Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom इसकी तकनीक हाइड्रोजन-वायु पर आधारित, प्रदूषण-मुक्त, आधुनिक सुविधाएं।

Hydrogen Train: भारतीय रेलवे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए लगातार काम कर रहा है. वंदे भारत और अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों की शुरुआत के बाद यात्रियों का सफर पहले के मुकाबले आरामदायक और सुविधाजनक हो गया है. इस कड़ी में अभी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें यात्रियों के लिए कई तरह की सुविधाओं का इंतजाम किया गया है.

यह ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच चलाई जा रही है. सबसे खास बात तो यह है कि इसका शुरुआती किराया 5 रुपये से शुरू होकर अधिकतम 25 रुपये है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना सस्ता किराया होने के बाद भी इस ट्रेन में यात्रियों की संख्या नहीं बढ़ रही है, आखिर इसके पीछे क्या कारण है?

पहले दिन कितने यात्रियों ने किया सफर?

पहले दिन की बात करें तो जींद जंक्शन से पहले दिन लगभग 20 यात्रियों ने इस ट्रेन से सफर किया. वहीं दूसरे दिन भी यही संख्या रही थी. इस ट्रेन में आप जींद से सोनीपत का सफर मात्र 25 रुपये में कर सकते हैं.

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ट्रेन में यात्रियों की संख्या कम होने की वजह क्या है?

बता दें कि जींद-सोनीपत रूट पर पहले से ही कई ट्रेनें चल रही हैं. ऐसे में यात्रियों के पास कई विकल्प हैं, यह भी एक वजह हो सकती है कि शुरुआती दिनों में इस ट्रेन में यात्रियों की संख्या कम दिखाई दे रही है. हालांकि, जैसे-जैसे ट्रेन से जुड़ी जानकारी लोगों तक पहुंचेगी तो आने वाले दिनों में हाइड्रोजन ट्रेन में यात्रियों की संख्या बढ़ सकती है. इसके साथ ही रेलवे को भी उम्मीद है कि आगे चलकर यात्री इस ट्रेन से सफर करना पसंद करेंगे.

आखिर चलती कैसे हैं हाइड्रोजन ट्रेन?

हाइड्रोजन ट्रेन बिना डीजल के चलाई जाती है. यह ट्रेन फ्यूल सेल तकनीक पर काम करती है. वहीं इसमें हाइड्रोजन और हवा की मदद से बिजली बनाई जाती है, जिससे ट्रेन चलती है. इस ट्रेन से किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलता है, जिसकी वजह से इसे पर्यावरण के लिए अच्छा माना जाता है.

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हाइड्रोजन ट्रेन की खासियत क्या-क्या है?

इस ट्रेन को सामान्य ट्रेनों की तुलना में अलग बनाया गया है, ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके जैसे...