हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीCyber Fraud Alert: फोन की इस सेटिंग को नजरअंदाज करना पड़ेगा भारी, मिनटों में खाली हो सकता है बैंक अकाउंट

Cyber Fraud Alert: फोन की इस सेटिंग को नजरअंदाज करना पड़ेगा भारी, मिनटों में खाली हो सकता है बैंक अकाउंट

Cyber Fraud Alert: साइबर ठग अब मोबाइल की सेटिंग का गलत फायदा उठाकर लोगों के बैंक खातों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ जरूरी सिक्योरिटी फीचर्स ऑन रखने से ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 07 Jul 2026 04:48 PM (IST)
Preferred Sources

Cyber Fraud Alert: आज के समय में साइबर फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. ठग नए-नए तरीके अपनाकर लोगों के बैंक खातों से पैसे उड़ा रहे हैं. कई मामलों में मोबाइल की कमजोर सिक्योरिटी सेटिंग्स का फायदा उठाकर अपराधी लोगों की निजी जानकारी और बैंकिंग डिटेल्स तक पहुंचने की कोशिश करते हैं. ऐसे में फोन की कुछ जरूरी सेटिंग्स हमेशा ऑन रखना बेहद जरूरी है.

गूगल प्ले प्रोटेक्ट रखें ऑन

अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, तो गूगल प्ले प्रोटेक्ट को हमेशा ऑन रखें. ये फीचर आपके फोन में इंस्टॉल होने वाले ऐप्स को स्कैन करता है और किसी  नुकसान पहुंचाने वाले ऐप की पहचान होने पर अलर्ट देता है. इससे फर्जी बैंकिंग या स्क्रीन-शेयरिंग ऐप्स से बचने में मदद मिल सकती है.

बैंक खाते में कितना कैश जमा करने पर आ सकता है Income Tax का नोटिस?

अनजान एप की इंस्टॉलेशन बंद रखें

फोन में इंस्टॉल अनजान एप या अनजान सोर्स का ऑप्शन बंद रखें. साइबर ठग अक्सर मैसेज या लिंक भेजकर लोगों से बाहर की वेबसाइट से ऐप डाउनलोड करवाते हैं. ऐसे ऐप्स फोन का डेटा चुरा सकते हैं या बैंकिंग जानकारी तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं.

परमिशन सोच-समझकर दें

किसी भी अनजान ऐप को परमिशन न दें. इस तरह की परमिशन मिलने पर कोई ऐप स्क्रीन पर होने वाली एक्टिविटि को कंट्रोल कर सकता या पढ़ सकता है. केवल भरोसेमंद ऐप्स को ही ये परमिशन दें. 

नोट कर लें डेट, दिल्ली में महिलाओं को इस दिन से मिलेंगे 2500 रुपए, योजना को मिली हरी झंडी

स्क्रीन शेयरिंग से रहें सावधान

अगर कोई अनजान व्यक्ति बैंक, कस्टमर केयर या सरकारी अधिकारी बनकर फोन करे और स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड करने को कहे, तो ऐसा बिल्कुल न करें. स्क्रीन शेयर होने पर सामने वाला आपकी बैंकिंग जानकारी देख सकता है.

फोन और ऐप्स को अपडेट रखें

अपने स्मार्टफोन और बैंकिंग ऐप्स को समय-समय पर अपडेट करते रहें. नए अपडेट में सुरक्षा से जुड़े सुधार शामिल होते हैं, जो साइबर हमलों से बचाने में मदद करते हैं.

