एक्सप्लोरर
बैंक अकाउंट से एक महीने में कितनी बार निकाल सकते हैं कैश, जान लें नियम
Bank Cash Withdrawal Limit: हर बैंक में अलग होती है कैश निकालने की लिमिट. फ्री ट्रांजैक्शन के बाद हर बार निकासी पर देना पड़ता है चार्ज. इसलिए पहले जान लें यह नियम.
आज के इस डिजिटल दौर में लोग अब जेब में ज्यादा पैसा लेकर नहीं चलते. एक तरह से देखा जाए तो अब कैश इस्तेमाल करने की जरूरत काफी कम हो गई है. इसकी सबसे बड़ी वजह है UPI पेमेंट्स जिन्होंने लेन-देन को आसान बना दिया है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 26 Oct 2025 12:09 PM (IST)
Tags :Bank Cash Withdrawal Utility News
यूटिलिटी
5 Photos
छठ पूजा के बाद लौटने वालों के लिए रेलवे की क्या तैयारी? जान लें अपने फायदे की हर बात
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
छठ महापर्व: PM मोदी और अमित शाह ने दी खरना पूजा की शुभकामनाएं, बताया इसका महत्व
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के वाहनों से वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स, दिसंबर से होगी शुरुआत
क्रिकेट
MS Dhoni की बेटी बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं? 10 साल की जीवा धोनी ने साक्षी के सामने बताई दिल की बात
विश्व
बलूचिस्तान को अलग देश बताने पर सलमान खान से चिढ़ा पाकिस्तान, घोषित कर दिया आतंकी
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion