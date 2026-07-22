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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीEPFO Passbook: पासबुक में नहीं दिख रहा ब्याज का पैसा? घबराएं नहीं, इन आसान तरीकों से करें चेक

EPFO Passbook: पासबुक में नहीं दिख रहा ब्याज का पैसा? घबराएं नहीं, इन आसान तरीकों से करें चेक

EPFO Passbook: ईपीएफओ पासबुक में ब्याज की एंट्री देर से दिखना आम बात है. ऐसे में आप कहां से अपना ब्याज चेक कर सकते हैं, इसके बारे में हम यहां बता रहे हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 22 Jul 2026 12:51 PM (IST)
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EPFO Passbook: अगर आप नौकरीपेशा हैं और आपका ईपीएफ कटता है तो हो सकता है आपने हाल ही में अपनी ईपीएफओ पासबुक चेक की हो. कई लोगों को शिकायत रहती है कि पासबुक में ब्याज की एंट्री दिखाई नहीं दे रही है. ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है. कई बार ईपीएफओ ब्याज की राशि को अपडेट करने में समय लेता है, इसलिए पासबुक में बैलेंस तुरंत नहीं दिखता है.  

पासबुक में ब्याज क्यों नहीं दिखता?
ईपीएफओ हर साल के लिए ब्याज तय होने के बाद सभी खातों में उसे क्रेडिट करता है. हालांकि, ब्याज खाते में जमा होने और पासबुक में उसकी एंट्री दिखने में कुछ समय लग सकता है. यानी अगर ब्याज अभी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका पैसा नहीं मिला है.

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ऐसे करें ब्याज का स्टेटस चेक
अगर पासबुक में ब्याज नहीं दिख रहा है तो सबसे पहले ईपीएफओ मेंबर पासबुक Member Passbook Portal पर जाकर यूएएन और पासवर्ड से लॉगिन करें. यहां अपना PF बैलेंस और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं. अगर यहां भी ब्याज अपडेट नहीं दिख रहा है तो कुछ दिन बाद दोबारा चेक करें, क्योंकि ईपीएफओ एक प्रोसेस के साथ ही खातों में ब्याज अपडेट करता है.

उमंग ऐप से भी मिलेगी जानकारी
ईपीएफओ सदस्य उमंग एप के जरिए भी अपना पीएफ बैलेंस और पासबुक देख सकते हैं. ऐप में EPFO सर्विस चुनकर UAN की मदद से लॉगिन करें. यहां भी आपको खाते से जुड़ी ताजा जानकारी मिल जाएगी. 

मैसेज और मिस्ड कॉल 
अगर इंटरनेट नहीं है तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 7738299899 पर मिस्ड कॉल देकर या EPFOHO UAN लिखकर 7738299899 पर मैसेज भेजकर भी पीएफ बैलेंस की जानकारी प्राप्त की जा सकती है. इसके लिए आपका यूएएन एक्टिव होना चाहिए और बैंक, आधार और पैन उससे लिंक होना जरूरी है.

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ब्याज नहीं दिखे तो क्या करें?
अगर काफी समय बीतने के बाद भी पासबुक में ब्याज की एंट्री नहीं आती तो EPFiGMS पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं. ईपीएफओ की पासबुक में ब्याज अपडेट होने में अक्सर कुछ समय लगता है.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 22 Jul 2026 12:51 PM (IST)
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