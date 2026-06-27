हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीOnline Shopping Tips: ऑनलाइन शॉपिंग करते समय न करें ये गलती, वरना बैंक डिटेल्स हो सकती हैं चोरी

Online Shopping Tips: ऑनलाइन शॉपिंग करते समय न करें ये गलती, वरना बैंक डिटेल्स हो सकती हैं चोरी

Online Shopping Fraud Alert: ऑनलाइन शॉपिंग में बढ़ती धोखाधड़ी से बचना जरूरी है. फर्जी वेबसाइट, नकली ऑफर और गलत लिंक के जरिए जालसाज लोगों को ठग सकते हैं, जिससे बैंक अकाउंट खाली होने का खतरा रहता है.

Written By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क |  Updated at : 27 Jun 2026 07:50 PM (IST)
Preferred Sources

Online Shopping Safety Tips: आज के समय में ऑनलाइन शॉपिंग ने ज़िंदगी को काफी आसान बना दिया है. अब ज्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं, ताकि बिना कहीं जाए घर बैठकर आसानी से समान लें सकें. ऐसे में लोग कपड़े, मोबाइल, ग्रॉसरी की समान और यहां तक की दवाइयां मंगवा लेते हैं.कुछ लोग फेस्टिव सेल, डिस्काउंट और कैशबैक के नाम पर बिना सोचे-समझे खरीदारी शुरू कर देते हैं.  

आजकल जालसाज भी लोगों के इसी आदत का फायदा उठाते हैं. जालसाज ज्यादातर फर्जी वेबसाइट, नकली ऑफर और गलत लिंक के जरिए लोगों की मासूमियत का फायदा उठाते हैं. ऐसे में आपकी जरा-सी लापरवाही आपके बैंक अकाउंट को खाली करवा सकती है. इसीलिए ऑनलाइन शॉपिंग करते समय आप सावधानी जरूर बरतें. 

ऑनलाइन शॉपिंग करते समय क्या करें?

सोशल मीडिया ऑफर्स से रहें सतर्क: कई दफा आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर कई तरफ कि ऑफर्स और लिंक भेजे जाते हैं. इस ऑफर्स में समानों के बहुत काम दाम दिखाए जाते हैं, ताकि लोग इसे देखकर खरीदे. हालांकि इसमें से कई लिंक फर्जी होते हैं, जिनका मकसद सिर्फ लोगों को ठगना होता है. ऐसे किसी भी ऑफर पर बिना जांच किए लिंक पर क्लिक नया करें यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है. 

Indian Railways: रेलवे पार्सल सेवा होगी हाईटेक, अब घर बैठे मोबाइल ऐप से ट्रैक करें अपना सामान

असली और नकली वेबसाइट की पहचान: ऑनलाइन शॉपिंग करते समय सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सही ऐप या वेबसाइट का इस्तेमाल करें. आजकल ज्यादातर साइबर अपराधी असली जैसी दिखने वाली फर्जी वेबसाइट-एप बनाकर लोगों को ठगते हैं. ऐसे में जरूरी है कि आप भरोसेमंद और सही प्लेटफॉर्म से ही खरीदारी करें, ताकि फेक ऐप कि वजह से आपका बैंक बैलेंस खाली ना हो. 

बैंकिंग जानकारी सेव न करें: जल्दबाजी के कारण अक्सर लोग अपनी डेबिट-क्रेडिड कार्ड की डिटेल्स या नेट बैंकिंग की जानकारी एप-वेबसाइट पर सेव कर लेते हैं. ऐसे में यह आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है. क्योंकि अगर वह वेबसाइट सुरक्षित नहीं है, तो आपकी बैंक डिटेल्स गलत हाथों में लग सकता है, जिससे आपका अकाउंट खाली हो सकता है. इसलिए हमेशा मैन्युअली पेमेंट करना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है.

फर्जी ईमेल और ऑफर्स से बचें: कई बार साइबर अपराधी फेक ऑफर्स के ईमेल के जरिए ही लोगों को ठगते हैं. पहले वे आपको ऑफर्स को ईमेल करते हैं, जिसमें कैशबैक, डिस्काउंट या गिफ्ट वाउचर का लालच देते हैं. जैसे ही आप इन ईमेल पर दिए गए लिंक को क्लिक करते हैं, आपका डाटा तुरंत चोरी हो जाता है. ऐसे में आप किसी भी अनजान ईमेल या लिंक पर भरोसा न करें, बल्कि उस लिंक को तुरंत डिलीट कर दें.

AC Tips: एसी की कॉइल पर क्यों जमती है बर्फ? गैस लीक नहीं, ये वजहें भी हो सकती हैं जिम्मेदार

