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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीCheapest Flight Tickets: दिल्ली- मुंबई से बैंगलुरू- कोलकाता तक, 29 जून से 5 जुलाई तक किस एयरलाइन में मिलेगी सबसे सस्ती टिकट

Cheapest Flight Tickets: दिल्ली- मुंबई से बैंगलुरू- कोलकाता तक, 29 जून से 5 जुलाई तक किस एयरलाइन में मिलेगी सबसे सस्ती टिकट

Cheapest Flight Tickets This Week: 29 जून से 5 जुलाई तक कौन सी फ्लाइट में टिकट सस्ती मिलने वाली है, ये आप यहां से जान सकते हैं. यहां अलग- अलग फ्लाइट्स के टिकट की तुलना भी की गई है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 29 Jun 2026 03:04 PM (IST)
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Cheapest Flight Tickets This Week: अगर आप इस हफ्ते फ्लाइट से सफर करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. सोमवार को इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइसजेट ने कई रूट्स पर सस्ते टिकट ऑफर किए हैं. खास बात ये है कि देश के सबसे बिजी रूट्स पर भी अभी काफी किफायती किराए मिल रहे हैं. टिकट की कीमतें लगातार बदलती रहती हैं, लेकिन फिलहाल इन रूट्स पर सबसे कम किराए देखने को मिल रहे हैं. यहां से आप अलग- अलग रूट्स के फ्लाइट रूट्स के बारे में डिटेल में जान सकते हैं और इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको किस समय पर और कहां के लिए फ्लाइट सबसे सस्ती मिलने वाली है. 

यहां से सस्ती फ्लाइट, समय और टिकट की कीमत की तुलना करें- 

रूट  फ्लाइट का नाम टिकट की कीमत समय  फ्लाइट का नाम टिकट की कीमत समय  फ्लाइट का नाम टिकट की कीमत समय दिन
दिल्ली-मुंबई इंडिगो  6033 00:15 AM अकासा एयर 6400 06:55 AM स्पाइसजेट 7070 07:00 PM शनिवार
दिल्ली-हैदराबाद इंडिगो  6247 11:00 AM एयर इंडिया 6720 02:00 PM स्पाइसजेट 7726 02:10 PM शुक्रवार
दिल्ली-पूणे इंडिगो  6533 00:15 AM एयर इंडिया एक्सप्रेस 7738  04:40 AM एयर इंडिया 7790 04:45 AM शनिवार
दिल्ली-कोलकाता इंडिगो  6338 05:20 PM अकासा एयर 6263 05:55 AM एयर इंडिया 7,070 02:30 AM बुधवार
बैंगलुरू-दिल्ली इंडिगो  9350 03:10 PM अकासा एयर 9026 01:05 PM स्पाइसजेट 10310 06:00 AM शनिवार
बैंगलुरू-मुंबई इंडिगो  6011 06:25 AM अकासा एयर 5632 06:00 AM स्पाइसजेट 5815 00:45 AM रविवार
बैंगलुरू-कोलकाता इंडिगो  6525 05:15 PM एयर इंडिया एक्सप्रेस 7081 06:55 PM स्पाइसजेट 10809 11:40 PM सोमवार
अहमदाबाद-दिल्ली इंडिगो  4919 09:50 PM एयर इंडिया एक्सप्रेस 4418 09:00 AM एयर इंडिया 5070 03:05 PM बुधवार
चेन्नई-दिल्ली इंडिगो  8181 09:50 PM एयर इंडिया एक्सप्रेस 8578 10:05 PM एयर इंडिया 9392 08:10 PM गुरुवार
हैदराबाद-मुंबई इंडिगो  5123 12:05 PM एयर इंडिया एक्सप्रेस 5487 00:05 AM स्पाइसजेट 5825 07:25 AM बुधवार

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कौन दे रहा है ऑफर?

इंडिगो कई रूट्स पर लो फेयर कैलेंडर ऑफर चला रही है. इसके अलावा एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस भी प्रोमो कोड के जरिए चुनिंदा फ्लाइट्स पर डिस्काउंट दे रही है और स्पाइसजेट की फ्लैश सेल में कुछ रूट्स पर कम किराया मिल रहा है.

टिकट बुक करते समय इन बातों का रखें ध्यान

  • सुबह जल्दी और देर रात की फ्लाइट्स अक्सर सस्ती होती हैं
  • वीकेंड के मुकाबले मंगलवार और बुधवार को किराया कम रहता है
  • आखिरी समय तक इंतजार करने पर टिकट महंगे हो सकते हैं

अगर इस हफ्ते ट्रैवल का प्लान है, तो जल्दी बुकिंग करना फायदे का सौदा हो सकता है.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 29 Jun 2026 02:22 PM (IST)
Tags :
Air Ticket Flight Booking Utility News
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