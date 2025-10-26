हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IRCTC पर कंफर्म टिकट पाने का ये है सबसे सटीक तरीका, जान लें काम की बात

IRCTC Booking Tips: अक्सर लोग कंफर्म टिकट पाने में चूक जाते हैं. लेकिन अगर बुकिंग से पहले यह दो काम कर लें तो कंफर्म सीट मिलने के चांस काफी बढ़ जाते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 26 Oct 2025 11:16 AM (IST)
IRCTC Booking Tips:  भारतीय रेलवे देश की लाइफलाइन है. हर दिन करीब 2.5 करोड़ लोग इसके जरिए सफर करते हैं. ट्रेनों के जरिए लोग काम, पढ़ाई, घूमने या घर जाने के लिए देश के कोने-कोने में पहुंचते हैं. अब ज्यादातर यात्री IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए खुद ही टिकट बुक करते हैं, क्योंकि यह आसान और समय बचाने वाला तरीका है. लेकिन परेशानी तब होती है जब टिकट वेटिंग लिस्ट में चली जाती है या बुकिंग के दौरान कंफर्म सीट नहीं मिलती. 

वह भी त्योहारों जैसे सीजन में तो सिचुएशन और मुश्किल हो जाती है. यहां तक कि जिनके पास तेज इंटरनेट वह भी कई बार टिकट से चूक जाते हैं. लेकिन अगर आप बुकिंग से पहले कुछ तैयारी कर लें और कुछ ट्रिक्स अपनाएं. तो कंफर्म टिकट पाने के चांस काफी बढ़ जाते हैं. चलिए आपको बताते हैं  वह तरीके जो आपके कंफर्म टिकट दिला सकते हैं.

पहले तैयार कर लें मास्टर लिस्ट

IRCTC पर टिकट बुक करते वक्त सबसे ज्यादा टाइम लगता है यात्रियों की डिटेल भरने में जिसमें नाम, उम्र, जेंडर, आईडी नंबर और बर्थ प्रेफरेंस डालने में ही कई मिनट निकल जाते हैं और इतने में सीट किसी और के हाथ लग जाती है. इसलिए अगर आप पहले से मास्टर लिस्ट तैयार कर लें तो आपका काम आसान हो जाएगा. इसके लिए आपको अपने IRCTC अकाउंट में My Profile सेक्शन में जाकर Master List में जाना होगा.

इसमें आप अपने परिवार, दोस्तों या जिनके लिए आप अक्सर टिकट बुक करते हैं उनकी पूरी जानकारी सेव कर सकते हैं. एक बार मास्टर लिस्ट बन जाने के बाद टिकट बुक करते वक्त बस नाम चुनना होता है. इससे न सिर्फ आपका समय बचेगा बल्कि बुकिंग की स्पीड भी बढ़ेगी. कई बार कुछ सेकंड की देरी भी कंफर्म टिकट मिलते-मिलते रह जाता है. इसलिए यह तरीका कारगर है.

सेव कर लें पेमेंट डिटेल्स

टिकट बुकिंग के दौरान सबसे अहम स्टेप होता है पेमेंट. कई बार सब कुछ भरने के बाद लोग पेमेंट गेटवे पर आकर अटक जाते हैं. ओटीपी आने में देरी बैंक सर्वर डाउन या बार-बार डिटेल डालने में वक्त लगने से टिकट हाथ से निकल जाती है. इस परेशानी से बचने के लिए आप पहले ही पेमेंट डिटेल सेव कर सकते हैं. इसके लिए IRCTC ने Manage Payment Options का फीचर दिया है.

इसमें आप अपने भरोसेमंद पेमेंट मोड जैसे UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड को पहले से सेव कर सकते हैं. ऐसा करने से बुकिंग के वक्त दोबारा डिटेल भरने की जरूरत नहीं पड़ती. बस सेव्ड ऑप्शन पर क्लिक करें और तुरंत पेमेंट हो जाएगा. 

Published at : 26 Oct 2025 11:16 AM (IST)
Railway Rules Utility News IRCTC
