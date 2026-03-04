बिना UAN नंबर के भी चेक करें PF बैलेंस, जानें 2 सबसे आसान तरीके

PF Balance Check: देश में करोड़ों पीएफ खाताधारक हैं और ज्यादातर लोग अपनी नौकरी के दौरान या बाद में यह जानना चाहते हैं कि उनके खाते में कितना बैलेंस जमा हुआ है. कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा की एक मजबूत व्यवस्था मानी जाती है, जिसमें हर महीने कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं.

पहले बैलेंस जानने के लिए लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब पूरा सिस्टम डिजिटल हो चुका है. इंटरनेट और मोबाइल की मदद से आप घर बैठे कुछ ही मिनट में अपना पीएफ बैलेंस देख सकते हैं. अच्छी बात यह है कि कई ऐसे विकल्प मौजूद हैं. जहां सिर्फ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से भी जानकारी मिल सकती है. जान लें तरीके.

ऑनलाइन पोर्टल से चेक करें

अगर आपके पास UAN और पासवर्ड है. तो सबसे सीधा तरीका EPFO पासबुक पोर्टल पर लॉगिन करना है. इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. इसके बाद UAN और पासवर्ड डालें. फिर सदस्य आईडी चुनकर पासबुक सेक्शन में बैलेंस देख सकते हैं. यहां आपको जमा राशि, ब्याज और कंपनी के योगदान की पूरी डिटेल मिल जाती है.

UMANG ऐप से ऐसे देखें बैलेंस

दूसरा ऑप्शन UMANG ऐप है. मोबाइल पर UMANG डाउनलोड करे. EPFO सर्च करें और कर्मचारी केंद्रित सेवाएं चुनें. पासबुक देखने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी से लॉगिन करें. ऐप इंटरफेस आसान है और अपडेटेड बैलेंस तुरंत स्क्रीन पर दिख जाता है.

SMS से भेजकर पता कर सकते हैं

अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है. तब भी चिंता की जरूरत नहीं. EPFO की SMS और मिस्ड कॉल सेवा काफी काम की है. अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 7738299899 पर EPFOHO UAN लिखकर SMS भेजें. कुछ ही देर में आपके बैलेंस की जानकारी मैसेज के जरिए मिल जाएगी. आप चाहें तो भाषा के लिए HIN जैसे कोड भी जोड़ सकते हैं.

मिस्ड कॉल से भी मिलेगी जानकारी

इसी तरह 9966044425 पर अपने रजिस्टर्ड नंबर से मिस्ड कॉल दें. कॉल अपने आप कट जाएगी और थोड़ी देर में आपके मोबाइल पर बैलेंस की डिटेल वाला SMS आ जाएगा. यह तरीका तेज है और किसी ऐप या लॉगिन की जरूरत नहीं पड़ती. बस आपका मोबाइल नंबर EPFO रिकॉर्ड में अपडेट होना चाहिए.

