हिंदी न्यूज़यूटिलिटीCyber Fraud: दिवाली सेल में न हो जाएं साइबर ठगी का शिकार, ऐसे करें असली और नकली वेबसाइट की पहचान

Cyber Fraud: द‍िवाली सेल में वेबसाइट पर ऑफर्स के साथ ही साइबर ठग भी स‍क्रि‍य हो गए हैं. साइबर ठग सोशल मीडिया, ईमेल या एसएमएस पर फ्री दिवाली गिफ्ट या डिलीवरी फेल्‍ड जैसे लिंक भेजकर अपना श‍िकार बना रहे.

By : कविता गाडरी | Updated at : 13 Oct 2025 12:44 PM (IST)
Preferred Sources

Cyber Fraud: दिवाली आने वाली है. इससे पहले ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर सेल और ऑफर्स की शुरूआत हो चुकी है और लोग नए सामान की खरीदारी में जुट गए हैं. हालांकि, इस बीच साइबर ठग भी स‍क्रि‍य हो गए हैं. साइबर ठग सोशल मीडिया, ईमेल या एसएमएस पर फ्री दिवाली गिफ्ट, दिवाली सेल ऑफर या डिलीवरी फेल्‍ड जैसे लिंक भेजकर लोगों से उनकी बैंक डिटेल्स और पासवर्ड चुरा लेते हैं. ये मैसेज अक्‍सर Amazon या Flipkart जैसी वेबसाइट्स के नाम पर भेजे जाते हैं ताकि लोग आसानी से भरोसा कर लें. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि दिवाली सेल में साइबर ठगी का शिकार होने से कैसे बचें और असली-नकली वेबसाइट्स की पहचान कैसे करें. 

त्योहारों पर असली जैसी वेबसाइट्स दिखाकर करते हैं ठगी 

दिवाली जैसे बड़े त्योहार पर लोग अलग-अलग वेबसाइट्स से शॉप‍िंग करते हैं. इस मौके का फायदा उठाने के लिए साइबर ठग ऐसी नकली वेबसाइट्स बना देते हैं, जो बिल्कुल असली लगती हैं. इन वेबसाइट्स में असली वेबसाइट्स जैसा लोगो, वैसा ही डिजाइन और प्रोडक्ट की फोटो होती है. कई बार इनके नाम भी असली वेबसाइट्स जैसे amaz0n-sale.com की तरह मिलते-जुलते होते हैं. सस्ते दाम और लिमिटेड टाइम ऑफर के झांसे में लोग इन साइट्स पर पेमेंट कर देते हैं और बिना जांच किए अपने बैंक, क्रेडिट कार्ड, पासवर्ड जैसी जरूरी डिटेल शेयर कर देते हैं. 

ऐसे करें असली और नकली वेबसाइट्स की पहचान 

  • असली और नकली वेबसाइट की पहचान करने के लिए वेबसाइट का नाम या स्पेलिंग पर ध्यान दें, अगर नाम या स्पेलिंग गलत लिखा हो तो सावधान हो जाए. 
  • इसके अलावा वेबसाइट के एड्रेस बार में https:// और लॉक का निशान जरूर देखें. 
  • वहीं अगर किसी प्रोडक्ट पर 50 प्रतिशत या उससे ज्यादा डिस्काउंट दिखाएं तो भी सावधान हो जाएं. 
  • वेबसाइट पर अगर आपको खराब ग्रामर, फर्जी, रिव्यू या कॉन्‍टेक्‍ट डिटेल मिले तो भी सावधान रहें. 
  • अगर किसी वेबसाइट पर सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन हो और कैश ऑन डिलीवरी न हो तो उस वेबसाइट्स से शॉप‍िंग न करें. 
  • इसके अलावा अकाउंट सस्पेंडेड या वेरिफिकेशन जरूरी जैसे मैसेज आए तो क्लिक न करें.
  • अगर वेबसाइट्स पर ओटीपी, पासवर्ड या कार्ड डिटेल मांगे तो भी यह साइबर ठगी हो सकती है.

ऑनलाइन शॉपिंग की ठगी में फंस जाएं तो क्या करें?

अगर त्योहारों के इस सीजन में आपने सेल के चक्कर में किसी फेक वेबसाइट पर पेमेंट कर द‍िया है तो तुरंत अपने बैंक या यूपीआई ऐप से कार्ड को ब्लॉक करें. इसके बाद पेमेंट और मैसेज के स्‍क्रीनशॉट संभालकर रखें. इसके अलावा cybercrime.gov.in  पर जाकर श‍िकायत करें या फ्रॉड हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर शिकायत करें. 

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 13 Oct 2025 12:44 PM (IST)
