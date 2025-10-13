हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिवाली पर नकली नोट की भरमार, ऐसे करें असली-नकली की पहचान

दिवाली पर नकली नोट की भरमार, ऐसे करें असली-नकली की पहचान

दिवाली का सीजन शुरू होते ही बाजारों में रौनक बढ़ गई. इसी के साथ नकली नोटों का जाल भी मार्केट में तेजी से फेल रहा है. दिवाली के इस मौके पर महाराष्ट्र के सांगली में नकली नोट गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 13 Oct 2025 05:21 PM (IST)
दिवाली का सीजन शुरू होते ही बाजारों में रौनक बढ़ गई है. इसी के साथ नकली नोटों का जाल भी मार्केट में तेजी से फैल रहा है. दरअसल, महाराष्ट्र के सांगली में नकली नोट गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है. महाराष्ट्र पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.11 करोड़ रुपये के नकली नोट जब्त किए हैं. इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है. यह मामला सामने आने के बाद दिवाली के समय लोगों के मन में बाजार में चलने वाले नकली नोटों की भरमार को लेकर शंका और बढ़ गई है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि असली और नकली नोट की पहचान कैसे करें. 

आरबीआई का MANI ऐप

आरबीआई ने नकली नोटों की पहचान के लिए MANI ऐप लॉन्च किया किया था. यह एक फेक नोट डिटेकटर ऐप है. इस ऐप से नकली नोट की पहचान करने के लिए ऐप को खोलकर नोट को स्कैन करें. स्कैन करने के बाद यह ऐप तुरंत बता देगा कि नोट असली है या नकली. वहीं इस ऐप की खास बात यह है कि यह फटे पुराने नोटों की भी पहचान कर सकता है. 

नोट के सिक्योरिटी फीचर को करें चेक 

असली और नकली नोट की पहचान करने के लिए नोट की सिक्योरिटी फीचर को आप खुद चेक करें. इसमें असली नोट में एक चमकदार सिक्योरिटी लाइन होती है, जिस पर भारत और RBI लिखा होता है. इसके अलावा गांधी जी के फोटो के पास वाटर मार्क होता है, जो लाइन में साफ दिखाई देता है. वहीं असली नोटों में गांधी जी के चश्मा और नोट के किनारे पर बहुत छोटे अक्षरों में RBI, भारत और 500 लिखा होता है. 

यूवी टेस्ट से करें जांच 

असली और नकली नोटों की जांच आप यूवी टेस्ट के जरिए कर सकते हैं. अगर आपके पास यूवी लाइट नहीं है तो आप अपने फोन के फ्लैश पर नीले या पर्पल रंग का ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक रख सकते हैं. असली नोट में मौजूद धागा और सीरियल नंबर हल्की नीली या हरी रोशनी में चमकने लगता है. हालांकि यह तरीका 100 प्रतिशत पक्का नहीं होता है, लेकिन शुरुआती पहचान के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है. 

नोट की क्वालिटी से करें पहचान 

असली और नकली नोट में पहचान करने के लिए नोट को हाथ में लेकर उसकी क्वालिटी से भी पहचान की जा सकती है. असली नोट का पेपर मजबूत और टिकाऊ होता है, जबकि नकली नोट पतले और खराब क्वालिटी के होते हैं उन्हें मोड़ने या रगड़ने पर रंग छोड़ने लगते हैं.

Published at : 13 Oct 2025 05:21 PM (IST)
