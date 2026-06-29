भीषण गर्मी में कूलर की कीमत पर मिलेगा AC, साथ में 10 साल की वारंटी, दिन का खर्च सिर्फ 30 रुपए
Helium AC: बढ़ती गर्मी और लोगों की जरूरत को देखते हुए स्टार्टअप कंपनी हीलियम ने हीलियम एयर स्मार्ट स्प्लिट AC लॉन्च किया है. इस एसी में कई खास फीचर्स दिए गए हैं जो यूजर्स के लिए उपयोगी साबित होंगे.
- ₹16,990 की शुरुआती कीमत, 50 डिग्री तापमान पर भी कूलिंग।
Helium Air Conditioner: जुलाई का महीना शुरू होने वाला है और गर्मी भी अपनी चरम पर है. अब बारिश के साथ ही उमस भरी चिपचिपी गर्मी और बढ़ जाएगी. ऐसे में कूलर भी काम करना बंद कर देते हैं और एक मात्र ऑप्शन बचता है और वह AC है. हर कोई ऐसा AC चाहता है जो अच्छी ठंडक के साथ थोड़ा किफायती भी हो. लोगों की इसी जरूरत को देखते हुए स्टार्टअप कंपनी हीलियम ने हीलियम एयर स्मार्ट स्प्लिट AC लॉन्च किया है.
AC में मिलेंगे कई खास फीचर
हीलियम एयर को एक स्मार्ट एसी के रूप में डिजाइन किया गया है इसमें काफी खास फीचर्स भी हैं जैसे...
- बिजली कितनी बचा रहा है.
- AI आधारित कूलिंग सिस्टम भी मिलेगा.
- खास बात तो यह है कि इस एसी को पूरी तरह मोबाइल ऐप के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है.
- लोग इस एसी से जुड़ी हर जानकारी मोबाइल पर देख सकते हैं.
- अगर एसी की गैस लीकेज होती है तो उसकी भी जानकारी ऐप पर मिलेगी.
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कूलिंग में नहीं आएगी कोई दिक्कत
- कंपनी के मुताबिक, एसी 50 डिग्री तक के तापमान में भी कमरे को बिल्कुल ठंडा रखेगा.
- कूलिंग के साथ ही ये एसी बिजली भी कम खाता है.
- कंपनी एसी पर 10 साल की वारंटी भी दे रही है.
कीमत जानकर रह जाएंगे दंग
- हीलियम एयर का यह 0.8 टन स्प्लिट एसी करीब 16,990 की शुरुआती कीमत पर बताया गया है.
- इस एसी को लगभग 30 रुपये हर दिन के खर्च में चलाया जा सकता है.
- अगर GST के साथ इसकी कीमत देखें तो 21,818 रुपये तक पहुंचती है.
सामान्य AC से अलग क्यों है ये?
इस एसी के अलग होने के कई कारण है जैसे...
- इसमें स्मार्ट टेक्नोलॉजी दी गई है.
- इससे बिजली की बचत भी होगी.
- साथ ही सारी डिटेल मोबाइल पर मिलने से भी यह लोगों की पसंद बन सकता है.
- साथ ही कंपनी का दावा है कि लोगों की जरूरत और कमरे के तापमान को देखते हुए एसी खुद को एडजस्ट कर लेगा.
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