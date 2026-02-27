हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीबाजार में मिलने वाला गुलाल असली है या नकली, दो मिनट में ऐसे करें चेक

बाजार में मिलने वाला गुलाल असली है या नकली, दो मिनट में ऐसे करें चेक

Gulaal Quality Check: होली पर रंग खरीदते समय सतर्क रहना जरूरी है. कुछ आसान तरीकों से आप घर पर ही गुलाल की क्वालिटी चेक कर सकते हैं. जिससे त्योहार की खुशी बिना किसी परेशानी के बनी रहे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 27 Feb 2026 01:01 PM (IST)
Preferred Sources

Gulaal Quality Check: होली का त्योहार अब कुछ ही दिनों की दूरी पर है. घरों में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, बाजार रंगों और गुलाल से भर गए हैं. हर कोई चाहता है कि इस बार की होली यादगार हो. लेकिन चमकीले पैकेट और सस्ते दाम के चक्कर में लोग अक्सर ऐसे रंग खरीद लेते हैं जिनमें खतरनाक केमिकल मिले होते हैं. 

यह रंग स्किन, आंखों और सांस से जुड़ी समस्याएं पैदा कर सकते हैं. इसलिए होली खेलने से पहले यह जानना जरूरी है कि जो गुलाल आप खरीद रहे हैं. वह सुरक्षित है या नहीं. अच्छी बात यह है कि कुछ आसान तरीकों से आप दो मिनट में असली और नकली गुलाल की पहचान कर सकते हैं. जान लें तरीके.

सूंघकर और पानी में घोलकर करें टेस्ट

गुलाल खरीदने से पहले उसकी हल्की सी महक जरूर लें. अगर खुशबू बहुत तेज और केमिकल जैसी लगे, तो सावधान हो जाएं. ऑर्गेनिक या हर्बल गुलाल की खुशबू आमतौर पर हल्की और प्राकृतिक होती है. दूसरा तरीका है पानी टेस्ट. थोड़ा सा गुलाल एक गिलास पानी में डालें. अगर रंग आसानी से घुल जाए और नीचे कोई भारी कण न जमें, तो यह बेहतर संकेत है. लेकिन अगर रंग ऊपर तैरता रहे या नीचे कचरे जैसा कुछ बैठ जाए. तो उसे इस्तेमाल न करें. यह मिलावट की निशानी हो सकती है.

रगड़कर और लेबल पढ़कर ऐसे पहचानें असली गुलाल

थोड़ा सा गुलाल हथेली पर लेकर रगड़ें. असली और सुरक्षित गुलाल बेहद मुलायम महसूस होता है. अगर उसमें दरदरे कण हों या चमकते कण नजर आएं. तो यह स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है. पैकेट पर लिखी जानकारी भी ध्यान से पढ़ें. सिर्फ हर्बल लिखा होना काफी नहीं है. सामग्री में हल्दी, चंदन, फूलों का पाउडर या अन्य प्राकृतिक चीजों का जिक्र होना चाहिए. भरोसेमंद ब्रांड से ही खरीदारी करें. 

नकली गुलाल से क्या हो सकता है नुकसान?

सस्ते और मिलावटी गुलाल में अक्सर ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं. इनमें लेड, मरकरी या क्रोमियम जैसे तत्व हो सकते हैं. कई बार रंग को चमकदार बनाने के लिए बारीक कांच के कण भी मिला दिए जाते हैं. ऐसे गुलाल से स्किन पर खुजली, लाल चकत्ते और जलन हो सकती है. आंखों में चला जाए तो गंभीर इरिटेशन हो सकता है. जिन लोगों को एलर्जी या अस्थमा की समस्या है. उनके लिए यह और ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है. इसलिए सिर्फ रंग देखकर फैसला करना समझदारी नहीं है.

