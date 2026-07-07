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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीBank Account Rules: बैंक खाते में कितना कैश जमा करने पर आ सकता है Income Tax का नोटिस?

Bank Account Rules: बैंक खाते में कितना कैश जमा करने पर आ सकता है Income Tax का नोटिस?

Bank Account Cash Deposit Rules: बैंक खाते में कितना कैश जमा करने पर इनकम टैक्स विभाग नोटिस भेज सकता है? जानिए कैश जमा करने से जुड़े सारे नियम और किन मामलों में जांच हो सकती है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 07 Jul 2026 04:23 PM (IST)
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Bank Account Cash Deposit Rules: अगर आप अपने बैंक खाते में किसी भी काम से ज्यादा कैश जमा करने वाले हैं तो जरा रुकिए और इस खबर को पढ़िए. आपके लिए सबसे पहले पहले आयकर विभाग के नियम जान लेना जरूरी है. तय सीमा से अधिक कैश जमा होने पर बैंक इसकी जानकारी आयकर विभाग को देता है. ऐसे मामलों में अगर जमा की गई रकम का सही सोर्स नहीं बताया जा सके, तो विभाग नोटिस भेजकर जवाब मांग सकता है.

कितना कैश जमा करने पर हो सकती है जांच?
आयकर नियमों के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति के बचत खाते में 1 अप्रैल से 31 मार्च के दौरान 10 लाख रुपये या उससे अधिक नकद जमा होता है, तो बैंक इसकी जानकारी आयकर विभाग को देता है. वहीं, चालू खाते के मामले में यह सीमा 50 लाख रुपये है. इस सीमा से अधिक नकद जमा होने पर लेनदेन की निगरानी की जा सकती है.

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क्या हर मामले में नोटिस आता है?

नहीं. सिर्फ तय सीमा से अधिक कैश जमा होने का मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति को नोटिस मिलेगा. अगर आपकी आय, ITR और जमा किए गए पैसे का सोर्स सही है तो परेशानी नहीं होती. हालांकि, अगर आपकी आय और बैंक में जमा रकम के बीच बड़ा अंतर है या पैसे का सोर्स भी क्लियर नहीं है तो आयकर विभाग सफाई मांग सकता है.

पैन देना कब जरूरी है?

बैंक में बड़ी राशि जमा करते समय कई मामलों में पैन देना जरूरी होता है. इससे आयकर विभाग जरूरत पड़ने पर लेनदेन का रिकॉर्ड देख सकता है. अगर किसी व्यक्ति के पास PAN नहीं है, तो उसे निर्धारित नियमों के तहत वैकल्पिक दस्तावेज देने पड़ सकते हैं.

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नोटिस मिलने पर क्या करें?

अगर आयकर विभाग की ओर से नोटिस मिलता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले नोटिस को ध्यान से पढ़ें और तय समय के भीतर उसका जवाब दें. बैंक स्टेटमेंट, आय का स्रोत, बिक्री से जुड़े दस्तावेज, विरासत या अन्य वैध स्रोतों के प्रमाण उपलब्ध हों तो उन्हें जमा करें.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 07 Jul 2026 04:23 PM (IST)
Tags :
Bank Account Income Tax Utility News
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