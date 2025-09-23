इस दिन किसानों के खाते में पहुंचेंगे 21वीं किस्त के पैसे, जान लीजिए क्या है लेटेस्ट अपडेट

PM Kisan Yojana 21th Installment Latest Update: देश में 50 फीसदी से भी ज्यादा आबादी खेती से जुड़ी है. लेकिन देश के बहुत से किसान खेती के जरिए ज्यादा कमाई नहीं कर पाते. उनकी आमदनी बढ़ाने और वित्तीय मदद देने के लिए केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना चला रही है.

इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपये दिए जाते हैं. यह रकम 2000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है. अब तक 20 किस्तें किसानों को मिल चुकी हैं और अब सबकी नजरें 21वीं किस्त पर टिकी हुई हैं. चलिए आपको बताते हैं इस बार कब तक पैसा जारी हो सकता है.

कब जारी हो सकती है 21वीं किस्त?

पीएम किसान योजना के नियम के मुताबिक हर किस्त करीब चार महीने के अंतर पर जारी की जाती है. इस हिसाब से 20वीं किस्त के बाद अब नवंबर में 21वीं किस्त जारी होनी चाहिए. हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि इस बार किस्त दिवाली से पहले आ सकती है.

क्योंकि त्योहारों के मौसम में सरकार किसानों को समय से पहले राहत और तोहफा दे सकती है. लेकिन फिलहाल सरकार की ओर से किसी आधिकारिक तारीख की पुष्टि नहीं की गई है. सरकार की ओर से ऑफिशियल तौर पर जानकारी देने के बाद ही पता चल पाएगा किस्त के पैसे किसानों को मिलेंगे. इसकी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप https://pmkisan.gov.in/ चेक करते रहें.

इस बार इतने किसानों को फायदा

पीएम किसान योजना की पिछली यानी 20वीं किस्त का फायदा करीब 9 करोड़ से ज्यादा किसानों तक पहुंचा था. इस बार लाभार्थियों की संख्या बढ़कर लगभग 10 करोड़ तक पहुंच सकती है. क्योंकि योजना में नए आवेदन जुड़ते रहते हैं. जिससे यह आंकड़ा और ऊपर जा सकता है. हालांकि आधिकारिक आंकड़ो का ऐलान सरकार की ओर से किया जाता है.

सरकार किस्त जारी करने से से पहले हमेशा पात्र किसानों की लिस्ट को अपडेट करती है. ताकि कोई भी पात्र किसान सरकार की ओर से मिलने वाली सहायता राशि से छूट न जाए. इसके लिए किस्त जारी होने से पहले आप अपना नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में चेक कर सकते हैं.

इन किसानों को हो सकती है मुश्किल

आपको बता दें सरकार ने पीएम किसान योजना में लाभ ले रहे किसानों के लिए कुछ जरूरी पात्रताएं रखी है. तो वहीं कुछ शर्तों को पूरा करना भी जरूरी है. किसानों को अगली किस्त से पहले ई-केवाईसी करवाना जरूरी है. जिन किसानों ने ई-ेकवाईसी नहीं करवाई उनकी किस्त अटक सकती है.

