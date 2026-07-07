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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLife Hacks: डूबती कार और गिरती लिफ्ट, वरदान हैं ये 4 अनोखे लाइफ हैक्स, इमरजेंसी में बचेगी आपकी जान

Life Hacks: डूबती कार और गिरती लिफ्ट, वरदान हैं ये 4 अनोखे लाइफ हैक्स, इमरजेंसी में बचेगी आपकी जान

Emergency Life Hacks: सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में आपात स्थिति से जुड़े चार लाइफ हैक्स बताए गए हैं, जो कार, लिफ्ट, गैस सिलेंडर और आग के धुएं जैसी परिस्थितियों में जागरूक रहने में मदद करते हैं.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 07 Jul 2026 01:31 PM (IST)
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Emergency Safety Tips: कई बार हमारी जिंदगी में एक ऐसी हालात सामने आ जाती हैं, जिनके बारे में अंदाजा लगाना भी मुश्किल होता है. कई बार छोटी-सी लापरवाही किसी बड़े हादसे की वजह बन जाता है, वहीं ऐसे समय में घबराने के बजाय आपका एक पल में लिया गया सही फैसला किसी की जान भी बचा सकता है. इसलिए जरूरी है कि हर किसी को उन जरूरी सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी हो, ताकि हादसे के दौरान वे घबराने की बजाये लोगों की मदद कर सकें.

इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें कुछ ऐसे इमरजेंसी लाइफ हैक्स बताए गए हैं, जो मुश्किल हालत में मददगार साबित हो सकते हैं. हालांकि, किसी भी गंभीर या आपात स्थिति में एक्सपर्टों और बचाव एजेंसियों के निर्देशों का पालन करना सबसे जयदा बेहतर होता है. 

सिलेंडर में आग लगने पर क्या करें?

  • सिलेंडर के रेगुलेटर या पाइप पर सीधे पानी डालने की बजाय सावधानी से काम लें.
  • मोटी सूती चादर या कंबल को गीला करके सिलेंडर को चारों ओर से ढक दें.
  • इससे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और आग लगने से बचाया जा सकता है. 

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लिफ्ट में अचानक गिरने लगे तो ये काम करें 

  • अचानक लिफ्ट के नीचे गिरने पर घबराएं नहीं और उछलने या कूदने की कोशिश बिल्कुल न करें.
  • ऐसे में तुरंत लिफ्ट के फर्श पर पीठ के बल सीधे लेट जाएं.
  • इससे झटके का असर पूरे शरीर में बंट सकता है और गंभीर चोट का खतरा काफी हद तक कम हो सकता है. 

आग के धुएं से कैसे बचें?

  • धुआं फैलने पर खड़े होकर भागने की बजाय नीचे झुक जाएं.
  • जमीन के करीब रहते हुए रेंगकर बाहर निकलें.
  • दरअसल, नीचे की हवा साफ होती है, जिससे सांस लेने में आसानी मिल सकती है. 

कार पानी में डूबने लगे तो क्या करें?

  • अगर कार का दरवाजा नहीं खुल रहा है, तो सीट का हेडरेस्ट निकालें.
  • हेडरेस्ट की धातु वाली रॉड को खिड़की के किसी कोने पर जोरदार वार करें.
  • शीशा टूटने के बाद उसी रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करें.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 07 Jul 2026 01:30 PM (IST)
Tags :
Utility News Life Hacks Emergency Safety Tips
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