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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीसोलर पैनल का बड़ा उलझन, 5 kw के दो सिस्टम या 10 kw का एक? जानिए कहां होगी ज्यादा बचत

सोलर पैनल का बड़ा उलझन, 5 kw के दो सिस्टम या 10 kw का एक? जानिए कहां होगी ज्यादा बचत

Solar Panel: सोलर पैनल लगवाने की सोच रहे हैं, लेकिन यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि 5 किलोवाट के दो अलग-अलग सोलर सिस्टम लगवाना या फिर 10 किलोवाट का एक सोलर सिस्टम लगवाना फायदेमंद साबित होगा? जानिए.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 22 Jul 2026 11:30 AM (IST)
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  • अधिक बिजली खपत वाले घरों के लिए 10kW सिस्टम बेहतर विकल्प।

Solar Panel: गर्मी के मौसम में घरों में बिजली से चलने वाले उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बिजली बिल भी ज्यादा आने लगता है. ऐसे में बढ़ता बिजली बिल घर के बजट पर असर डाल सकता है. यही वजह है कि अब ज्यादातर लोग सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं, लेकिन इसे लगवाने से पहले कई लोगों के मन में एक सवाल आता है कि कितने किलोवाट का सोलर पैनल लगवाना बेहतर और फायदेमंद साबित हो सकता है?

अगर आप भी इस बात को लेकर कन्फ्यूज हैं कि 5 kw के दो अलग-अलग सिस्टम या फिर 10 kw का सिंगल सिस्टम लगवाना ज्यादा बेहतर साबित होगा? तो फैसला लेने से पहले दोनों के बारे में जान लेना जरूरी है.

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कौन सा सिस्टम लगवाना है बेहतर?

10kw का सोलर सिस्टम ज्यादा किफायती और फायदेमंद माना जाता है. इसके कई कारण हैं जैसे...

  • इसमें लागत कम लगेगी.
  • साथ ही रखरखाव करना भी आसान होगा.
  • इसे लगवाने से बड़े लोड को भी अच्छे से संभाला जा सकेगा.

अगर बात करें 5kw के दो अलग-अलग सिस्टम लगवाने की तो इसमें आपको दो इन्वर्टर लगवाने पड़ सकते हैं. साथ ही अलग वायरिंग और इंस्टॉलेशन पर भी अलग खर्च करना पड़ सकता है. वहीं अगर आप 10 kw का एक सिस्टम लगवाते हैं तो ये सारे खर्च आपको एक बार ही करने पड़ेंगे. 

ज्यादा लोड कौन सा सिस्टम उठाएगा?

ये बात आपके घर में बिजली से इस्तेमाल होने वाले उपकरणों पर निर्भर करती है कि आप एक साथ कितने उपकरण का इस्तेमाल करते हैं जैसे...

  • अगर आपके घर में 3-4 AC चलते हैं.
  • साथ ही पानी की मोटर भी चलाई जाती है.
  • और हाई पावर डिवाइस का भी इस्तेमाल होता है.

इसके लिए 10 kw वाला सिंगल सिस्टम आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि ये इन उपकरणों को बेहतर तरीके से सपोर्ट कर सकता है. लेकिन वहीं 5 kw का सिस्टम ज्यादा लोड पड़ने पर उतना असरदार साबित नहीं हो सकेगा.

दो सिस्टम लगवाने पर देखभाल ज्यादा करनी पड़ेगी?

अगर आप 10 kw का सिस्टम लगवाते हैं तो इसकी खास बात यह है कि इसमें इन्वर्टर और दूसरे उपकरण कम होते हैं, जिसकी वजह से इसमें सर्विसिंग का खर्च भी कम आता है. वहीं अगर आप 5 kw के दो सिस्टम लगवाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको दोनों की देखभाल करनी पड़ेगी और इसमें 10kw के सिस्टम के मुकाबले खर्च भी ज्यादा आ सकता है.

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कुछ बातों की जानकारी होना है जरूरी

  • अगर आपके घर में बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल ज्यादा होता है तो आप 10 kw का सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं.
  • इसके लिए आपके घर की छत पर अच्छी-खासी जगह होनी चाहिए.
  • 10 kw वाला सिस्टम रखरखाव और बेहतर प्रदर्शन के हिसाब से 5 kw के अलग-अलग सिस्टम की तुलना में बेहतर साबित हो सकता है.
  • वहीं अगर आपका बजट सीमित है तो पहले 5 kw के सिस्टम से शुरुआत कर सकते हैं.
  • आगे चलकर अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप इसे अपग्रेड भी करवा सकते हैं.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 22 Jul 2026 11:30 AM (IST)
Tags :
Solar Panels Utility News PM Surya Ghar Yojana
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