हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीसिर्फ प्रॉपर्टी नहीं, अब ऑनलाइन अकाउंट्स की भी बनती है वसीयत, जानें कैसे

सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं, अब ऑनलाइन अकाउंट्स की भी बनती है वसीयत, जानें कैसे

Digital Will: डिजिटल वसीयत का उद्देश्य आपकी ऑनलाइन संपत्तियों, डिजिटल खातों और उनकी पहुंच को सुरक्षित रूप से भरोसेमंद व्यक्ति तक पहुंचाना है. यह पारंपरिक वसीयत से पूरी तरह अलग व्यवस्था है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 07 Jul 2026 05:29 PM (IST)
Preferred Sources

Digital Will Planning: आज के समय में ज्यादातर लोगों की जिंदागी डिजिटल दुनिया का एक अहम हिस्सा बन चुका है. निवेश, ई-वॉलेट, ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट, बैंक खाते, क्लाउड स्टोरेज और कई जरूरी दस्तावेज अब ऑनलाइन के मध्याम से हमें आसानी मिलती है. ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि अगर किसी के साथ कोई अनहोनी हो जाए, तो उसके डिजिटल संपत्तियों और ऑनलाइन खातों का हकदार कौन होगा.

हालांकि, कई लोग डिजिटल वसीयत और पारंपरिक वसीयत का ऑनलाइन माध्यम समझ लेते है, जबकि ऐसा सही नहीं है. पारंपरिक वसीयत में जमीन-जायदाद और दूसरी संपत्तियों का बंटवारा किया जाता है. वहीं, डिजिटल वसीयत का खास मकसद आपकी ऑनलाइन संपत्तियों, डिजिटल खातों और उनकी पहुंच (एक्सेस) को आपके किसी भरोसेमंद व्यक्ति तक महफूज पहुंचना. 

पारंपरिक वसीयत और डिजिटल वसीयत में क्या है फर्क?

  • पारंपरिक वसीयत जमीन, मकान, दुकान, सोना, नकदी जैसी भौतिक संपत्तियों के बंटवारे के लिए बनाई जाती है.
  • यह एक कानूनी दस्तावेज होती है, जिसे लिखित रूप में तैयार किया जाता है.
  • जरूरत पड़ने पर इसका रजिस्ट्रेशन भी कराया जा सकता है.
  • डिजिटल वसीयत ईमेल, ऑनलाइन बैंक खाते, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टोकरेंसी, क्लाउड स्टोरेज और सोशल मीडिया अकाउंट जैसी डिजिटल संपत्तियों के इंतेजाम के लिए बनाई जाती है.
  • इसे ऑनलाइन तैयार किया जा सकता है.
  • इसके जरिए कोई व्यक्ति यह फैसला कर सकता है कि उसके मरने के बाद डिजिटल संपत्तियों का एक्सेस और अधिकार किसे मिलेगा.

PPF vs EPF: पहली नौकरी करने वालों के लिए कौन-सा निवेश बेहतर? जानें 10,000 महीने का पूरा गणित

भारत में क्या है इसकी कानूनी स्थिति?

भारत में सिर्फ ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनाई गई डिजिटल वसीयत को पूरी तरह से कानूनी मान्यता नहीं मिली है. ऐसे में अगर आप डिजिटल वसीयत तैयार करते है, तो उसे कानूनी तौर पर वैध बनाने लिए आपको उसका प्रिंट निकालकर उस पर दो गवाहों की मौजूदगी का साइन करना पड़ेगा. इसके बाद ही अदालत इसे वैध वसीयत के रूप में स्वीकार करेगा. 

कैसे बनाएं डिजिटल वसीयत?

  • किसी भरोसेमंद ऑनलाइन विल मेकिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें. 
  • या फिर आप खुद कंप्यूटर पर लिखकर उसका प्रिंट निकाल लें.
  • सुरक्षा के लिए पासवर्ड कभी भी सीधे तौर पर न लिखें.
  • वसीयत में अपने सभी जरूरी डिजिटल अकाउंट्स और उनके यूजरनेम की जानकारी दें.
  • डिजिटल वसीयत को अपनी कानूनी वसीयत के साथ जोड़ें और कानूनी सलाह लेकर तैयार करें.
  • समय-समय पर नए अकाउंट या बदलाव के मुताबिक आप अपने डिजिटल वसीयत को अपडेट करते रहें.
  • साथ ही यह भी बताएं कि आपके बाद नॉमिनी को पासवर्ड या एक्सेस की जानकारी कहां और कैसे मिलेगी.

