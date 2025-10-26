हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीहवा में बढ़ते प्रदूषण के बीच एयर प्यूरीफायर खरीदने की सोच रहे हैं, जानें क्या रहेगा बेस्ट

हवा में बढ़ते प्रदूषण के बीच एयर प्यूरीफायर खरीदने की सोच रहे हैं, जानें क्या रहेगा बेस्ट

Air Purifier Buying Tips: प्रदूषण बढ़ने के साथ घर के अंदर की हवा भी खराब हो जाती है. ऐसे में सही एयर प्यूरीफायर चुनना सबसे बेहतर रहता है. जानें कैसे पता कर सकते हैं कौनसा है सही एयर प्यूरीफायर.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 26 Oct 2025 01:06 PM (IST)
Air Purifier Buying Tips: हर साल सर्दियों की शुरुआत के साथ हवा की क्वालिटी बिगड़ने लगती है. कई शहरों में स्मॉग और धूल इतनी बढ़ जाती है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है. ऐसे में घर के अंदर भी हवा सुरक्षित नहीं रहती. यही वजह है कि लोग अब एयर प्यूरीफॉयर की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं. यह ऐसे उपकरण हैं जो हवा में मौजूद धूल, धुआं और हानिकारक गैसों को फिल्टर कर देते हैं. 

लेकिन मार्केट में कई ब्रांड और मॉडल मौजूद हैं. जिससे सही ऑप्शन चुन पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. अगर आप भी एयर प्यूरीफॉयर खरीदने का सोच रहे हैं. तो कुछ चीजों पर ध्यान देना जरूरी है जिससे आपको पैसे की पूरी वैल्यू मिले और हवा भी वाकई साफ हो. चलिए बताते हैं पूरी खबर.

HEPA फिल्टर वाला मॉडल लेना है जरूरी

एयर प्यूरीफॉयर खरीदते समय सबसे पहले इसके फिल्टर पर ध्यान देना चाहिए. HEPA (High Efficiency Particulate Air) फिल्टर वाला मॉडल सबसे भरोसेमंद माना जाता है. यह 0.3 माइक्रोन तक के छोटे-छोटे कणों को भी पकड़ लेता है. यानी धूल, धुआं और दूसरे हानिकारक कण हवा में टिक नहीं पाते. अगर आपके घर में बच्चे, बुजुर्ग या एलर्जी से परेशान लोग हैं. 

तो HEPA फिल्टर वाला प्यूरीफॉयर उनके लिए काफी फायदेमंद रहेगा. आपको बता दें कि इसमें आपको फिल्टर की क्वालिटी और उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी देखनी जरूरी है. क्योंकि खराब या पुराना फिल्टर हवा को सही तरीके से साफ नहीं कर पाएगा. हर 6 से 8 महीने में फिल्टर बदलना जरूरी होता है. जिससे मशीन का असर बरकरार रहे.

कमरे का साइज और CADR रेटिंग पर ध्यान दें

अक्सर लोग एयर प्यूरीफायर चुनते समय सिर्फ ब्रांड पर भरोसा करते हैं. लेकिन जरूरी है प्यूरीफायर कि CADR रेटिंग पर ध्यान दिया जाए और कमरे के साइज को देखा जाए इनसे तय होता कौनसा एयर प्यूरीफायर जरूरी है. CADR यानी Clean Air Delivery Rate बताता है कि मशीन एक घंटे में कितनी हवा साफ कर सकती है.

अगर आपका कमरा बड़ा है. तो कम CADR वाला प्यूरीफॉयर काम का नहीं रहेगा. इसलिए हमेशा ऐसा मॉडल चुनें जिसकी कैपेसिटी आपके कमरे के साइज के बराबर या उससे थोड़ी ज्यादा हो. इसके साथ ही कोशिश करें कि मशीन में ऑटो मोड, नाइट मोड और फिल्टर रिप्लेसमेंट अलर्ट जैसे फीचर्स हों जिससे इसका इस्तेमाल आसान और असरदार हो.

Published at : 26 Oct 2025 01:06 PM (IST)
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

