Delhi: नोट कर लें डेट, दिल्ली में महिलाओं को इस दिन से मिलेंगे 2500 रुपए, योजना को मिली हरी झंडी

Delhi Mahila Samriddhi Yojana: देशभर में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार समय-समय पर कई योजनाएं लागू करती हैं, ताकि महिलाओं को इसका फायदा मिल सके. इसी कड़ी में अब दिल्ली सरकार भी महिलाओं को बड़ी राहत देने कि तैयारी कर रही है. रक्षाबंधन के मौके पर दिल्ली की बहुत सी गरीब जरूरतमंद महिलाओं के लिए महिला समृद्धि योजना शुरू किए जाने की उम्मीद है, इसके तहत महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी. ऐसे में अब जरूरतमंद महिलाओं के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर उनके खाते में कब आएंगे 2500 रुपये. आए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से...

कब शुरू होगी महिला समृद्धि योजना?

दिल्ली सरकार रक्षाबंधन के शुभ मौके पर महिला समृद्धि योजना शुरू करने की तैयारी में है. इस योजना की शुरुआत 28 अगस्त को हो सकती है. इसके तहत जरुरतमंद महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे ट्रांसफर की जाएगी. हालांकि, सरकार की ओर से लॉन्च की तारीख की आधिकारिक ऐलान अभी नहीं की गई है.

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योजना का लाभ किन महिलाओं को मिलेगा?

महिला दिल्ली की स्थायी निवासी हो और पिछले 5 साल से दिल्ली में रह रही हो.

दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड होना जरूरी है.

उम्र 21 से 60 साल के बीच हो.

सरकारी नौकरी करने वाली या इनकम टैक्स भरने वाली महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

परिवार की सालाना आय 2.5 लाख से 3 लाख के बीच हो.

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

आवेदन करने के लिए जरूरतमंद महिलाओं के पास आधार नंबर, नाम, जन्म तिथि, लिंग, माता या पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, दिल्ली में निवास की अवधि का विवरण, आधार से जुड़ा बैंक खाता और स्व-घोषणा (सेल्फ डिक्लेरेशन) फॉर्म होना बेहद जरूरी है. इन सभी डॉक्यूमेंट्स के जरिए आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.

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