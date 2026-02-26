एक्सप्लोरर
क्या आप भी रिलेटिव्स को रेंट देकर क्लेम करते हैं एचआरए तो 1 अप्रैल से करना होगा यह काम, वरना...
HRA Rules: रिश्तेदार को किराया देकर HRA क्लेम करते हैं. तो 1 अप्रैल से नियम बदल सकते हैं. अब मकान मालिक से अपना रिश्ता भी बताना पड़ सकता है. लापरवाही की तो टैक्स नोटिस आ सकता है.
नौकरीपेशा लोगों के लिए HRA हमेशा से टैक्स बचाने का एक बड़ा जरिया रहा है. कई लोग अपने ही परिवार के किसी सदस्य को किराया देकर इसका फायदा लेते हैं. अब इस सिस्टम पर नियम सख्त होने वाले है. 1 अप्रैल से प्रोसेस पहले जैसी आसान नहीं रहेगी.
26 Feb 2026
क्या आप भी रिलेटिव्स को रेंट देकर क्लेम करते हैं एचआरए तो 1 अप्रैल से करना होगा यह काम, वरना...
जिस वेबसाइट पर कर रहे पेमेंट, वह किसी फ्रॉड की तो नहीं? ये स्टेप्स तुरंत बचा देंगे आपका कीमती पैसा
कमरे के साइज के हिसाब से कैसे चुनें सही एसी? खरीदने से पहले जान लें ये जरूरी बातें
EPFO के 31 लाख निष्क्रिय PF खातों में जमा रकम होगी वापस, बिना आवेदन सीधे बैंक में आएगा पैसा
ट्रेन में सफर करते हैं तो ये नियम जान लीजिए, इन चीजों को ले जाने पर हो सकती है जेल
