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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीअगर कूरियर में भेजा गया सामान खो जाए तो क्या होगा? जानें शिकायत और मुआवजे का पूरा तरीका

अगर कूरियर में भेजा गया सामान खो जाए तो क्या होगा? जानें शिकायत और मुआवजे का पूरा तरीका

Courior Lost: आज के समय में कूरियर से सामान तो कई लोग भेजते हैं, लेकिन अगर आपका कीमती सामान बीच रास्ते में ही खो जाए तो क्या कूरियर कंपनी मुआवजा देगी या नहीं? जानिए.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 29 Jun 2026 03:12 PM (IST)
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  • कीमती सामान का बीमा कराएं, सही पता अवश्य लिखें।

Courior Lost: आज के समय में चीजें पहले के मुकाबले काफी आसान हो गई हैं. अब पार्सल भेजने के लिए कूरियर सेवाओं का उपयोग काफी बढ़ गया है. अगर कहीं भी सामान भेजना हो तो ज्यादातर लोग कूरियर का सहारा लेते हैं. लेकिन सोचिए आपने कोई जरूरी सामान कूरियर किया हो, लेकिन पार्सल बीच रास्ते में ही खो जाए और आपके बताए गए एड्रेस पर डिलीवर न हो तो ऐसे में हर कोई घबरा जाएगा.  हालांकि, ऐसे मामले में कूरियर कंपनियों की पॉलिसी के तहत आप मुआवजे का दावा कर सकते हैं. इसके लिए कुछ जरूरी जानकारी का होना महत्वपूर्ण है. 

पार्सल खोने के बाद सबसे पहले क्या करें?

  • अगर आपका पार्सल डिलीवर नहीं होता है तो सबसे पहले आप कूरियर कंपनी के कस्टमर केयर पर कॉल करें.
  • पार्सल से जुड़ी हर एक जानकारी दें.
  • आप अपने ट्रैकिंग नंबर या AWB नंबर के जरिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
  • साथ ही आप कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या ऑफिस जाकर भी संपर्क कर सकते हैं.

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कितना मिलेगा मुआवजा?

आपने जो भी सामान कूरियर में भेजा है उस पर मिलने वाला मुआवजा इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने पार्सल का बीमा लिया था या नहीं. अगर आपने पार्सल का बीमा कराया है तो कंपनी आपके सामान की बताई गई कीमत के हिसाब से पूरा या उससे ज्यादा मुआवजा देती है. वहीं अगर कोई बीमा नहीं कराया है तो कंपनी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक मुआवजा देगी. इसलिए हमेशा कीमती सामान का बीमा जरूर कराएं, ताकि आपका नुकसान होने से बचें.

मुआवजे के लिए रखें जरूरी डॉक्यूमेंट

  • बुकिंग रसीद
  • ट्रैकिंग ID
  • सामान का बिल
  • अगर बीमा लिया है तो उससे जुड़े डॉक्यूमेंट

मुआवजा न मिलने पर करें शिकायत

  • अगर कूरियर कंपनी आपको मुआवजा नहीं देती है या पूरे प्रोसेस में काफी समय लगाती है तो आप शिकायत कर सकते हैं.
  • इसके लिए आप Mational Consumer Helpline नंबर 1915 पर कॉल कर सकते हैं.
  • साथ ही Consumer कोर्ट में केस कर सकते हैं.

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कूरियर भेजते समय जरूरी बातों का रखें ध्यान

  • जब भी कूरियर करें तो एड्रेस बिल्कुल सही लिखें.
  • महंगे सामान का बिल अपने पास जरूर रखें.
  • साथ ही ट्रैकिंग आईडी को भी सुरक्षित रखें.
  • सामान बहुत कीमती है तो उसका इंश्योरेंस जरूर कराएं.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 29 Jun 2026 03:12 PM (IST)
Tags :
Utility News Courier Services Courier Parcel Insurance
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