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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीHydrogen Train: समोसे के रेट जितना किराया, सुविधाएं भी जबरदस्त, फिर हाइड्रोजन ट्रेन को क्यों नहीं मिल रहे यात्री?

Hydrogen Train: समोसे के रेट जितना किराया, सुविधाएं भी जबरदस्त, फिर हाइड्रोजन ट्रेन को क्यों नहीं मिल रहे यात्री?

Hydrogen Train: देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है. इसका किराया 5 रुपये से शुरू होता है. इतना सस्ता किराया होने के बाद भी इस ट्रेन में यात्रियों की संख्या नहीं बढ़ रही है. जानिए क्यों?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 22 Jul 2026 12:35 PM (IST)
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  • इसकी तकनीक हाइड्रोजन-वायु पर आधारित, प्रदूषण-मुक्त, आधुनिक सुविधाएं।

Hydrogen Train: भारतीय रेलवे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए लगातार काम कर रहा है. वंदे भारत और अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों की शुरुआत के बाद यात्रियों का सफर पहले के मुकाबले आरामदायक और सुविधाजनक हो गया है. इस कड़ी में अभी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें यात्रियों के लिए कई तरह की सुविधाओं का इंतजाम किया गया है.

यह ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच चलाई जा रही है. सबसे खास बात तो यह है कि इसका शुरुआती किराया 5 रुपये से शुरू होकर अधिकतम 25 रुपये है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना सस्ता किराया होने के बाद भी इस ट्रेन में यात्रियों की संख्या नहीं बढ़ रही है, आखिर इसके पीछे क्या कारण है? 

पहले दिन कितने यात्रियों ने किया सफर?

पहले दिन की बात करें तो जींद जंक्शन से पहले दिन लगभग 20 यात्रियों ने इस ट्रेन से सफर किया. वहीं दूसरे दिन भी यही संख्या रही थी.  इस ट्रेन में आप जींद से सोनीपत का सफर मात्र 25 रुपये में कर सकते हैं.

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ट्रेन में यात्रियों की संख्या कम होने की वजह क्या है?

बता दें कि जींद-सोनीपत रूट पर पहले से ही कई ट्रेनें चल रही हैं. ऐसे में यात्रियों के पास कई विकल्प हैं,  यह भी एक वजह हो सकती है कि शुरुआती दिनों में इस ट्रेन में यात्रियों की संख्या कम दिखाई दे रही है. हालांकि, जैसे-जैसे ट्रेन से जुड़ी जानकारी लोगों तक पहुंचेगी तो आने वाले दिनों में हाइड्रोजन ट्रेन में यात्रियों की संख्या बढ़ सकती है. इसके साथ ही रेलवे को भी उम्मीद है कि आगे चलकर यात्री इस ट्रेन से सफर करना पसंद करेंगे.

आखिर चलती कैसे हैं हाइड्रोजन ट्रेन?

हाइड्रोजन ट्रेन बिना डीजल के चलाई जाती है. यह ट्रेन फ्यूल सेल तकनीक पर काम करती है. वहीं इसमें हाइड्रोजन और हवा की मदद से बिजली बनाई जाती है, जिससे ट्रेन चलती है. इस ट्रेन से किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलता है, जिसकी वजह से इसे पर्यावरण के लिए अच्छा माना जाता है.

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हाइड्रोजन ट्रेन की खासियत क्या-क्या है?

इस ट्रेन को सामान्य ट्रेनों की तुलना में अलग बनाया गया है, ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके जैसे...

  • इस ट्रेन में मेट्रो की तरह दरवाजे दिए गए हैं.
  • साथ ही सभी जरूरी जानकारियों के लिए डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम दिया गया है.
  • इसके साथ ही इस ट्रेन में पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम भी मौजूद है.
  • इस ट्रेन में 10 कोच लगाए गए हैं, जिसमें एक बार में लगभग 2600 यात्री सफर कर सकते हैं.
  • सबसे खास बात यह है कि ये ट्रेन धुआं नहीं छोड़ती है, जिसकी वजह से प्रदूषण का खतरा नहीं रहता.
  • वहीं इस ट्रेन से पानी की भाप निकलती है.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 22 Jul 2026 12:35 PM (IST)
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Utility News INDIAN RAILWAYS Hydrogen Train Hydrogen Train Fare
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