यह भी पढ़ें: चार्ट बनने के बाद भी ट्रेन में खाली रह जाती हैं सीटें, ऐसे कर सकते हैं बुक

Published at : 27 Feb 2026 01:01 PM (IST)
Tags :
Utility News Gulaal HOLI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
बाजार में मिलने वाला गुलाल असली है या नकली, दो मिनट में ऐसे करें चेक
बाजार में मिलने वाला गुलाल असली है या नकली, दो मिनट में ऐसे करें चेक
यूटिलिटी
बार-बार तोड़ा ट्रैफिक रूल तो रद्द हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस, नए नियम लाने जा रही सरकार
बार-बार तोड़ा ट्रैफिक रूल तो रद्द हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस, नए नियम लाने जा रही सरकार
यूटिलिटी
Holi Special Trains: अब होली पर आराम से जाएं घर और चैन से करें वापसी, रेलवे लगवा रहा ट्रेनों के 1244 स्पेशल ट्रिप
अब होली पर आराम से जाएं घर और चैन से करें वापसी, रेलवे लगवा रहा ट्रेनों के 1244 स्पेशल ट्रिप
यूटिलिटी
अब रेलवे से क्लेम लेने के लिए नहीं करनी होगी दौड़-भाग, e-RCT पोर्टल से ऑनलाइन हो जाएगा काम
अब रेलवे से क्लेम लेने के लिए नहीं करनी होगी दौड़-भाग, e-RCT पोर्टल से ऑनलाइन हो जाएगा काम
Advertisement

वीडियोज

Vayu Shakti 2026: सुखोई, राफेल फाइटर जेट के बाद अब LCH प्रचंड में उड़ान भरेंगी राष्ट्रपति Murmu
AIMIM विधायक Akbaruddin Owaisi का हमला, 'तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत भी यूपी जैसी' | UP Politics
Pakistan Afghanistan War: 55 सैनिक ढेर, अफगानिस्तान की एयरस्ट्राइक से दहला इस्लामाबाद!
Pakistan Afghanistan War: 55 सैनिक ढेर, अफगानिस्तान की एयरस्ट्राइक से दहला इस्लामाबाद! | Taliban
दुनिया के तेजी से बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के बीच Ideas Of India के मंच पर जुटे दुनिया के दिग्गज
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
दिल्ली NCR
दिल्ली आबकारी केस: नई शराब नीति लागू करने से लेकर बरी होने तक, जानें अब तक क्या-क्या हुआ?
दिल्ली आबकारी केस: नई शराब नीति लागू करने से लेकर बरी होने तक, जानें अब तक क्या-क्या हुआ?
इंडिया
दिल्ली आबकारी नीति के मामले में बरी हुए केजरीवाल-सिसोदिया, फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज करेगी CBI
दिल्ली आबकारी नीति के मामले में बरी हुए केजरीवाल-सिसोदिया, फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज करेगी CBI
क्रिकेट
जिम्बाब्वे को सुपर-8 में हराकर भी टीम इंडिया को नहीं हुआ फायदा, जानें पॉइंट्स टेबल का हाल
जिम्बाब्वे को सुपर-8 में हराकर भी टीम इंडिया को नहीं हुआ फायदा, जानें पॉइंट्स टेबल का हाल
धर्म
Rashmika Vijay Wedding: ग्लैमर के बीच आस्था का रंग! रश्मिका-विजय की शादी में काला टीका क्यों बना चर्चा में
Rashmika Vijay Wedding: ग्लैमर के बीच आस्था का रंग! रश्मिका-विजय की शादी में काला टीका क्यों बना चर्चा में
विश्व
अफगानिस्तान ने मार गिराया पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान, किया चौंकाने वाला दावा, वीडियो वायरल
अफगानिस्तान ने मार गिराया पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान, किया चौंकाने वाला दावा, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
अब बोलोगे कुछ... शराब घोटाले में बरी होते ही ट्रेंड करने लगे केजरीवाल, यूजर्स पूछ रहे BJP से सवाल
अब बोलोगे कुछ... शराब घोटाले में बरी होते ही ट्रेंड करने लगे केजरीवाल, यूजर्स पूछ रहे BJP से सवाल
लाइफस्टाइल
Isha Ambani Necklace: 250 करोड़ का हार पहनकर पहुंचीं ईशा अंबानी! होश उड़ा देने वाला है उनका ये शाही लुक!
250 करोड़ का हार पहनकर पहुंचीं ईशा अंबानी! होश उड़ा देने वाला है उनका ये शाही लुक!
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget