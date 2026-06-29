हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीभीषण गर्मी में कूलर की कीमत पर मिलेगा AC, साथ में 10 साल की वारंटी, दिन का खर्च सिर्फ 30 रुपए

भीषण गर्मी में कूलर की कीमत पर मिलेगा AC, साथ में 10 साल की वारंटी, दिन का खर्च सिर्फ 30 रुपए

Helium AC: बढ़ती गर्मी और लोगों की जरूरत को देखते हुए स्टार्टअप कंपनी हीलियम ने हीलियम एयर स्मार्ट स्प्लिट AC लॉन्च किया है. इस एसी में कई खास फीचर्स दिए गए हैं जो यूजर्स के लिए उपयोगी साबित होंगे.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 29 Jun 2026 04:53 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • ₹16,990 की शुरुआती कीमत, 50 डिग्री तापमान पर भी कूलिंग।

Helium Air Conditioner: जुलाई का महीना शुरू होने वाला है और गर्मी भी अपनी चरम पर है. अब बारिश के साथ ही उमस भरी चिपचिपी गर्मी और बढ़ जाएगी. ऐसे में कूलर भी काम करना बंद कर देते हैं और एक मात्र ऑप्शन बचता है और वह AC है. हर कोई ऐसा AC चाहता है जो अच्छी ठंडक के साथ थोड़ा किफायती भी हो. लोगों की इसी जरूरत को देखते हुए स्टार्टअप कंपनी हीलियम ने हीलियम एयर स्मार्ट स्प्लिट AC लॉन्च किया है. 

AC में मिलेंगे कई खास फीचर

हीलियम एयर को एक स्मार्ट एसी के रूप में डिजाइन किया गया है इसमें काफी खास फीचर्स भी हैं जैसे...

  • बिजली कितनी बचा रहा है.
  • AI आधारित कूलिंग सिस्टम भी मिलेगा.
  • खास बात तो यह है कि इस एसी को पूरी तरह मोबाइल ऐप के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है.
  • लोग इस एसी से जुड़ी हर जानकारी मोबाइल पर देख सकते हैं.
  • अगर एसी की गैस लीकेज होती है तो उसकी भी जानकारी ऐप पर मिलेगी.

अगर कूरियर में भेजा गया सामान खो जाए तो क्या होगा? जानें शिकायत और मुआवजे का पूरा तरीका

कूलिंग में नहीं आएगी कोई दिक्कत

  • कंपनी के मुताबिक, एसी 50 डिग्री तक के तापमान में भी कमरे को बिल्कुल ठंडा रखेगा.
  • कूलिंग के साथ ही ये एसी बिजली भी कम खाता है.
  • कंपनी एसी पर 10 साल की वारंटी भी दे रही है.

कीमत जानकर रह जाएंगे दंग

  • हीलियम एयर का यह 0.8 टन स्प्लिट एसी करीब 16,990 की शुरुआती कीमत पर बताया गया है.
  • इस एसी को लगभग 30 रुपये हर दिन के खर्च में चलाया जा सकता है.
  • अगर GST के साथ इसकी कीमत देखें तो 21,818 रुपये तक पहुंचती है. 

सामान्य AC से अलग क्यों है ये?

इस एसी के अलग होने के कई कारण है जैसे...

  • इसमें स्मार्ट टेक्नोलॉजी दी गई है.
  • इससे बिजली की बचत भी होगी.
  • साथ ही सारी डिटेल मोबाइल पर मिलने से भी यह लोगों की पसंद बन सकता है.
  • साथ ही कंपनी का दावा है कि लोगों की जरूरत और कमरे के तापमान को देखते हुए एसी खुद को एडजस्ट कर लेगा.

दिल्ली- मुंबई से बैंगलुरू- कोलकाता तक, 29 जून से 5 जुलाई तक किस एयरलाइन में मिलेगी सबसे सस्ती टिकट

