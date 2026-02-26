क्या आप भी रिलेटिव्स को रेंट देकर क्लेम करते हैं एचआरए तो 1 अप्रैल से करना होगा यह काम, वरना...

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
HRA Rules: रिश्तेदार को किराया देकर HRA क्लेम करते हैं. तो 1 अप्रैल से नियम बदल सकते हैं. अब मकान मालिक से अपना रिश्ता भी बताना पड़ सकता है. लापरवाही की तो टैक्स नोटिस आ सकता है.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 26 Feb 2026 11:56 AM (IST)
नौकरीपेशा लोगों के लिए HRA हमेशा से टैक्स बचाने का एक बड़ा जरिया रहा है. कई लोग अपने ही परिवार के किसी सदस्य को किराया देकर इसका फायदा लेते हैं. अब इस सिस्टम पर नियम सख्त होने वाले है. 1 अप्रैल से प्रोसेस पहले जैसी आसान नहीं रहेगी.

सरकार इनकम टैक्स नियम 2026 के ड्राफ्ट के जरिए HRA से जुड़े प्रावधानों को अपडेट करने की तैयारी में है. जिससे डेटा ज्यादा पारदर्शी बने. अब HRA फॉर्म में सिर्फ किराए की रकम और PAN भरना नहीं चलेगा. मकान मालिक के साथ आपका संबंध भी डिक्लेयर करना पड़ सकता है.
अभी तक प्रोसेस सीधा था. रेंट एग्रीमेंट दिखाइए बैंक से किराया ट्रांसफर कीजिए और अगर तय सीमा से ज्यादा रकम है. तो मकान मालिक का PAN दीजिए. अगर सामने वाला अपनी ITR में वह किराया दिखा देता था. तो क्लेम आमतौर पर स्वीकार हो जाता था. अब यहां नियम सख्त होने वाला है.
Published at : 26 Feb 2026 11:56 AM (IST)
HRA Utility News Income Tax Rules