Life Hacks: डूबती कार और गिरती लिफ्ट, वरदान हैं ये 4 अनोखे लाइफ हैक्स, इमरजेंसी में बचेगी आपकी जान

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
Read More
Published at : 07 Jul 2026 05:29 PM (IST)
Tags :
Digital Assets Online Will Digital Will
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं, अब ऑनलाइन अकाउंट्स की भी बनती है वसीयत, जानें कैसे
सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं, अब ऑनलाइन अकाउंट्स की भी बनती है वसीयत, जानें कैसे
यूटिलिटी
Cyber Fraud Alert: फोन की इस सेटिंग को नजरअंदाज करना पड़ेगा भारी, मिनटों में खाली हो सकता है बैंक अकाउंट
Cyber Fraud Alert: फोन की इस सेटिंग को नजरअंदाज करना पड़ेगा भारी, मिनटों में खाली हो सकता है बैंक अकाउंट
यूटिलिटी
Bank Account Rules: बैंक खाते में कितना कैश जमा करने पर आ सकता है Income Tax का नोटिस?
Bank Account Rules: बैंक खाते में कितना कैश जमा करने पर आ सकता है Income Tax का नोटिस?
यूटिलिटी
Delhi: नोट कर लें डेट, दिल्ली में महिलाओं को इस दिन से मिलेंगे 2500 रुपए, योजना को मिली हरी झंडी
नोट कर लें डेट, दिल्ली में महिलाओं को इस दिन से मिलेंगे 2500 रुपए, योजना को मिली हरी झंडी
Advertisement

वीडियोज

क्या ₹15 लाख में यही सबसे Best SUV है? नई Hyundai Venue N Line full Review | #hyundai #autolive
DR. Aarambhi: Aarambhi की सूझबूझ के आगे हारी Avantika, खुद को बेइज्जत होने से बचाया #sbs
Bollywood News: पुरानी यादों की कसक, नए इश्क़ का जुनून! 'आवारापन 2' का पहला गाना 'वे जुनून' बन गया चर्चा का केंद्र (07.07.26)
Gold Silver Price: औंधे मुंह गिरा सोना-चांदी! खरीदने का इससे बेस्ट मौका नहीं मिलेगा? ABPLIVE
Shilpa Shinde और Sunita Ahuja की बहस ने मचाया बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बड़ा हमला, कम से कम 9 पुलिसकर्मियों की मौत
पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बड़ा हमला, कम से कम 9 पुलिसकर्मियों की मौत
बिहार
Bankipur By-Poll: प्रशांत किशोर के बांकीपुर से चुनाव लड़ने पर JDU नेता की दो टूक, 'धैर्य रखिए, अभी…'
प्रशांत किशोर के बांकीपुर से चुनाव लड़ने पर JDU नेता की दो टूक, 'धैर्य रखिए, अभी…'
इंडिया
'चीनी सेना 60 किमी भारत में घुस आई'? क्या है सच्चाई जानिए, सरकार का आ गया जवाब
'चीनी सेना 60 किमी भारत में घुस आई'? क्या है सच्चाई जानिए, सरकार का आ गया जवाब
क्रिकेट
अगली टी20 सीरीज में गौतम गंभीर से छिनेगी कोचिंग की जिम्मेदारी! इस दिग्गज को मिलेगा कार्यभार
अगली टी20 सीरीज में गौतम गंभीर से छिनेगी कोचिंग की जिम्मेदारी! इस दिग्गज को मिलेगा कार्यभार
टेलीविजन
बेटी की शादी में इमोशनल हुए शैलेश लोढ़ा, 'तारक मेहता' की पगड़ी ठीक करते दिखे विक्की कौशल
बेटी की शादी में इमोशनल हुए शैलेश लोढ़ा, 'तारक मेहता' की पगड़ी ठीक करते दिखे विक्की कौशल
दिल्ली NCR
कॉकरोच जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर, जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया यह फैसला
कॉकरोच जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर, जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया यह फैसला
इंडिया
वायनाड में भूस्खलन से 3 की मौत, 7 लापता… रोंगटे खड़े कर देगा केरल में कुदरत की तबाही का Video
वायनाड में भूस्खलन से 3 की मौत, 7 लापता… रोंगटे खड़े कर देगा केरल में कुदरत की तबाही का Video
इंडिया
'हम CM के काम तय नहीं कर सकते', विजय को मुआवजा बांटने से रोकने वाली DMK की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज
'CM के काम तय नहीं कर सकते', विजय को मुआवजा बांटने से रोकने वाली DMK की याचिका SC में खारिज
ENT LIVE
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
ABP NEWS
नकली दुर्घटना, असली चोर।
नकली दुर्घटना, असली चोर।
ABP NEWS
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
ABP NEWS
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
ABP NEWS
यह बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के खड़े होने का अंदाज़ है।
यह बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के खड़े होने का अंदाज़ है।
Embed widget