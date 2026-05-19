Delhi Parking Scam: दिल्ली में बाहर गाड़ी पार्क करना अब सिर्फ महंगा ही नहीं, बल्कि जोखिम भरा भी होता जा रहा है. शहर के कई इलाकों से नकली पार्किंग टिकट और अवैध वसूली की शिकायतें सामने आ रही हैं. कहीं बिना रेट लिस्ट के पैसे वसूले जा रहे हैं तो कहीं फर्जी रसीद देकर लोगों से मनमाना चार्ज लिया जा रहा है. सोशल मीडिया और लोकल फोरम पर लोग लगातार ऐसे अनुभव शेयर कर रहे हैं, जहां पार्किंग के नाम पर उनसे ज्यादा पैसे मांगे गए या बिना किसी आधिकारिक पहचान के वसूली की गई.

क्या है पूरा पार्किंग स्कैम?

इस स्कैम में कुछ लोग खुद को MCD, RWA या पार्किंग ठेकेदार बताकर सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों से पैसे वसूलते हैं. कई बार उनके पास छोटी-सी मशीन, नकली टिकट या QR कोड भी होता है, जिससे लोग उन्हें असली समझ लेते हैं. दिल्ली के कई इलाकों जैसे हौज खास, मजनू का टीला और मार्केट एरिया में लोगों ने शिकायत की कि पार्किंग फीस की कोई तय जानकारी नहीं थी, फिर भी उनसे जबरन पैसे लिए गए. कई मामलों में रसीद पर रेट तक नहीं लिखा था.

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QR Code और ऑनलाइन पेमेंट वाला नया जाल

अब स्कैम सिर्फ नकली टिकट तक सीमित नहीं है. कई मामलों में लोगों को QR कोड स्कैन कर पेमेंट करने को कहा जाता है. कुछ फर्जी लिंक और मैसेज ऐसे होते हैं जो सरकारी वेबसाइट जैसे दिखते हैं. दिल्ली पुलिस पहले भी फर्जी ई-चालान और ऑनलाइन पेमेंट स्कैम को लेकर चेतावनी जारी कर चुकी है. साइबर अपराधी सरकारी नाम और लोगो का इस्तेमाल करके लोगों को झांसे में लेते हैं.

कैसे पहचानें असली और नकली पार्किंग?

1. पार्किंग बोर्ड देखें

असली पार्किंग स्थल पर रेट लिस्ट, टाइमिंग और एजेंसी का नाम लिखा होता है. अगर सिर्फ सड़क किनारे कोई पैसे मांग रहा है, तो सतर्क हो जाएं.

2. टिकट पर डिटेल

रसीद पर पार्किंग का नाम, समय, वाहन नंबर और शुल्क साफ लिखा होना चाहिए. बिना प्रिंटेड जानकारी वाली पर्ची संदिग्ध हो सकती है.

3. कर्मचारी की ID

हर पार्किंग स्टाफ के पास ID कार्ड या यूनिफॉर्म होती है. अगर कोई ID दिखाने से बच रहा है, तो सवाल जरूर करें.

4. स्कैन न करें

किसी अनजान QR कोड या लिंक पर पेमेंट करने से पहले उसका नाम और डिटेल जांच लें. फर्जी लिंक आपके बैंक अकाउंट तक पहुंच सकते हैं.

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ज्यादा पैसे मांगे जाएं तो क्या करें?

रसीद मांगें

फोटो और वीडियो रिकॉर्ड रखें

मौके की लोकेशन नोट करें

दिल्ली पुलिस या MCD हेल्पलाइन पर शिकायत करें

ध्यान दें-

छोटी लापरवाही बड़ा नुकसान बन सकती है. दिल्ली में बढ़ते डिजिटल और लोकल स्कैम के बीच लोगों को अब और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है. कई बार लोग जल्दीबाजी या बहस से बचने के लिए पैसे दे देते हैं, लेकिन यही चीज ऐसे गिरोहों को बढ़ावा देती है. इसलिए अगली बार कहीं भी गाड़ी पार्क करें, तो सिर्फ जगह नहीं, पार्किंग चार्ज लेने वालों की भी जरूर जांच करें. ऐसे आप स्कैम से बच जाएंगे और दूसरों को भी बचा लेंगे.