्नई की टीम पिछले सीजन यानी IPL 2025 की पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले स्थान पर रही थी. ऋतुराज गायकवाड़ की सेना इस बार अपनी किस्मत बदलना चाहेगी.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 28 Mar 2026 12:30 PM (IST)
Preferred Sources

पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स IPL 2026 में अपने अभियान की शुरुआत 30 मार्च को राजस्थान रॉयल्स के साथ मैच से करेगी. CSK इस बार खूब चर्चा में होगी क्योंकि संजू सैमसन पीली जर्सी में अपना डेब्यू करने वाले हैं. चेन्नई की टीम पिछले सीजन यानी IPL 2025 की पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले स्थान पर रही थी. ऋतुराज गायकवाड़ की सेना इस बार अपनी किस्मत बदलना चाहेगी. आयुष म्हात्रे ने पिछले साल बहुत प्रभावित किया था और इस बार 14.2 करोड़ में बिकने वाले कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर से चेन्नई सुपर किंग्स को बहुत उम्मीदें होंगी. यहां देख लीजिए CSK को IPL 2026 में अपने मैच कब और किसके साथ खेलने हैं.

CSK के सभी मैचों की लिस्ट:
30 मार्च – CSK vs RR – गुवाहाटी
3 अप्रैल – CSK vs PBKS – चेन्नई
5 अप्रैल – CSK vs RCB – बेंगलुरू
11 अप्रैल – CSK vs DC – चेन्नई
14 अप्रैल – CSK vs KKR – चेन्नई
18 अप्रैल – CSK vs SRH – हैदराबाद
23 अप्रैल – CSK vs MI – मुंबई
26 अप्रैल – CSK vs GT – अहमदाबाद
2 मई – CSK vs MI – चेन्नई
5 मई – CSK vs DC – दिल्ली
10 मई – CSK vs LSG – चेन्नई
15 मई – CSK vs LSG – लखनऊ
18 मई – CSK vs SRH – चेन्नई
21 मई – CSK vs GT – चेन्नई
चेन्नई सुपर किंग्स आखिरी बार 2023 में चैंपियन बनी थी. उस समय फाइनल में CSK ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया था. उसके बाद दोनों सीजन में चेन्नई की टीम प्लेऑफ तक जाने में नाकाम रही है. इस बार चेन्नई छठी बार चैंपियन बनने के इरादे से मैदान में उतरेगी.
CSK का स्क्वाड: ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), एमएस धोनी, संजू सैमसन, डेवाल्ड ब्रेविस, आयुष म्हात्रे, कार्तिक शर्मा, सरफराज खान, उर्विल पटेल, अंशुल कंबोज, जेमी ओवरटन, रामकृष्ण घोष, प्रशांत वीर, मैथ्यू विलियम शॉर्ट, अमन खान, जैक फॉल्क्स, शिवम दुबे, खलील अहमद, नूर अहमद, मुकेश चौधरी, स्पेंसर जॉनसन, श्रेयस गोपाल, गुरजापनीत सिंह, अकील होसेन, मैट हेनरी, राहुल चाहर

Published at : 28 Mar 2026 12:30 PM (IST)
Tags :
IPL CHENNAI SUPER KINGS IPL 2026 IPL 2026 Schedule
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IPL 2026 Schedule: कब किसके साथ खेलेगी चेन्नई सुपर किंग्स? देख लीजिए CSK का फुल शेड्यूल
कब किसके साथ खेलेगी चेन्नई सुपर किंग्स? देख लीजिए CSK का फुल शेड्यूल
क्रिकेट
जोजिला दर्रे पर हिमस्खलन में 7 लोगों की मौत, क्रिकेटर शिखर धवन ने जताया शोक; फंसे लोगों की सुरक्षा के लिए की प्रार्थना
जोजिला दर्रे पर हिमस्खलन में 7 लोगों की मौत, क्रिकेटर शिखर धवन ने जताया शोक; फंसे लोगों की सुरक्षा के लिए की प्रार्थना
क्रिकेट
MS Dhoni Injury: CSK के लिए बुरी खबर, IPL 2026 से 2 हफ्ते के लिए बाहर हुए एमएस धोनी; टीम ने जारी किया आधिकारिक बयान
CSK के लिए बुरी खबर, IPL 2026 से 2 हफ्ते के लिए बाहर हुए एमएस धोनी; टीम ने जारी किया आधिकारिक बयान
क्रिकेट
IPL शुरू होने से पहले शुभमन गिल ने मुंबई में खरीदा लग्जरी अपार्टमेंट, कीमत जानकार उड़ जाएंगे होश
IPL शुरू होने से पहले शुभमन गिल ने मुंबई में खरीदा लग्जरी अपार्टमेंट, कीमत जानकार उड़ जाएंगे होश
Advertisement

