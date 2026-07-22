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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain Cancelled: रेलवे ने जारी किया नया अपडेट, 27 से 29 जुलाई तक कई ट्रेनें रद्द, कई का बदला गया रूट, देखें लिस्ट

Train Cancelled: रेलवे ने जारी किया नया अपडेट, 27 से 29 जुलाई तक कई ट्रेनें रद्द, कई का बदला गया रूट, देखें लिस्ट

Train Cancel: अगर आने वाले दिनों में ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो जान लें, यूपी के झांसी-मानिकपुर रेलखंड पर डबल लाइन के काम के कारण 27 से 29 जुलाई तक कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 22 Jul 2026 09:47 AM (IST)
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  • यात्री यात्रा से पूर्व अपनी ट्रेन का स्टेटस अवश्य जांचें।

Train Cancelled: ट्रेन से सफर करने वाले ज्यादातर यात्री एक गलती करते हैं. वे टिकट बुक करने के बाद अपनी ट्रेन का ताजा स्टेटस चेक नहीं करते. रेलवे कई बार जरूरी तकनीकी कार्य के चलते ट्रेनों के संचालन में बदलाव कर देता है तो ऐसे में यात्रियों को परेशानी हो सकती है. अगर आप आने वाले दिनों में ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है.

उत्तर प्रदेश के झांसी-मानिकपुर रेलखंड पर डबल लाइन के काम के कारण 27 से 29 जुलाई तक कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है तो वहीं कुछ को रद्द कर दिया गया है. यह काम झांसी-मानिकपुर रेलखंड के मऊरानीपुर और रोरा स्टेशन के बीच हो रहा है.

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कुछ ट्रेनों के रूट में बदलाव किया 

  • ट्रेन नंबर 19665 खजुराहो-उदयपुर एक्सप्रेस 28 जुलाई को खजुराहो-बिरारी देलवाड़ा-झांसी के रास्ते से चलाई जाएगी.
  • वहीं ट्रेन नंबर 19666 उदयपुर-खजुराहो एक्सप्रेस 27 जुलाई को झांसी-महोबा-खजुराहो मार्ग की जगह झांसी-देलवाड़ा-बिरारी-खुजराहो रूट से चलाई जाएगी.

रेलवे ने इन ट्रेनों को किया रद्द

  • ट्रेन नंबर 64614 बांदा-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी मेमू- 27 और 28 जुलाई को रद्द रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 64612 मानिकपुर-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी मेमू- 28 जुलाई को नहीं चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 11801 ग्वालियर-प्रयागराज एक्सप्रेस- 27 और 28 जुलाई को नहीं चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 64613 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-बांदा मेमू - 27 और 28 जुलाई को नहीं चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 64611 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-मानिकपुर मेमू-28 जुलाई को रद्द रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 11802 प्रयागराज-ग्वालियर एक्सप्रेस- 28 और 29 जुलाई को रद्द रहेगी.

घर से निकलने से पहले करें ये काम

अगर आप भी ट्रेन से इसी समय पर सफर करने वाले हैं तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें. घर से स्टेशन के लिए निकलने से पहले ही अपनी ट्रेन के ताजा स्टेटस के बारे में पता कर लें, ताकि आपका स्टेशन आने के बाद समय बर्बाद न हो और न ही आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 22 Jul 2026 09:47 AM (IST)
Tags :
Utility News IRCTC INDIAN RAILWAYS Train Cancel Jhansi-Manikpur Rail Section
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