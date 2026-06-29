अगर कूरियर में भेजा गया सामान खो जाए तो क्या होगा? जानें शिकायत और मुआवजे का पूरा तरीका

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कीमती सामान का बीमा कराएं, सही पता अवश्य लिखें।

Courior Lost: आज के समय में चीजें पहले के मुकाबले काफी आसान हो गई हैं. अब पार्सल भेजने के लिए कूरियर सेवाओं का उपयोग काफी बढ़ गया है. अगर कहीं भी सामान भेजना हो तो ज्यादातर लोग कूरियर का सहारा लेते हैं. लेकिन सोचिए आपने कोई जरूरी सामान कूरियर किया हो, लेकिन पार्सल बीच रास्ते में ही खो जाए और आपके बताए गए एड्रेस पर डिलीवर न हो तो ऐसे में हर कोई घबरा जाएगा. हालांकि, ऐसे मामले में कूरियर कंपनियों की पॉलिसी के तहत आप मुआवजे का दावा कर सकते हैं. इसके लिए कुछ जरूरी जानकारी का होना महत्वपूर्ण है.

पार्सल खोने के बाद सबसे पहले क्या करें?

अगर आपका पार्सल डिलीवर नहीं होता है तो सबसे पहले आप कूरियर कंपनी के कस्टमर केयर पर कॉल करें.

पार्सल से जुड़ी हर एक जानकारी दें.

आप अपने ट्रैकिंग नंबर या AWB नंबर के जरिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

साथ ही आप कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या ऑफिस जाकर भी संपर्क कर सकते हैं.

दिल्ली- मुंबई से बैंगलुरू- कोलकाता तक, 29 जून से 5 जुलाई तक किस एयरलाइन में मिलेगी सबसे सस्ती टिकट



कितना मिलेगा मुआवजा?

आपने जो भी सामान कूरियर में भेजा है उस पर मिलने वाला मुआवजा इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने पार्सल का बीमा लिया था या नहीं. अगर आपने पार्सल का बीमा कराया है तो कंपनी आपके सामान की बताई गई कीमत के हिसाब से पूरा या उससे ज्यादा मुआवजा देती है. वहीं अगर कोई बीमा नहीं कराया है तो कंपनी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक मुआवजा देगी. इसलिए हमेशा कीमती सामान का बीमा जरूर कराएं, ताकि आपका नुकसान होने से बचें.

मुआवजे के लिए रखें जरूरी डॉक्यूमेंट

बुकिंग रसीद

ट्रैकिंग ID

सामान का बिल

अगर बीमा लिया है तो उससे जुड़े डॉक्यूमेंट

मुआवजा न मिलने पर करें शिकायत

अगर कूरियर कंपनी आपको मुआवजा नहीं देती है या पूरे प्रोसेस में काफी समय लगाती है तो आप शिकायत कर सकते हैं.

इसके लिए आप Mational Consumer Helpline नंबर 1915 पर कॉल कर सकते हैं.

साथ ही Consumer कोर्ट में केस कर सकते हैं.

बारिश, सर्दी या गर्मी... किस मौसम में सबसे ज्यादा बिजली बनाता है सोलर पैनल? जानें सच



कूरियर भेजते समय जरूरी बातों का रखें ध्यान