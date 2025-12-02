हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीसीएम योगी के जनता दर्शन में कैसे बता सकते हैं अपनी शिकायत? जानें रजिस्ट्रेशन का तरीका

सीएम योगी के जनता दर्शन में कैसे बता सकते हैं अपनी शिकायत? जानें रजिस्ट्रेशन का तरीका

CM Yogi Janta Darshan: उत्तर प्रेदश में सीएम योगी के जनता दर्शन में शिकायत करना काफी आसान है. इसके लिए कैसे करवाना होता है रजिस्ट्रेशन. जान लीजिए पूरी प्रोसेस

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 02 Dec 2025 12:31 PM (IST)
Preferred Sources

CM Yogi Janta Darshan: कभी-कभी किसी समस्या को लेकर दफ्तरों के चक्कर लगाते-लगाते लोग थक जाते हैं. देश के कई राज्यों में लोगों के साथ इस तरह की परेशानियां होती हैं. लेकिन अगर आप उत्तरप्रदेश में रहते हैं. तो फिर आप अपनी बात सीधे प्रदेश के मख्यमंत्री तक पहुंचा सकते हैं. उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दर्शन के जरिए लोगों की बात खुद सुनते हैं. यह एक ऐसा मंच है जहां कोई भी व्यक्ति अपनी परेशानी सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकता है.

यहां आपकी बात सिर्फ सुनी नहीं जाती. बल्कि मौके पर ही अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश भी दिए जाते हैं. आम तौर पर यह कार्यक्रम लखनऊ या गोरखपुर में होता है और इसमें शामिल होने के लिए कुछ बुनियादी नियम और तरीके तय हैं. अगर आप भी अपनी शिकायत सीधे मुख्यमंत्री तक ले जाना चाहते हैं. तो जान लीजिए कैसे होगा इसके लिए रजिस्ट्रेशन. 

सीएम योगी के जनता दर्शन तक कैसे पहुंचें? 

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दर्शन के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं. जब मुख्यमंत्री लखनऊ में होते हैं. तो जनता दर्शन आम तौर पर मुख्यमंत्री आवास में होता है. अगर वह गोरखपुर में हैं. तो यह कार्यक्रम गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित किया जाता है. तारीख और स्थान हालात के हिसाब से बदल भी सकते हैं, इसलिए करंट अपडेट लेना जरूरी है.इसके लिए आप यूपी सरकार की वेबसाइट, जनसुनवाई पोर्टल या मुख्यमंत्री कार्यालय के नंबरों  0522-2236181, 0522-2289010, 0522-2236167 या 0522-2239234 पर कॉल करके जानकारी चेक कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: किराए के घर में रहते हैं तो कैसे लगवाएं सूर्य घर योजना का सोलर पैनल? जानें हर नियम

यह नंबर अक्सर लोगों की मदद के लिए उपलब्ध रहते हैं. जनता दर्शन का कोई स्थायी समय तय नहीं होता. इसलिए अपडेट रहना जरूरी है. कार्यक्रम वाले दिन आपको सुबह जल्दी पहुंचना चाहिए. क्योंकि भीड़ कापी होती है और रजिस्ट्रेशन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होता है.

कैसे करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन?

जब आप वहां पहुंचते हैं. तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन काउंटर पर आपकी जानकारी और आपकी शिकायत दर्ज की जाती है. यहां आपको एक टोकन नंबर मिलता है. जिससे आपकी बारी तय होती है. अगर आप चाहते हैं कि आपकी शिकायत पर तेजी से कार्रवाई हो. तो बेहतर है कि आने से पहले जनसुनवाई पोर्टल पर अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर दें. इससे आपकी समस्या पहले से रिकॉर्ड में आ जाती है. 

यह भी पढ़ें:किसी कंपनी के प्रोडक्ट पर शक हो तो कहां करें शिकायत? जानें अपने काम की बात

जनता दर्शन में आते समय कुछ दस्तावेज साथ रखना जरूरी है. पहचान के लिए आधार, वोटर ID या पैन कार्ड, समस्या से जुड़े कागज, और एक साफ-सुथरा आवेदन पत्र जिसमें आपकी समस्या, नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखा हो. इससे आपकी बात मुख्यमंत्री तक आसान तरीके से पहुंच जाती है.

