Emergency Safety Tips: कई बार हमारी जिंदगी में एक ऐसी हालात सामने आ जाती हैं, जिनके बारे में अंदाजा लगाना भी मुश्किल होता है. कई बार छोटी-सी लापरवाही किसी बड़े हादसे की वजह बन जाता है, वहीं ऐसे समय में घबराने के बजाय आपका एक पल में लिया गया सही फैसला किसी की जान भी बचा सकता है. इसलिए जरूरी है कि हर किसी को उन जरूरी सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी हो, ताकि हादसे के दौरान वे घबराने की बजाये लोगों की मदद कर सकें.

इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें कुछ ऐसे इमरजेंसी लाइफ हैक्स बताए गए हैं, जो मुश्किल हालत में मददगार साबित हो सकते हैं. हालांकि, किसी भी गंभीर या आपात स्थिति में एक्सपर्टों और बचाव एजेंसियों के निर्देशों का पालन करना सबसे जयदा बेहतर होता है.

सिलेंडर में आग लगने पर क्या करें?

सिलेंडर के रेगुलेटर या पाइप पर सीधे पानी डालने की बजाय सावधानी से काम लें.

मोटी सूती चादर या कंबल को गीला करके सिलेंडर को चारों ओर से ढक दें.

इससे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और आग लगने से बचाया जा सकता है.

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लिफ्ट में अचानक गिरने लगे तो ये काम करें

अचानक लिफ्ट के नीचे गिरने पर घबराएं नहीं और उछलने या कूदने की कोशिश बिल्कुल न करें.

ऐसे में तुरंत लिफ्ट के फर्श पर पीठ के बल सीधे लेट जाएं.

इससे झटके का असर पूरे शरीर में बंट सकता है और गंभीर चोट का खतरा काफी हद तक कम हो सकता है.

आग के धुएं से कैसे बचें?

धुआं फैलने पर खड़े होकर भागने की बजाय नीचे झुक जाएं.

जमीन के करीब रहते हुए रेंगकर बाहर निकलें.

दरअसल, नीचे की हवा साफ होती है, जिससे सांस लेने में आसानी मिल सकती है.

कार पानी में डूबने लगे तो क्या करें?

अगर कार का दरवाजा नहीं खुल रहा है, तो सीट का हेडरेस्ट निकालें.

हेडरेस्ट की धातु वाली रॉड को खिड़की के किसी कोने पर जोरदार वार करें.

शीशा टूटने के बाद उसी रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करें.

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