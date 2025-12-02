सीएम योगी के जनता दर्शन में कैसे बता सकते हैं अपनी शिकायत? जानें रजिस्ट्रेशन का तरीका

CM Yogi Janta Darshan: कभी-कभी किसी समस्या को लेकर दफ्तरों के चक्कर लगाते-लगाते लोग थक जाते हैं. देश के कई राज्यों में लोगों के साथ इस तरह की परेशानियां होती हैं. लेकिन अगर आप उत्तरप्रदेश में रहते हैं. तो फिर आप अपनी बात सीधे प्रदेश के मख्यमंत्री तक पहुंचा सकते हैं. उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दर्शन के जरिए लोगों की बात खुद सुनते हैं. यह एक ऐसा मंच है जहां कोई भी व्यक्ति अपनी परेशानी सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकता है.

यहां आपकी बात सिर्फ सुनी नहीं जाती. बल्कि मौके पर ही अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश भी दिए जाते हैं. आम तौर पर यह कार्यक्रम लखनऊ या गोरखपुर में होता है और इसमें शामिल होने के लिए कुछ बुनियादी नियम और तरीके तय हैं. अगर आप भी अपनी शिकायत सीधे मुख्यमंत्री तक ले जाना चाहते हैं. तो जान लीजिए कैसे होगा इसके लिए रजिस्ट्रेशन.

सीएम योगी के जनता दर्शन तक कैसे पहुंचें?

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दर्शन के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं. जब मुख्यमंत्री लखनऊ में होते हैं. तो जनता दर्शन आम तौर पर मुख्यमंत्री आवास में होता है. अगर वह गोरखपुर में हैं. तो यह कार्यक्रम गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित किया जाता है. तारीख और स्थान हालात के हिसाब से बदल भी सकते हैं, इसलिए करंट अपडेट लेना जरूरी है.इसके लिए आप यूपी सरकार की वेबसाइट, जनसुनवाई पोर्टल या मुख्यमंत्री कार्यालय के नंबरों 0522-2236181, 0522-2289010, 0522-2236167 या 0522-2239234 पर कॉल करके जानकारी चेक कर सकते हैं.

यह नंबर अक्सर लोगों की मदद के लिए उपलब्ध रहते हैं. जनता दर्शन का कोई स्थायी समय तय नहीं होता. इसलिए अपडेट रहना जरूरी है. कार्यक्रम वाले दिन आपको सुबह जल्दी पहुंचना चाहिए. क्योंकि भीड़ कापी होती है और रजिस्ट्रेशन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होता है.

कैसे करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन?

जब आप वहां पहुंचते हैं. तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन काउंटर पर आपकी जानकारी और आपकी शिकायत दर्ज की जाती है. यहां आपको एक टोकन नंबर मिलता है. जिससे आपकी बारी तय होती है. अगर आप चाहते हैं कि आपकी शिकायत पर तेजी से कार्रवाई हो. तो बेहतर है कि आने से पहले जनसुनवाई पोर्टल पर अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर दें. इससे आपकी समस्या पहले से रिकॉर्ड में आ जाती है.

जनता दर्शन में आते समय कुछ दस्तावेज साथ रखना जरूरी है. पहचान के लिए आधार, वोटर ID या पैन कार्ड, समस्या से जुड़े कागज, और एक साफ-सुथरा आवेदन पत्र जिसमें आपकी समस्या, नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखा हो. इससे आपकी बात मुख्यमंत्री तक आसान तरीके से पहुंच जाती है.