क्या मिनट-मिनट में लाइट कटने से बढ़ जाता है बिजली बिल? ये सच्चाई भी जान लें

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 07 Jul 2026 04:48 PM (IST)
Tags :
Mobile Utility News Cyber Fraud
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Cyber Fraud Alert: फोन की इस सेटिंग को नजरअंदाज करना पड़ेगा भारी, मिनटों में खाली हो सकता है बैंक अकाउंट
Cyber Fraud Alert: फोन की इस सेटिंग को नजरअंदाज करना पड़ेगा भारी, मिनटों में खाली हो सकता है बैंक अकाउंट
यूटिलिटी
Bank Account Rules: बैंक खाते में कितना कैश जमा करने पर आ सकता है Income Tax का नोटिस?
Bank Account Rules: बैंक खाते में कितना कैश जमा करने पर आ सकता है Income Tax का नोटिस?
यूटिलिटी
Delhi: नोट कर लें डेट, दिल्ली में महिलाओं को इस दिन से मिलेंगे 2500 रुपए, योजना को मिली हरी झंडी
नोट कर लें डेट, दिल्ली में महिलाओं को इस दिन से मिलेंगे 2500 रुपए, योजना को मिली हरी झंडी
यूटिलिटी
Electricity Bill: क्या मिनट-मिनट में लाइट कटने से बढ़ जाता है बिजली बिल? ये सच्चाई भी जान लें
Electricity Bill: क्या मिनट-मिनट में लाइट कटने से बढ़ जाता है बिजली बिल? ये सच्चाई भी जान लें
Advertisement

वीडियोज

Gold Silver Price: औंधे मुंह गिरा सोना-चांदी! खरीदने का इससे बेस्ट मौका नहीं मिलेगा? ABPLIVE
Shilpa Shinde और Sunita Ahuja की बहस ने मचाया बवाल
Govinda की बात याद कर टूट गईं Sunita Ahuja
Prince Narula और Yuvika Chaudhary के रिश्ते का सच आया सामने
Aamir Khan की शादी में Kiran Rao क्यों नहीं दिखीं?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बड़ा हमला, कम से कम 9 पुलिसकर्मियों की मौत
पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बड़ा हमला, कम से कम 9 पुलिसकर्मियों की मौत
इंडिया
'चीनी सेना 60 किमी भारत में घुस आई'? क्या है सच्चाई जानिए, सरकार का आ गया जवाब
'चीनी सेना 60 किमी भारत में घुस आई'? क्या है सच्चाई जानिए, सरकार का आ गया जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में BJP या सपा किसकी मुश्किल बढ़ाएंगे चिराग पासवान? LJP-R ने दिया चुनावी नारा- पंडित, पासी...
यूपी में BJP या सपा किसकी मुश्किल बढ़ाएंगे चिराग पासवान? LJP-R ने दिया चुनावी नारा- पंडित, पासी...
क्रिकेट
अगली टी20 सीरीज में गौतम गंभीर से छिनेगी कोचिंग की जिम्मेदारी! इस दिग्गज को मिलेगा कार्यभार
अगली टी20 सीरीज में गौतम गंभीर से छिनेगी कोचिंग की जिम्मेदारी! इस दिग्गज को मिलेगा कार्यभार
टेलीविजन
बेटी की शादी में इमोशनल हुए शैलेश लोढ़ा, 'तारक मेहता' की पगड़ी ठीक करते दिखे विक्की कौशल
बेटी की शादी में इमोशनल हुए शैलेश लोढ़ा, 'तारक मेहता' की पगड़ी ठीक करते दिखे विक्की कौशल
दिल्ली NCR
कॉकरोच जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर, जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया यह फैसला
कॉकरोच जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर, जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया यह फैसला
इंडिया
'हम CM के काम तय नहीं कर सकते', विजय को मुआवजा बांटने से रोकने वाली DMK की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज
'CM के काम तय नहीं कर सकते', विजय को मुआवजा बांटने से रोकने वाली DMK की याचिका SC में खारिज
ट्रेंडिंग
Viral Video: अरे आंटी बस-बस... पार्क के जिम में आंटी ने Gen-G को कर दिया ओपन चैलेंज, वीडियो देख टेंशन में यूजर्स 
अरे आंटी बस-बस... पार्क के जिम में आंटी ने Gen-G को कर दिया ओपन चैलेंज, वीडियो देख टेंशन में यूजर्स 
ENT LIVE
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
ABP NEWS
नकली दुर्घटना, असली चोर।
नकली दुर्घटना, असली चोर।
ABP NEWS
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
ABP NEWS
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
ABP NEWS
यह बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के खड़े होने का अंदाज़ है।
यह बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के खड़े होने का अंदाज़ है।
Embed widget