Published at : 27 Jun 2026 07:49 PM (IST)
Tags :
Online Shopping Utility News FRAUD ALERT Safety Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Online Shopping Tips: ऑनलाइन शॉपिंग करते समय न करें ये गलती, वरना बैंक डिटेल्स हो सकती हैं चोरी
ऑनलाइन शॉपिंग करते समय न करें ये गलती, वरना बैंक डिटेल्स हो सकती हैं चोरी, खुद को ऐसे करें सुरक्षित
यूटिलिटी
Indian Railways: रेलवे पार्सल सेवा होगी हाईटेक, अब घर बैठे मोबाइल ऐप से ट्रैक करें अपना सामान
रेलवे पार्सल सेवा होगी हाईटेक, अब घर बैठे मोबाइल ऐप से ट्रैक करें अपना सामान
यूटिलिटी
KVP Scheme: पोस्ट ऑफिस की KVP स्कीम क्यों है इतनी पॉपुलर? जानें पैसा डबल होने का पूरा फार्मूला
पोस्ट ऑफिस की KVP स्कीम क्यों है इतनी पॉपुलर? जानें पैसा डबल होने का पूरा फार्मूला
यूटिलिटी
Loan Calculator: अगर 3 साल के लिए ले रहे हैं 10 लाख का Loan तो कितनी देनी होगी EMI, कितना लगेगा ब्याज?
Loan Calculator: अगर 3 साल के लिए ले रहे हैं 10 लाख का Loan तो कितनी देनी होगी EMI, कितना लगेगा ब्याज?
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Theft | Shastrartha: इस्तीफा, घोटाले के आरोप और आस्था का सवाल, देखिए पूरी पड़ताल!
Ram Mandir Theft | Champat Rai | Abp News: चढ़ावे घोटाले में क्यों 'चंपत' हैं असली आका?
Mumbai Crime | Muharram | Poisonous Capsules | Chaar Ki Chaal: मुहर्रम जुलूस में 'मौत' के कैप्सूल!
DR. Aarambhi: Aarambhi का संगीत में साड़ी लुक, पर बेटे Vihan के साथ होने वाली है बड़ी अनहोनी!
Bollywood News: ऐश्वर्या राय के आइकॉनिक गाने 'इश्क कमीना' का हुआ रीमेक, नए अंदाज में रिलीज हुआ ट्रैक(27.06.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
K. Bhagyaraj Death: कौन हैं तमिल इंडस्ट्री के दिग्गज शख्स के. भाग्यराज? जिनके निधन पर पहुंचे CM विजय
कौन हैं तमिल इंडस्ट्री के दिग्गज शख्स के. भाग्यराज? जिनके निधन पर पहुंचे CM विजय
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: आरोपी मनीष यादव की बहन ने abp न्यूज़ से किया खुलासा, '1 महीने पहले ही...'
राम मंदिर मामला: आरोपी मनीष यादव की बहन ने abp न्यूज़ से कहा, '1 महीने पहले ही लगी थी नौकरी'
क्रिकेट
अभिषेक शर्मा का अर्धशतक हुआ था या नहीं? आखिर क्यों फिफ्टी को लेकर है कन्फ्यूजन? जानें पूरा माजरा
अभिषेक शर्मा का अर्धशतक हुआ था या नहीं? आखिर क्यों फिफ्टी को लेकर है कन्फ्यूजन?
विश्व
भारत के दौरे पर कब आएंगे डोनाल्ड ट्रंप? इंडिया-US डील पर बातचीत के बीच सर्जियो गोर ने बता दिया पूरा प्लान
भारत के दौरे पर कब आएंगे डोनाल्ड ट्रंप? इंडिया-US डील पर बातचीत के बीच सर्जियो गोर ने बता दिया पूरा प्लान
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle Records: 'वेलकम टू द जंगल' बनी तूफान, धुआंधार कमाई के साथ पहले दिन तोड़े ये 9 बड़े रिकॉर्ड्स
'वेलकम टू द जंगल' बनी तूफान, धुआंधार कमाई के साथ पहले दिन तोड़े ये 9 बड़े रिकॉर्ड्स
विश्व
'बिल्कुल गलत...', कोलंबो में भारत-पाकिस्तान के बीच ट्रैक 2 डिप्लोमेसी पर आया राम माधव का बयान, जानें क्या बताया
'बिल्कुल गलत...', कोलंबो में भारत-पाकिस्तान के बीच ट्रैक 2 डिप्लोमेसी पर आया राम माधव का बयान, जानें क्या बताया
ट्रैवल
Amarnath Yatra 2026 Guide: अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से होगी शुरू, रजिस्ट्रेशन-रूट से लेकर ट्रैवल परमिट तक... यहां जानें सबकुछ
अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से होगी शुरू, रजिस्ट्रेशन-रूट से लेकर ट्रैवल परमिट तक... यहां जानें सबकुछ
शिक्षा
NEET में नहीं मिली मेडिकल सीट, हार नहीं मानी; रितुपर्णा को Rolls-Royce से 72 लाख सालाना का पैकेज
NEET में नहीं मिली मेडिकल सीट, हार नहीं मानी; रितुपर्णा को Rolls-Royce से 72 लाख सालाना का पैकेज
ENT LIVE
Blast Review: Abhirami, Preity Mukhundhan और Arjun Sarja की माइंड ब्लोइंग एक्शन फिल्म
Blast Review: Abhirami, Preity Mukhundhan और Arjun Sarja की माइंड ब्लोइंग एक्शन फिल्म
ENT LIVE
Carry On Jatta 4 Review: कन्फ्यूजन, कॉमेडी और फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट
Carry On Jatta 4 Review: कन्फ्यूजन, कॉमेडी और फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट
ABP NEWS
अयोध्या चंदा विवाद पर भड़कीं साध्‍वी ऋतंभरा.
अयोध्या चंदा विवाद पर भड़कीं साध्‍वी ऋतंभरा.
ABP NEWS
सच को छिपाया नहीं जा सकता: दान विवाद पर साध्वी ऋतंभरा।
सच को छिपाया नहीं जा सकता: दान विवाद पर साध्वी ऋतंभरा।
ABP NEWS
सांप चंदन के पेड़ों के चारों ओर भी लिपट जाते हैं। – साध्वी ऋतंभरा
सांप चंदन के पेड़ों के चारों ओर भी लिपट जाते हैं। – साध्वी ऋतंभरा
Embed widget