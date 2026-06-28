Faridabad Water Supply: तेजी गर्मी के बीच फरीदाबाद या बल्लभगढ़ के आस-पास रहने वाले लोगों को आने वाले दिनों में पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है. शहर के कई हिस्से में पानी की सप्लाई करीब 48 घंटे के लिए रोक दी जाएगी.

फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (FMDA) ने लोगो से अपील की है कि वे 29 जून से 1 जुलाई तक के लिए अपने घरों में पहले से पानी की तैयारी कर लें. साथ ही इन दो दिनों में पानी का इस्तेमाल सोच-समझकर कर करें, ताकि इस दौरान किसी बड़ी परेशानी का सामना न करना पड़े.

29 जून से 1 जुलाई तक बंद रहेगी पानी की सप्लाई

FMDA के मुताबिक, पाइपलाइन में जरूरी सुधार के वजह से कई इलाकों की सप्लाई 29 जून की शाम से 1 जुलाई की शाम तक बंद रहेगी. इस दौरान बदरपुर गांव के पास पाइपलाइन जोड़ने का तकनीकी काम किया जाएगा. दरअसल 'रैनी वेल वाटर सप्लाई लाइन नंबर-2' को एक दूसरी पाइपलाइन से जोड़ा जाएगा.

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अधिकारियों का कहना है कि इस काम के पूरा होने के बाद पानी का प्रेशर और सप्लाई व्यवस्था पहले बेहतर हो सकेगी. हालांकि, 1 जुलाई को सप्लाई शुरू होने के बाद भी आखिरी छोर वाले इलाकों में पानी का प्रेशर सामान्य होने में कुछ समय लग सकता है.

इन इलाकों पर रहेगा सबसे ज्यादा असर

पानी सप्लाई बंद रहने से तिरखा कॉलोनी, शिव कॉलोनी, चावला कॉलोनी, सेक्टर-24, मुजेसर, सेक्टर-7, सेक्टर-8, बल्लभगढ़ सेक्टर-3 समेत कई इलाकों पर उसका असर देखने को मिल सकता है. इसके अलावा पानी से जुड़ी किसी भी समस्या के आप जलापूर्ति प्रभारी (Junior Engineer) जसवंत से मोबाइल नंबर 9810530284 पर संपर्क कर सकते हैं.

लोगों को क्या तैयारी करनी चाहिए?

29 जून से 1 जुलाई तक पानी का इस्तेमाल सोच-समझकर करें.

29 जून को दोपहर से पहले अपने घर की टंकी, बाल्टी और पानी के रखने वाले बर्तनों को अच्छी तरह से भरकर रख लें, ताकि बाद में किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े.

29 जून से 1 जुलाई तक कपड़े धोने, गाड़ी साफ करने और जरूरत से ज्यादा खर्च होने वाले काम को बिल्कुल न करें.

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