यह भी पढ़ें: SBI में है खाता तो ATM से बार-बार मत निकालना पैसा, इतना बढ़ गया है चार्ज

Published at : 02 Dec 2025 12:28 PM (IST)
Tags :
CM Yogi Utility News Janta Darshan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Parliament Winter Session Day 2 Live: विपक्षी सांसदों के हंगामे के बाद राज्यसभा की भी कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित
Live: विपक्षी सांसदों के हंगामे के बाद राज्यसभा की भी कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आगरा में ISBT पर बम की खबर से हड़कंप, लावारिस बैग में दिखे तार, मौके पर पहुंची पुलिस
आगरा में ISBT पर बम की खबर से हड़कंप, लावारिस बैग में दिखे तार, मौके पर पहुंची पुलिस
इंडिया
क्या SIR पर संसद में चर्चा होगी? सरकार ने तैयार कर लिया इसके लिए प्लान, ये रही डिटेल
क्या SIR पर संसद में चर्चा होगी? सरकार ने तैयार कर लिया इसके लिए प्लान, ये रही डिटेल
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट की 5 महिला क्रिकेटर जिन्होंने महिला से ही रचाई शादी, लिस्ट में एक नई जोड़ी हुई शामिल
इंटरनेशनल क्रिकेट की 5 महिला क्रिकेटर जिन्होंने महिला से ही रचाई शादी, लिस्ट में एक नई जोड़ी हुई शामिल
Advertisement

वीडियोज

Lawrence Vs Goldy Brar: गोल्डी बराड़ की धमकी नहीं, बचेगा लॉरेंस बिस्नोई |Aage Ka Agenda with Romana
सरकार के 'संचार साथी' एप पर सियासत तेज...Congress ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप | Namaste Bharat
Sameer Anjaan Interview: 90s Millennials से Gen Z तक कैसे एक जिज्ञासु Composer हर Era में खुद को Recreate करता रहा
UP के Balrampur में दर्दनाक हादसा, बस और ट्रक की भीषण टक्कर | Breaking | UP News
Parliament Winter Session: संसद सत्र का दूसरा दिन कैसा? हंगामेदार या फिर... | News@7 | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Parliament Winter Session Day 2 Live: विपक्षी सांसदों के हंगामे के बाद राज्यसभा की भी कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित
Live: विपक्षी सांसदों के हंगामे के बाद राज्यसभा की भी कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आगरा में ISBT पर बम की खबर से हड़कंप, लावारिस बैग में दिखे तार, मौके पर पहुंची पुलिस
आगरा में ISBT पर बम की खबर से हड़कंप, लावारिस बैग में दिखे तार, मौके पर पहुंची पुलिस
इंडिया
क्या SIR पर संसद में चर्चा होगी? सरकार ने तैयार कर लिया इसके लिए प्लान, ये रही डिटेल
क्या SIR पर संसद में चर्चा होगी? सरकार ने तैयार कर लिया इसके लिए प्लान, ये रही डिटेल
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट की 5 महिला क्रिकेटर जिन्होंने महिला से ही रचाई शादी, लिस्ट में एक नई जोड़ी हुई शामिल
इंटरनेशनल क्रिकेट की 5 महिला क्रिकेटर जिन्होंने महिला से ही रचाई शादी, लिस्ट में एक नई जोड़ी हुई शामिल
बॉलीवुड
Year Ender 2025: 'सैयारा' के सामने सब फेल, टॉप 10 में लवयापा भी शामिल, ये हैं इस साल की पॉपुलर बॉलीवुड रोमांटिक मूवीज
Year Ender 2025: 'सैयारा' के सामने सब फेल, टॉप 10 में लवयापा भी शामिल, ये हैं इस साल की पॉपुलर बॉलीवुड रोमांटिक मूवीज
शिक्षा
SSC कॉन्स्टेबल जीडी के लिए शुरू हुई प्रक्रिया, 10वीं पास युवा 31 दिसंबर तक करें आवेदन; CISF और CRPF में सबसे ज्यादा मौके
SSC कॉन्स्टेबल जीडी के लिए शुरू हुई प्रक्रिया, 10वीं पास युवा 31 दिसंबर तक करें आवेदन; CISF और CRPF में सबसे ज्यादा मौके
हेल्थ
Itching On Feet Causes: पैरों में बार बार आ रही खुजली तो यह घूमने जाने का सिग्नल नहीं, इस खतरनाक बीमारी का मिलता है संकेत
पैरों में बार बार आ रही खुजली तो यह घूमने जाने का सिग्नल नहीं, इस खतरनाक बीमारी का मिलता है संकेत
यूटिलिटी
किसी कंपनी के प्रोडक्ट पर शक हो तो कहां करें शिकायत? जानें अपने काम की बात
किसी कंपनी के प्रोडक्ट पर शक हो तो कहां करें शिकायत? जानें अपने काम की बात
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget