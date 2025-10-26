हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बैंक अकाउंट से एक महीने में कितनी बार निकाल सकते हैं कैश, जान लें नियम

बैंक अकाउंट से एक महीने में कितनी बार निकाल सकते हैं कैश, जान लें नियम

Bank Cash Withdrawal Limit: हर बैंक में अलग होती है कैश निकालने की लिमिट. फ्री ट्रांजैक्शन के बाद हर बार निकासी पर देना पड़ता है चार्ज. इसलिए पहले जान लें यह नियम.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 26 Oct 2025 12:09 PM (IST)
Bank Cash Withdrawal Limit: हर बैंक में अलग होती है कैश निकालने की लिमिट. फ्री ट्रांजैक्शन के बाद हर बार निकासी पर देना पड़ता है चार्ज. इसलिए पहले जान लें यह नियम.

आज के इस डिजिटल दौर में लोग अब जेब में ज्यादा पैसा लेकर नहीं चलते. एक तरह से देखा जाए तो अब कैश इस्तेमाल करने की जरूरत काफी कम हो गई है. इसकी सबसे बड़ी वजह है UPI पेमेंट्स जिन्होंने लेन-देन को आसान बना दिया है.

आज भी छोटे शहरों और कस्बों में आज भी लोग कैश पेमेंट को ऑनलाइन पेेमेंट से ज्यादा तवज्जो देते हैं. बहुत से लोगों के मन अब सवाल यह उठता है कि अगर कैश की जरूरत पड़े तो बैंक अकाउंट से एक महीने में कितनी बार पैसा निकाला जा सकता है.
आज भी छोटे शहरों और कस्बों में आज भी लोग कैश पेमेंट को ऑनलाइन पेेमेंट से ज्यादा तवज्जो देते हैं. बहुत से लोगों के मन अब सवाल यह उठता है कि अगर कैश की जरूरत पड़े तो बैंक अकाउंट से एक महीने में कितनी बार पैसा निकाला जा सकता है.
दरअसल हर बैंक इसके लिए अपनी लिमिट तय करता है. कुछ ट्रांजैक्शन फ्री होते हैं और उसके बाद हर बार कैश निकालने पर चार्ज देना पड़ता है. अगर आपका अकाउंट किसी सरकारी बैंक जैसे SBI, PNB या बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो आम तौर पर 3 से 5 बार तक फ्री कैश विदड्रॉल की सुविधा मिलती है.
दरअसल हर बैंक इसके लिए अपनी लिमिट तय करता है. कुछ ट्रांजैक्शन फ्री होते हैं और उसके बाद हर बार कैश निकालने पर चार्ज देना पड़ता है. अगर आपका अकाउंट किसी सरकारी बैंक जैसे SBI, PNB या बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो आम तौर पर 3 से 5 बार तक फ्री कैश विदड्रॉल की सुविधा मिलती है.
इसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर 10 से 20 रुपये तक का चार्ज देना पड़ सकता है. यह लिमिट ATM और बैंक ब्रांच दोनों पर लागू होती है. वहीम प्राइवेट बैंक जैसे HDFC, ICICI और Axis Bank अपने ग्राहकों को पांच बार तक फ्री निकासी की सुविधा देते हैं.
इसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर 10 से 20 रुपये तक का चार्ज देना पड़ सकता है. यह लिमिट ATM और बैंक ब्रांच दोनों पर लागू होती है. वहीम प्राइवेट बैंक जैसे HDFC, ICICI और Axis Bank अपने ग्राहकों को पांच बार तक फ्री निकासी की सुविधा देते हैं.
हालांकि अगर आप अपने बैंक के ATM से पैसा निकालते हैं तो लिमिट थोड़ी ज्यादा होती है. दूसरे बैंक के ATM से पैसे निकालने पर चार्ज जल्दी लग जाता है. शहर और गांव के हिसाब से भी नियम अलग हैं. महानगरों में जहां ATM ट्रांजैक्शन की लिमिट कम होती है.
हालांकि अगर आप अपने बैंक के ATM से पैसा निकालते हैं तो लिमिट थोड़ी ज्यादा होती है. दूसरे बैंक के ATM से पैसे निकालने पर चार्ज जल्दी लग जाता है. शहर और गांव के हिसाब से भी नियम अलग हैं. महानगरों में जहां ATM ट्रांजैक्शन की लिमिट कम होती है.
वहीं ग्रामीण इलाकों में बैंकों ने ग्राहकों को ज्यादा छूट दी हुई है. जिससे उन्हें हर बार शहर जाकर कैश न निकालना पड़े. इससे ग्रामीण ग्राहकों को सुविधा मिलती है. सिर्फ ATM ही नहीं. बल्कि बैंक की ब्रांच से भी कैश निकालने की लिमिट तय होती है.
वहीं ग्रामीण इलाकों में बैंकों ने ग्राहकों को ज्यादा छूट दी हुई है. जिससे उन्हें हर बार शहर जाकर कैश न निकालना पड़े. इससे ग्रामीण ग्राहकों को सुविधा मिलती है. सिर्फ ATM ही नहीं. बल्कि बैंक की ब्रांच से भी कैश निकालने की लिमिट तय होती है.
कुछ बैंक महीने में तीन बार तक फ्री काउंटर निकासी की अनुमति देते हैं. इसके बाद सर्विस चार्ज लग सकता है. जो हर बैंक के नियमों के अनुसार अलग-अलग होता है. यानी कुल मिलाकर कहें तो कैश निकालने की लिमिट आपके बैंक, अकाउंट टाइप और लोकेशन पर निर्भर करती है.
कुछ बैंक महीने में तीन बार तक फ्री काउंटर निकासी की अनुमति देते हैं. इसके बाद सर्विस चार्ज लग सकता है. जो हर बैंक के नियमों के अनुसार अलग-अलग होता है. यानी कुल मिलाकर कहें तो कैश निकालने की लिमिट आपके बैंक, अकाउंट टाइप और लोकेशन पर निर्भर करती है.
Published at : 26 Oct 2025 12:09 PM (IST)
