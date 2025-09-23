एक्सप्लोरर
अपने IRCTC अकाउंट में कर के रखें ये काम, बढ़ जाएंगे दिवाली-छठ पर टिकट मिलने के चांस
Train Ticket Booking Tips: त्योहारों पर ट्रेन टिकट बुक करना हमेशा मुश्किल होता है. ऐसे में IRCTC अकाउंट में पहले से की गई एक खास चीज. कंफर्म सीट पाने के चांस को बढ़ा सकती है. जान लें डिटेल.
भारतीय रेलवे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है. देश में रोजाना करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं और इनके लिए रेलवे हजारों ट्रेनें चलाता है. लेकिन त्योहारों के मौसम में यात्रियों की संख्या अचानक बढ़ जाती है. ऐसे में टिकट मिलना सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है.
Published at : 23 Sep 2025 05:10 PM (IST)