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 29 Jun 2026 04:52 PM (IST)
Tags :
Summer Utility News Helium Air Smart Split AC
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
भीषण गर्मी में कूलर की कीमत पर मिलेगा AC, साथ में 10 साल की वारंटी, दिन का खर्च सिर्फ 30 रुपए
भीषण गर्मी में कूलर की कीमत पर मिलेगा AC, साथ में 10 साल की वारंटी, दिन का खर्च सिर्फ 30 रुपए
यूटिलिटी
अगर कूरियर में भेजा गया सामान खो जाए तो क्या होगा? जानें शिकायत और मुआवजे का पूरा तरीका
अगर कूरियर में भेजा गया सामान खो जाए तो क्या होगा? जानें शिकायत और मुआवजे का पूरा तरीका
यूटिलिटी
Cheapest Flight Tickets: दिल्ली- मुंबई से बैंगलुरू- कोलकाता तक, 29 जून से 5 जुलाई तक किस एयरलाइन में मिलेगी सबसे सस्ती टिकट
Cheapest Flight Tickets: दिल्ली- मुंबई से बैंगलुरू- कोलकाता तक, 29 जून से 5 जुलाई तक किस एयरलाइन में मिलेगी सबसे सस्ती टिकट
यूटिलिटी
Toll Plaza News: खुशखबरी! 60 KM तक नहीं होगा कोई टोल प्लाजा, जान लें ये नए सरकारी नियम
Toll Plaza News: खुशखबरी! 60 KM तक नहीं होगा कोई टोल प्लाजा, जान लें ये नए सरकारी नियम
Advertisement

वीडियोज

Weather Alert: दिल्ली बना 50°C का तंदूर! IMD की खतरनाक वार्निंग ABPLIVE
bBollywood News: 'वाराणसी' को लेकर चर्चाएं तेज, एक बार फिर भारतीय सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर ले जाने की तैयारी! (29.06.26)
YRKKH:😱Armaan को अचानक हुई भूलने की बीमारी! शादी की खुशियों में पड़ा भंग #sbs
19 साल बाद Emraan Hashmi की धमाकेदार वापसी! Awarapan 2 Teaser ने बढ़ाई फैंस का एक्साइटमेंट
Ketan Murder Case: Google Search से परिवार के खुलासों तक, इनसाइड स्टोरी कर देगी हैरान ! ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मोदी सरकार शायद ही बातचीत का रास्ता चुनेगी', सुलह के लिए तड़प रहा पाकिस्तान, जानें क्या बोले कमर चीमा
'मोदी सरकार शायद ही चुने बातचीत...', सुलह के लिए तड़प रहा पाकिस्तान, क्या बोले डिफेंस एक्सपर्ट?
इंडिया
आसमान नहीं टूट पड़ेगा... राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग पर क्यों ऐसा बोला सुप्रीम कोर्ट?
आसमान नहीं टूट पड़ेगा... राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग पर क्यों ऐसा बोला सुप्रीम कोर्ट?
दिल्ली NCR
दिल्ली को उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत, IMD ने जारी किया तेज आंधी-बारिश का अलर्ट
दिल्ली को उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत, IMD ने जारी किया तेज आंधी-बारिश का अलर्ट
क्रिकेट
'वैभव सूर्यवंशी को खिलाओ और उसे बाहर करो...', सुनील गावस्कर की दो टूक, दे दिया बड़ा बयान
'वैभव सूर्यवंशी को खिलाओ और उसे बाहर करो...', सुनील गावस्कर की दो टूक, दे दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 3 Worldwide: 'वेलकम टू द जंगल' ने दुनियाभर में 3 दिनों में कूटे खूब नोट, 6 करोड़ और कमाते ही बना देगी ये रिकॉर्ड
वेलकम टू द जंगल' का दुनियाभर में तांडव, 3 दिनों में कर डाली गजब कमाई
इंडिया
Tamil Nadu Politics:'5 साल तो दूर...' विजय सरकार पर स्टालिन का सबसे बड़ा हमला, बोले- 3 से 6 महीने में हो सकता है खेल खत्म!
'5 साल तो दूर...' विजय सरकार पर स्टालिन का सबसे बड़ा हमला, बोले- 3 से 6 महीने में हो सकता है खेल खत्म!
विश्व
Explained: यूरोप में गर्मी के बीच 'साइलेंट किलर' का अटैक क्या? 1,300 से ज्यादा मौतें, AC के लिए मारामारी
यूरोप में गर्मी के बीच 'साइलेंट किलर' का अटैक क्या? 1,300 से ज्यादा मौतें, AC के लिए मारामारी
जनरल नॉलेज
Delhi EV Policy: दिल्ली में 1 जुलाई 2028 से नहीं बिकेंगी पेट्रोल बाइक, तो क्या तेल मिलना भी बंद हो जाएगा?
दिल्ली में 1 जुलाई 2028 से नहीं बिकेंगी पेट्रोल बाइक, तो क्या तेल मिलना भी बंद हो जाएगा?
ENT LIVE
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं- Bigg Boss होस्ट करना आसान था, अब Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं- Bigg Boss होस्ट करना आसान था, अब Lock Upp पर पूरा फोकस
ENT LIVE
Farah Khan ने बताया, क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Farah Khan ने बताया, क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
ENT LIVE
Farah Khan ने बताया क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Farah Khan ने बताया क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Embed widget