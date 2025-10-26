बैंक अकाउंट से एक महीने में कितनी बार निकाल सकते हैं कैश, जान लें नियम

दरअसल हर बैंक इसके लिए अपनी लिमिट तय करता है. कुछ ट्रांजैक्शन फ्री होते हैं और उसके बाद हर बार कैश निकालने पर चार्ज देना पड़ता है. अगर आपका अकाउंट किसी सरकारी बैंक जैसे SBI, PNB या बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो आम तौर पर 3 से 5 बार तक फ्री कैश विदड्रॉल की सुविधा मिलती है.