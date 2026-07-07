Bank Account Cash Deposit Rules: अगर आप अपने बैंक खाते में किसी भी काम से ज्यादा कैश जमा करने वाले हैं तो जरा रुकिए और इस खबर को पढ़िए. आपके लिए सबसे पहले पहले आयकर विभाग के नियम जान लेना जरूरी है. तय सीमा से अधिक कैश जमा होने पर बैंक इसकी जानकारी आयकर विभाग को देता है. ऐसे मामलों में अगर जमा की गई रकम का सही सोर्स नहीं बताया जा सके, तो विभाग नोटिस भेजकर जवाब मांग सकता है.

कितना कैश जमा करने पर हो सकती है जांच?

आयकर नियमों के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति के बचत खाते में 1 अप्रैल से 31 मार्च के दौरान 10 लाख रुपये या उससे अधिक नकद जमा होता है, तो बैंक इसकी जानकारी आयकर विभाग को देता है. वहीं, चालू खाते के मामले में यह सीमा 50 लाख रुपये है. इस सीमा से अधिक नकद जमा होने पर लेनदेन की निगरानी की जा सकती है.

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क्या हर मामले में नोटिस आता है?

नहीं. सिर्फ तय सीमा से अधिक कैश जमा होने का मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति को नोटिस मिलेगा. अगर आपकी आय, ITR और जमा किए गए पैसे का सोर्स सही है तो परेशानी नहीं होती. हालांकि, अगर आपकी आय और बैंक में जमा रकम के बीच बड़ा अंतर है या पैसे का सोर्स भी क्लियर नहीं है तो आयकर विभाग सफाई मांग सकता है.

पैन देना कब जरूरी है?

बैंक में बड़ी राशि जमा करते समय कई मामलों में पैन देना जरूरी होता है. इससे आयकर विभाग जरूरत पड़ने पर लेनदेन का रिकॉर्ड देख सकता है. अगर किसी व्यक्ति के पास PAN नहीं है, तो उसे निर्धारित नियमों के तहत वैकल्पिक दस्तावेज देने पड़ सकते हैं.

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नोटिस मिलने पर क्या करें?

अगर आयकर विभाग की ओर से नोटिस मिलता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले नोटिस को ध्यान से पढ़ें और तय समय के भीतर उसका जवाब दें. बैंक स्टेटमेंट, आय का स्रोत, बिक्री से जुड़े दस्तावेज, विरासत या अन्य वैध स्रोतों के प्रमाण उपलब्ध हों तो उन्हें जमा करें.