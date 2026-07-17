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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain Cancelled: रेलवे का बड़ा अपडेट, 20 जुलाई को इस रूट की ट्रेनें रद्द, कुछ का बदला रूट, देखें अपनी ट्रेन का स्टेटस

Train Cancelled: रेलवे का बड़ा अपडेट, 20 जुलाई को इस रूट की ट्रेनें रद्द, कुछ का बदला रूट, देखें अपनी ट्रेन का स्टेटस

Train Cancel: 20 जुलाई को ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं तो जान लें, पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर-उनवला रेलखंड पर दोहरीकरण और नॉन-इंटरलॉकिंग का काम होने की वजह से कई ट्रेनों को रद्द किया गया है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 17 Jul 2026 09:53 AM (IST)
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  • गोरखपुर-उनवला दोहरीकरण से कई ट्रेनें रद्द, कुछ के मार्ग बदले।
  • प्रयागराज-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस (14111, 14112) 20 जुलाई को रद्द रहेंगी।
  • कई अन्य ट्रेनें 20-21 जुलाई को परिवर्तित मार्ग से संचालित होंगी।
  • यात्रा से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस अवश्य जांचें।

Train Cancelled: ट्रेन से यात्रा करने वाला हर यात्री इस बात से सहमत होगा कि ट्रेन का कन्फर्म टिकट मिलना कितना मुश्किल काम है. कई बार टिकट कन्फर्म होने के बजाय RAC या वेटिंग में चला जाता है.ऐसे में अगर बड़ी मुश्किलों के बाद आपका टिकट कन्फर्म हुआ हो, लेकिन आपकी ट्रेन किसी कारण रद्द कर दी जाती है तो जाहिर सी बात है कि आपको दिक्कत हो सकती है.

अगर आप भी आने वाले दिनों में ट्रेन से सफर करने की योजना बना रहे हैं या फिर आपका टिकट बुक है तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर-उनवला रेलखंड पर दोहरीकरण और नॉन-इंटरलॉकिंग का काम किया जा रहा है, जिसके कारण कई ट्रेनों को रद्द और कई के संचालन में बदलाव किया गया है. अगर आप भी 20 जुलाई को प्रयागराज और मजुफ्फरपुर वाली ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो पहले ही अपनी ट्रेन के ताजा स्टेटस के बारे में जानना जरूरी है.

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कुछ ट्रेनों को दूसरे रास्ते से चलाया जाएगा

  • ट्रेन नंबर 02563 बरौनी-नई दिल्ली स्पेशल भी 20 जुलाई को वैकल्पिक मार्ग से चलाई जाएगी.
  • ट्रेन नंबर 02569 दरभंगा-नई दिल्ली स्पेशल 21 जुलाई को अपने सामान्य मार्ग की बजाय कानपुर-प्रयागराज जंक्शन-प्रयागराज रामबाग होकर चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 12565 दरभंगा-नई दिल्ली एक्सप्रेस- 20 जुलाई को दूसरे मार्ग से चलाई जाएगी.
  • ट्रेन नंबर 15110 मथुरा-छपरा एक्सप्रेस 20 जुलाई को दूसरे मार्ग से चलेगी.

कौन सी ट्रेन रद्द की गई?

  • ट्रेन नंबर 14111 प्रयागराज-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस 20 जुलाई को रद्द रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 14112 मजुफ्फरपुर - प्रयागराज एक्सप्रेस भई 20 जुलाई को नहीं चलेगी. 

सफर से पहले करें ये जरूरी काम

अपने घर से निकलने से पहले हमेशा अपनी ट्रेन के स्टेटस के बारे में जरूर पता करें. कई बार आखिरी समय में भी ट्रेन के संचालन में बदलाव किया जाता है. ऐसे में इसकी जानकारी होना बेहद जरूरी है, ताकि आपका समय बर्बाद न हो. इसके लिए आप रेलवे हेल्पलाइन नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 17 Jul 2026 09:53 AM (IST)
Tags :
Utility News IRCTC INDIAN RAILWAYS Train Cancel Prayagraj-Muzaffarpur Express
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