वीडियोज

Maharashtra Fire News: पेट्रोल पंप पर बाइक में अचानक लगी आग..मची अफरा तफरी | Breaking
Chitra Tripathi: ईरान के ताबड़तोड़ हमलों के सामने...थक गए Netanyahu? | Iran Israel War | Trump
Bharat Ki Baat: आस्था या चुनावी अखाड़ा? बंगाल में फिर आमने-सामने TMC-BJP! | Bengal Election 2026
Khabar Filmy Hain: एक्टिंग का असली किंग कौन, धुरंधर की दहाड़ के बीच रनवीर कपूर का पलटवार | Bollywood Masala
Saas Bahu Aur Saazish: राघव के लिए रीत बनी वकील, क्या सबूत जुटाने में होगी कामयाब ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Noida International Airport Live: दिल्ली-NCR को मिलेगी बड़ी सौगात, नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी
LIVE: दिल्ली-NCR को मिलेगी बड़ी सौगात, नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी
पंजाब
देश में शादी से पहले लड़कों का डोप और मेडिकल टेस्ट होगा जरूरी! जानें- क्यों शुरु हुई ये चर्चा?
देश में शादी से पहले लड़कों का डोप और मेडिकल टेस्ट होगा जरूरी! जानें- क्यों शुरु हुई ये चर्चा?
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' के फैन हुए Karan Johar, आदित्य धर को बताया बेहतरीन फिल्ममेकर, रणवीर सिंह के लिए लिखा - 'तू क्या है यार? '
'धुरंधर 2' के फैन हुए करण जौहर, आदित्य धर और रणवीर सिंह के लिए लिखी ये बात
आईपीएल 2026
IPL 2026 के पहले ही मैच में बड़ा कारनामा कर सकते हैं विराट कोहली, चाहिए सिर्फ 29 रन
IPL 2026 के पहले ही मैच में बड़ा कारनामा कर सकते हैं विराट कोहली, चाहिए सिर्फ 29 रन
विश्व
'सेना भेजने की नहीं पड़ेगी जरूरत...', अमेरिका-ईरान के बीच कब खत्म होगा युद्ध? ट्रंप ने तय कर दी आखिरी तारीख!
अमेरिका-ईरान के बीच कब खत्म होगा युद्ध? क्या ट्रंप ने तय कर दी आखिरी तारीख, रुबियो ने दिया जवाब
चुनाव 2026
केरल विधानसभा चुनाव में उतरें एक नाम के कई उम्मीदवार, चुनावी जंग से पहले कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन
केरल विधानसभा चुनाव में उतरें एक नाम के कई उम्मीदवार, चुनावी जंग से पहले कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन
ट्रेंडिंग
Petrol pump viral jugaad: बोतल में नहीं मिल रहा था पेट्रोल तो Passion की टंकी लेकर पहुंच गया युवक, वीडियो देख छूट जाएगी हंसी
बोतल में नहीं मिल रहा था पेट्रोल तो Passion की टंकी लेकर पहुंच गया युवक, वीडियो देख छूट जाएगी हंसी
लाइफस्टाइल
Dubai Princess Sheikha Mahra: अपनी शर्तों पर जिंदगी जी रही दुबई की यह राजकुमारी, तलाक के बाद ऐसे कायम की मिसाल
अपनी शर्तों पर जिंदगी जी रही दुबई की यह राजकुमारी, तलाक के बाद ऐसे कायम की मिसाल
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Embed widget