इस तरह के लिंक पर न करें क्लिक, वरना खाली हो जाएगा बैंक अकाउंट

Cyber Fraud Safety Tips: आज के डिजिटल दौर में बैंकिंग और ऑनलाइन लेन-देन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए हैं. लोग नेट बैंकिंग, यूपीआई और कार्ड पेमेंट जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर करते हैं. लेकिन इसी तेजी के साथ साइबर फ्रॉड के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं. कई बार लोगों को मोबाइल या ईमेल पर ऐसे लिंक मिलते हैं.

जो देखने में बिलकुल सही से लगते हैं. लेकिन ऐसा होता नहीं है. इनमें क्लिक करते ही लोगों के बैंक अकाउंट खाली हो जाते हैं. साइबर ठग इन छोटे से लिंक के जरिए आपकी पूरी बचत तक हड़प सकते हैं. इसलिए आपको इस बार में जानकारी होना जरूरी है. जान लीजिए कैसे आप इस तरह के साइबर फ्राॅड से बच सकते है.

फर्जी लिंक से बैंक खाता खाली

आज के समय में साइबर अपराध की घटनाएं काफी बढ़ चुकी हैं. साइबर अपराधी अक्सर मैसेज, व्हाट्सऐप या ईमेल के जरिए लोगों को फिशिंग लिंक भेजते हैं. इनमें लिखा होता है कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है या केवाईसी अपडेट जरूरी है. या फिर इन दिनों फेस्टिवल सेल चल रही है. इसके डिस्काउंट लिंक. लेकिन जैसे ही कोई इन लिंक्स पर क्लिक करता है.

उसका बैंक डेटा, पासवर्ड और ओटीपी तुरंत स्कैमर्स के हाथ लग जाता है. इसके बाद फ्रॉड करने वाले इस जानकारी का इस्तेमाल कर खाते से पैसा निकाल लेते हैं. कभी-कभी ऐसा लिंक देखने में पूरी तरह बैंक की वेबसाइट, किसी शाॅपिंग साइट के जैसा लगता है, इसलिए लोगों को कोई शक नहीं होता. इसलिए आपको ऐसे ठगों से सावधान रहने की जरूरत है.

कैसे बचें ऑनलाइन फ्रॉड से?

ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले उसकी असलियत चेक करना. बैंक कभी भी एसएमएस या ईमेल में पासवर्ड, ओटीपी या अकाउंट डिटेल नहीं मांगता. ऐसे मैसेज को हमेशा नजरअंदाज करना चाहिए और तुरंत डिलीट कर देना चाहिए.

इसके अलााव फोन पर किसी अनजान कॉल करने वाले को अपनी बैंक जानकारी न दें. और हमेशा आधिकारिक बैंक वेबसाइट या ऐप से ही लॉगिन करें. अगर कुछ गलत होने का शक हो तो बैंक की कस्टमर केयर से संपर्क करें और उन्हें सूचित करें. समय पर सतर्कता और समझदारी ही साइबर फ्रॉड से बचने का सबसे मजबूत तरीका है.

यहां कर सकते हैं शिकायत

अगर आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है या कोई फर्जी लिंक आपके बैंक अकाउंट से जुड़ी जानकारी चुराने की कोशिश करता है. तो सबसे पहले आप तुरंत शिकायत दर्ज करवाएं. इसके लिए National Cyber Crime Helpline का टोल फ्री नंबर 1930 है. इसके अलावा आप उनकी आधिकारिक वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर जाकर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

