Cheapest Flight Tickets: दिल्ली- मुंबई से बैंगलुरू- कोलकाता तक, 29 जून से 5 जुलाई तक किस एयरलाइन में मिलेगी सबसे सस्ती टिकट
Cheapest Flight Tickets This Week: 29 जून से 5 जुलाई तक कौन सी फ्लाइट में टिकट सस्ती मिलने वाली है, ये आप यहां से जान सकते हैं. यहां अलग- अलग फ्लाइट्स के टिकट की तुलना भी की गई है.
Cheapest Flight Tickets This Week: अगर आप इस हफ्ते फ्लाइट से सफर करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. सोमवार को इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइसजेट ने कई रूट्स पर सस्ते टिकट ऑफर किए हैं. खास बात ये है कि देश के सबसे बिजी रूट्स पर भी अभी काफी किफायती किराए मिल रहे हैं. टिकट की कीमतें लगातार बदलती रहती हैं, लेकिन फिलहाल इन रूट्स पर सबसे कम किराए देखने को मिल रहे हैं. यहां से आप अलग- अलग रूट्स के फ्लाइट रूट्स के बारे में डिटेल में जान सकते हैं और इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको किस समय पर और कहां के लिए फ्लाइट सबसे सस्ती मिलने वाली है.
यहां से सस्ती फ्लाइट, समय और टिकट की कीमत की तुलना करें-
|रूट
|फ्लाइट का नाम
|टिकट की कीमत
|समय
|फ्लाइट का नाम
|टिकट की कीमत
|समय
|फ्लाइट का नाम
|टिकट की कीमत
|समय
|दिन
|दिल्ली-मुंबई
|इंडिगो
|6033
|00:15 AM
|अकासा एयर
|6400
|06:55 AM
|स्पाइसजेट
|7070
|07:00 PM
|शनिवार
|दिल्ली-हैदराबाद
|इंडिगो
|6247
|11:00 AM
|एयर इंडिया
|6720
|02:00 PM
|स्पाइसजेट
|7726
|02:10 PM
|शुक्रवार
|दिल्ली-पूणे
|इंडिगो
|6533
|00:15 AM
|एयर इंडिया एक्सप्रेस
|7738
|04:40 AM
|एयर इंडिया
|7790
|04:45 AM
|शनिवार
|दिल्ली-कोलकाता
|इंडिगो
|6338
|05:20 PM
|अकासा एयर
|6263
|05:55 AM
|एयर इंडिया
|7,070
|02:30 AM
|बुधवार
|बैंगलुरू-दिल्ली
|इंडिगो
|9350
|03:10 PM
|अकासा एयर
|9026
|01:05 PM
|स्पाइसजेट
|10310
|06:00 AM
|शनिवार
|बैंगलुरू-मुंबई
|इंडिगो
|6011
|06:25 AM
|अकासा एयर
|5632
|06:00 AM
|स्पाइसजेट
|5815
|00:45 AM
|रविवार
|बैंगलुरू-कोलकाता
|इंडिगो
|6525
|05:15 PM
|एयर इंडिया एक्सप्रेस
|7081
|06:55 PM
|स्पाइसजेट
|10809
|11:40 PM
|सोमवार
|अहमदाबाद-दिल्ली
|इंडिगो
|4919
|09:50 PM
|एयर इंडिया एक्सप्रेस
|4418
|09:00 AM
|एयर इंडिया
|5070
|03:05 PM
|बुधवार
|चेन्नई-दिल्ली
|इंडिगो
|8181
|09:50 PM
|एयर इंडिया एक्सप्रेस
|8578
|10:05 PM
|एयर इंडिया
|9392
|08:10 PM
|गुरुवार
|हैदराबाद-मुंबई
|इंडिगो
|5123
|12:05 PM
|एयर इंडिया एक्सप्रेस
|5487
|00:05 AM
|स्पाइसजेट
|5825
|07:25 AM
|बुधवार
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कौन दे रहा है ऑफर?
इंडिगो कई रूट्स पर लो फेयर कैलेंडर ऑफर चला रही है. इसके अलावा एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस भी प्रोमो कोड के जरिए चुनिंदा फ्लाइट्स पर डिस्काउंट दे रही है और स्पाइसजेट की फ्लैश सेल में कुछ रूट्स पर कम किराया मिल रहा है.
टिकट बुक करते समय इन बातों का रखें ध्यान
- सुबह जल्दी और देर रात की फ्लाइट्स अक्सर सस्ती होती हैं
- वीकेंड के मुकाबले मंगलवार और बुधवार को किराया कम रहता है
- आखिरी समय तक इंतजार करने पर टिकट महंगे हो सकते हैं
अगर इस हफ्ते ट्रैवल का प्लान है, तो जल्दी बुकिंग करना फायदे का सौदा हो सकता है.
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