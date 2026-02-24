होली पर सेहत से न करें समझौता, ऐसे पहचानें आपका गुलाल असली है या मिलावटी

Holi Gulaal Safety Tips: अगले महीने यानी मार्च में होली का त्योहार पूरे देश को रंगों में रंग देगा. गली मोहल्लों से लेकर बड़े शहरों तक हर जगह गुलाल उड़ेगा. लेकिन रंगों की इस मस्ती के बीच एक सच्चाई भी है. बाजार में मिलने वाले कई गुलाल में हानिकारक केमिकल मिले होते हैं, जो स्किन, आंखों और बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

इसलि सिर्फ रंग कौनसा है यह ही नहीं देखे बल्कि उनकी शुद्धता भी चेक करना जरूरी है. होली में ऑर्गेनिक गुलाल सेफ ऑप्शन माना जाता है. लेकिन अगर असली और मिलावटी में फर्क नहीं पता होगा तो सेहत के साथ पैसे भी खराब जाएंगे.

पैकेट पर लेबल जरूर पढ़ें

रंग खरीदते समय सिर्फ पैकेट पर लिखा हर्बल या ऑर्गेनिक देखकर भरोसा न करें. असली पहचान मटेरियल की लिस्ट से होती है. अगर उसमें फूलों का पाउडर, हल्दी, चंदन, कॉर्न स्टार्च या अन्य नेचुरल एलिमेंट लिखे हों तो यह पाॅजिटिव साइन है. वहीं अगर लंबी और मुश्किल केमिकल नामों की लिस्ट दिखे तो सावधान हो जाएं. साफ और आसान इंग्रीडिएंट लिस्ट आमतौर पर ज्यादा भरोसेमंद होती है.

खुशबू से भी चेक कर सकते हैं

असली गुलाल की पहचान उसकी खुशबू से भी की जा सकती है. ऑर्गेनिक रंगों में हल्की और प्राकृतिक महक होती है. जो फूलों या जड़ी बूटियों जैसी लगेगी. अगर रंग से तेज, चुभने वाली या केमिकल जैसी गंध आए तो समझ लें मामला सही नहीं है. ऐसे रंग त्वचा पर रिएक्शन कर सकते हैं. खरीदने से पहले पैकेट खोलकर सूंघ न पाएं तो कम से कम ब्रांड और सामग्री की जानकारी ठीक से पढ़ें. सेहत के मामले में रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं.

हाथ पर रगड़कर करें छोटा टेस्ट

थोड़ा सा गुलाल हथेली पर लेकर हल्के से रगड़ें. असली और प्राकृतिक रंग आमतौर पर मुलायम और बारीक होते हैं. अगर रंग खुरदुरा लगे, चुभने लगे या तुरंत जलन महसूस हो तो उसे लेने से बचें. अच्छी क्वालिटी का गुलाल त्वचा पर आसानी से फैलता है और ज्यादा दाग भी नहीं छोड़ता. यह छोटा सा टेस्ट आपको बड़ी परेशानी से बचा सकता है.

बहुत चमकीले रंग बेकार

ज्यादा चमकीले और चटक रंग अक्सर सिंथेटिक केमिकल से तैयार किए जाते हैं. नेचुरल रंग हल्के और लाइट शेड में होते हैं. इसलिए सिर्फ चमक देखकर खरीददारी न करें. इसके साथ ही भरोसेमंद ब्रांड से खरीदारी करना बेहतर रहता है. उदाहरण के लिए Biotique और Organic India जैसे नाम नेचुरल प्रोडक्ट्स के लिए जाने जाते हैं.

