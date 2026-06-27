Online Shopping Tips: ऑनलाइन शॉपिंग करते समय न करें ये गलती, वरना बैंक डिटेल्स हो सकती हैं चोरी

Online Shopping Safety Tips: आज के समय में ऑनलाइन शॉपिंग ने ज़िंदगी को काफी आसान बना दिया है. अब ज्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं, ताकि बिना कहीं जाए घर बैठकर आसानी से समान लें सकें. ऐसे में लोग कपड़े, मोबाइल, ग्रॉसरी की समान और यहां तक की दवाइयां मंगवा लेते हैं.कुछ लोग फेस्टिव सेल, डिस्काउंट और कैशबैक के नाम पर बिना सोचे-समझे खरीदारी शुरू कर देते हैं.

आजकल जालसाज भी लोगों के इसी आदत का फायदा उठाते हैं. जालसाज ज्यादातर फर्जी वेबसाइट, नकली ऑफर और गलत लिंक के जरिए लोगों की मासूमियत का फायदा उठाते हैं. ऐसे में आपकी जरा-सी लापरवाही आपके बैंक अकाउंट को खाली करवा सकती है. इसीलिए ऑनलाइन शॉपिंग करते समय आप सावधानी जरूर बरतें.

ऑनलाइन शॉपिंग करते समय क्या करें?

सोशल मीडिया ऑफर्स से रहें सतर्क: कई दफा आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर कई तरफ कि ऑफर्स और लिंक भेजे जाते हैं. इस ऑफर्स में समानों के बहुत काम दाम दिखाए जाते हैं, ताकि लोग इसे देखकर खरीदे. हालांकि इसमें से कई लिंक फर्जी होते हैं, जिनका मकसद सिर्फ लोगों को ठगना होता है. ऐसे किसी भी ऑफर पर बिना जांच किए लिंक पर क्लिक नया करें यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है.

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असली और नकली वेबसाइट की पहचान: ऑनलाइन शॉपिंग करते समय सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सही ऐप या वेबसाइट का इस्तेमाल करें. आजकल ज्यादातर साइबर अपराधी असली जैसी दिखने वाली फर्जी वेबसाइट-एप बनाकर लोगों को ठगते हैं. ऐसे में जरूरी है कि आप भरोसेमंद और सही प्लेटफॉर्म से ही खरीदारी करें, ताकि फेक ऐप कि वजह से आपका बैंक बैलेंस खाली ना हो.

बैंकिंग जानकारी सेव न करें: जल्दबाजी के कारण अक्सर लोग अपनी डेबिट-क्रेडिड कार्ड की डिटेल्स या नेट बैंकिंग की जानकारी एप-वेबसाइट पर सेव कर लेते हैं. ऐसे में यह आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है. क्योंकि अगर वह वेबसाइट सुरक्षित नहीं है, तो आपकी बैंक डिटेल्स गलत हाथों में लग सकता है, जिससे आपका अकाउंट खाली हो सकता है. इसलिए हमेशा मैन्युअली पेमेंट करना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है.

फर्जी ईमेल और ऑफर्स से बचें: कई बार साइबर अपराधी फेक ऑफर्स के ईमेल के जरिए ही लोगों को ठगते हैं. पहले वे आपको ऑफर्स को ईमेल करते हैं, जिसमें कैशबैक, डिस्काउंट या गिफ्ट वाउचर का लालच देते हैं. जैसे ही आप इन ईमेल पर दिए गए लिंक को क्लिक करते हैं, आपका डाटा तुरंत चोरी हो जाता है. ऐसे में आप किसी भी अनजान ईमेल या लिंक पर भरोसा न करें, बल्कि उस लिंक को तुरंत डिलीट कर दें.

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