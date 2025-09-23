अपने IRCTC अकाउंट में कर के रखें ये काम, बढ़ जाएंगे दिवाली-छठ पर टिकट मिलने के चांस

दिवाली और छठ पर बिहार, यूपी, झारखंड जैसे राज्यों की ओर जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ रहती है. टिकट बुकिंग ओपन होते ही चंद मिनटों में सारी सीटें भर जाती हैं. यही वजह है कि कई यात्रियों को वेटिंग लिस्ट मिलती है. ऐसे समय में टिकट बुक करने के कुछ स्मार्ट तरीके हैं. जिनसे कंफर्म सीट पाने के चांस बढ़ सकते हैं.