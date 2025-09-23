हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
यूटिलिटीअपने IRCTC अकाउंट में कर के रखें ये काम, बढ़ जाएंगे दिवाली-छठ पर टिकट मिलने के चांस

अपने IRCTC अकाउंट में कर के रखें ये काम, बढ़ जाएंगे दिवाली-छठ पर टिकट मिलने के चांस

Train Ticket Booking Tips: त्योहारों पर ट्रेन टिकट बुक करना हमेशा मुश्किल होता है. ऐसे में IRCTC अकाउंट में पहले से की गई एक खास चीज. कंफर्म सीट पाने के चांस को बढ़ा सकती है. जान लें डिटेल.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 23 Sep 2025 05:10 PM (IST)
Train Ticket Booking Tips: त्योहारों पर ट्रेन टिकट बुक करना हमेशा मुश्किल होता है. ऐसे में IRCTC अकाउंट में पहले से की गई एक खास चीज. कंफर्म सीट पाने के चांस को बढ़ा सकती है. जान लें डिटेल.

भारतीय रेलवे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है. देश में रोजाना करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं और इनके लिए रेलवे हजारों ट्रेनें चलाता है. लेकिन त्योहारों के मौसम में यात्रियों की संख्या अचानक बढ़ जाती है. ऐसे में टिकट मिलना सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है.

1/6
दिवाली और छठ पर बिहार, यूपी, झारखंड जैसे राज्यों की ओर जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ रहती है. टिकट बुकिंग ओपन होते ही चंद मिनटों में सारी सीटें भर जाती हैं. यही वजह है कि कई यात्रियों को वेटिंग लिस्ट मिलती है. ऐसे समय में टिकट बुक करने के कुछ स्मार्ट तरीके हैं. जिनसे कंफर्म सीट पाने के चांस बढ़ सकते हैं.
दिवाली और छठ पर बिहार, यूपी, झारखंड जैसे राज्यों की ओर जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ रहती है. टिकट बुकिंग ओपन होते ही चंद मिनटों में सारी सीटें भर जाती हैं. यही वजह है कि कई यात्रियों को वेटिंग लिस्ट मिलती है. ऐसे समय में टिकट बुक करने के कुछ स्मार्ट तरीके हैं. जिनसे कंफर्म सीट पाने के चांस बढ़ सकते हैं.
2/6
इसके लिए आप IRCTC अकाउंट में पहले ही मास्टर लिस्ट बना सकते हैं. यह फीचर यात्रियों को टिकट बुकिंग के दौरान काफी समय बचाने में मदद करता है. जब बुकिंग खुलती है तो हर सेकंड कीमती होता है. अगर आप तुरंत सभी डिटेल्स भरने लगेंगे तो सीट निकल जाएगी. मास्टर लिस्ट में यह डिटेल पहले से सेव रहती है.
इसके लिए आप IRCTC अकाउंट में पहले ही मास्टर लिस्ट बना सकते हैं. यह फीचर यात्रियों को टिकट बुकिंग के दौरान काफी समय बचाने में मदद करता है. जब बुकिंग खुलती है तो हर सेकंड कीमती होता है. अगर आप तुरंत सभी डिटेल्स भरने लगेंगे तो सीट निकल जाएगी. मास्टर लिस्ट में यह डिटेल पहले से सेव रहती है.
3/6
मास्टर लिस्ट में आप यात्रियों का नाम, उम्र, जेंडर और पहचान पत्र की जानकारी पहले ही जोड़ सकते हैं. जब टिकट बुकिंग शुरू होती है. तो आपको बार-बार यह जानकारी भरने की जरूरत नहीं पड़ती. बस लिस्ट से यात्री चुनें और आगे का प्रोसेस पूरा करें.
मास्टर लिस्ट में आप यात्रियों का नाम, उम्र, जेंडर और पहचान पत्र की जानकारी पहले ही जोड़ सकते हैं. जब टिकट बुकिंग शुरू होती है. तो आपको बार-बार यह जानकारी भरने की जरूरत नहीं पड़ती. बस लिस्ट से यात्री चुनें और आगे का प्रोसेस पूरा करें.
4/6
टिकट बुकिंग के समय सबसे बड़ी दिक्कत होती है पेज लोडिंग और जानकारी डालने में लगने वाला समय. IRCTC का सिस्टम तेज है लेकिन लाखों लोग एक साथ लॉगिन करते हैं. तो स्लो हो जाता है. ऐसे में जो यात्री पहले से मास्टर लिस्ट बनाए रखते हैं. उन्हें अक्सर टिकट कंफर्म मिल जाता पाते हैं.
टिकट बुकिंग के समय सबसे बड़ी दिक्कत होती है पेज लोडिंग और जानकारी डालने में लगने वाला समय. IRCTC का सिस्टम तेज है लेकिन लाखों लोग एक साथ लॉगिन करते हैं. तो स्लो हो जाता है. ऐसे में जो यात्री पहले से मास्टर लिस्ट बनाए रखते हैं. उन्हें अक्सर टिकट कंफर्म मिल जाता पाते हैं.
5/6
मास्टर लिस्ट बनाने के लिए आपको IRCTC अकाउंट में लॉगिन करना होगा. फिर My Profile में जाना होगा. यहां Add/Manage Passenger का ऑप्श होगा. वहां आप जितने भी लोगों के लिए अक्सर टिकट बुक करते हैं. उनकी पूरी डिटेल्स यहां सेव कर सकते हैं.
मास्टर लिस्ट बनाने के लिए आपको IRCTC अकाउंट में लॉगिन करना होगा. फिर My Profile में जाना होगा. यहां Add/Manage Passenger का ऑप्श होगा. वहां आप जितने भी लोगों के लिए अक्सर टिकट बुक करते हैं. उनकी पूरी डिटेल्स यहां सेव कर सकते हैं.
6/6
त्योहारों में टिकट बुकिंग काफी तेजी से करनी होती. अगर आप पहले से मास्टर लिस्ट बना लेते हैं. तो बुकिंग करते समय यह डिटेल्स सीधे ऑटो-फिल हो जाती हैं.IRCTC की मास्टर लिस्ट फीचर का इस्तेमाल करके आप कंफर्म टिकट पाने के चांस काफी बढ़ा सकते हैं.
त्योहारों में टिकट बुकिंग काफी तेजी से करनी होती. अगर आप पहले से मास्टर लिस्ट बना लेते हैं. तो बुकिंग करते समय यह डिटेल्स सीधे ऑटो-फिल हो जाती हैं.IRCTC की मास्टर लिस्ट फीचर का इस्तेमाल करके आप कंफर्म टिकट पाने के चांस काफी बढ़ा सकते हैं.
Published at : 23 Sep 2025 05:10 PM (IST)
Train Ticket Ticket Booking Utility News IRCTC

Embed widget