Cyber Fraud Alert: आज के समय में साइबर फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. ठग नए-नए तरीके अपनाकर लोगों के बैंक खातों से पैसे उड़ा रहे हैं. कई मामलों में मोबाइल की कमजोर सिक्योरिटी सेटिंग्स का फायदा उठाकर अपराधी लोगों की निजी जानकारी और बैंकिंग डिटेल्स तक पहुंचने की कोशिश करते हैं. ऐसे में फोन की कुछ जरूरी सेटिंग्स हमेशा ऑन रखना बेहद जरूरी है.

गूगल प्ले प्रोटेक्ट रखें ऑन

अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, तो गूगल प्ले प्रोटेक्ट को हमेशा ऑन रखें. ये फीचर आपके फोन में इंस्टॉल होने वाले ऐप्स को स्कैन करता है और किसी नुकसान पहुंचाने वाले ऐप की पहचान होने पर अलर्ट देता है. इससे फर्जी बैंकिंग या स्क्रीन-शेयरिंग ऐप्स से बचने में मदद मिल सकती है.

बैंक खाते में कितना कैश जमा करने पर आ सकता है Income Tax का नोटिस?

अनजान एप की इंस्टॉलेशन बंद रखें

फोन में इंस्टॉल अनजान एप या अनजान सोर्स का ऑप्शन बंद रखें. साइबर ठग अक्सर मैसेज या लिंक भेजकर लोगों से बाहर की वेबसाइट से ऐप डाउनलोड करवाते हैं. ऐसे ऐप्स फोन का डेटा चुरा सकते हैं या बैंकिंग जानकारी तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं.

परमिशन सोच-समझकर दें

किसी भी अनजान ऐप को परमिशन न दें. इस तरह की परमिशन मिलने पर कोई ऐप स्क्रीन पर होने वाली एक्टिविटि को कंट्रोल कर सकता या पढ़ सकता है. केवल भरोसेमंद ऐप्स को ही ये परमिशन दें.

नोट कर लें डेट, दिल्ली में महिलाओं को इस दिन से मिलेंगे 2500 रुपए, योजना को मिली हरी झंडी

स्क्रीन शेयरिंग से रहें सावधान

अगर कोई अनजान व्यक्ति बैंक, कस्टमर केयर या सरकारी अधिकारी बनकर फोन करे और स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड करने को कहे, तो ऐसा बिल्कुल न करें. स्क्रीन शेयर होने पर सामने वाला आपकी बैंकिंग जानकारी देख सकता है.

फोन और ऐप्स को अपडेट रखें

अपने स्मार्टफोन और बैंकिंग ऐप्स को समय-समय पर अपडेट करते रहें. नए अपडेट में सुरक्षा से जुड़े सुधार शामिल होते हैं, जो साइबर हमलों से बचाने में मदद करते हैं.

क्या मिनट-मिनट में लाइट कटने से बढ़ जाता है बिजली बिल? ये सच्चाई भी जान लें