हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीगर्मियों में ऐसी खरीदने का बना रहे हैं प्लान, जानें आपके कमरे के हिसाब से कितने टन वाले एसी की होगी जरूरत?

गर्मियों में ऐसी खरीदने का बना रहे हैं प्लान, जानें आपके कमरे के हिसाब से कितने टन वाले एसी की होगी जरूरत?

AC खरीदते समय सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि 1 टन का AC लें या 1.5 टन का. कई लोग बिना सही जानकारी के सिर्फ कीमत या ऑफर देखकर AC खरीद लेते हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 09 Mar 2026 09:56 PM (IST)
Preferred Sources

गर्मी का मौसम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है. जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, वैसे वैसे घर में ठंडक बनाए रखना भी जरूरी हो जाता है. कई लोग अभी से पंखों के साथ साथ कूलर या एयर कंडीशनर (AC) चलाने लगे हैं, जिनके घर में AC नहीं है, वे नया AC खरीदने की योजना बना रहे हैं, लेकिन AC खरीदते समय सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि 1 टन का AC लें या 1.5 टन का. कई लोग बिना सही जानकारी के सिर्फ कीमत या ऑफर देखकर AC खरीद लेते हैं. बाद में पता चलता है कि या तो कमरे में सही कूलिंग नहीं मिल रही है या फिर बिजली का बिल बहुत ज्यादा आने लगा है.

इसलिए AC खरीदने से पहले यह समझना जरूरी है कि आपके कमरे के आकार के हिसाब से कितने टन का AC सही रहेगा. अगर सही क्षमता का AC चुना जाए तो कमरा जल्दी ठंडा होगा और बिजली की खपत भी कम होगी. तो आइए जानते हैं कि आपके कमरे के हिसाब से कितने टन वाले एसी की जरूरत होगी. 

कमरे के हिसाब से कितने टन वाले एसी की जरूरत होगी

AC खरीदते समय यह जानना बहुत जरूरी है कि आपके कमरे के लिए कितने टन का AC सही रहेगा. अगर कमरे के हिसाब से गलत क्षमता वाला AC खरीद लिया जाए तो या तो कमरा ठीक से ठंडा नहीं होगा या फिर बिजली का बिल ज्यादा आने लगेगा. आमतौर पर 100 से 120 स्क्वायर फीट तक के छोटे कमरों, जैसे छोटे बेडरूम या स्टडी रूम के लिए 1 टन का AC सही रहता है, क्योंकि यह कम बिजली में अच्छी कूलिंग देता है. वहीं 120 से 180 स्क्वायर फीट तक के मीडियम साइज कमरे, जैसे सामान्य बेडरूम या ड्रॉइंग रूम के लिए 1.5 टन का AC बेहतर माना जाता है, जो कमरे को जल्दी ठंडा करता है.इसके अलावा अगर कमरा बड़ा है, जैसे 180 से 250 स्क्वायर फीट तक का हॉल या बड़ा ड्रॉइंग रूम, तो ऐसे में 2 टन का AC लेना ज्यादा सही रहता है ताकि पूरे कमरे में अच्छी और तेज कूलिंग मिल सके.

यह भी पढ़ें: हिमाचल में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 25% रिजर्वेशन, जानें किस राज्य में है सबसे ज्यादा कोटा?

AC खरीदते समय लोग कौन सी गलती करते हैं?

कई लोग AC खरीदते समय सिर्फ उसकी कीमत, ब्रांड या फीचर्स देखते हैं और कमरे के साइज को नजरअंदाज कर देते हैं. यही सबसे बड़ी गलती होती है. अगर कम टन का AC ले लिया जाए तो कमरा सही से ठंडा नहीं होगा, AC को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बिजली की खपत बढ़ जाएगी. अगर छोटे कमरे में ज्यादा टन का AC लगा दिया जाए तो जरूरत से ज्यादा बिजली खर्च होगी, बिजली का बिल ज्यादा आएगा और पैसे भी ज्यादा खर्च होंगे. इसलिए हमेशा कमरे के आकार के हिसाब से ही AC चुनना चाहिए. 

AC चुनते समय इन बातों का भी ध्यान रखें

सिर्फ कमरे का साइज ही नहीं, कुछ और चीजें भी AC की जरूरत तय करती हैं. अगर कमरे की छत ज्यादा ऊंची है तो ज्यादा टन का AC चाहिए. अगर कमरे में सीधी धूप ज्यादा आती है, तो कूलिंग के लिए ज्यादा क्षमता वाला AC लेना बेहतर होता है. अगर कमरे में ज्यादा लोग रहते हैं या ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान है, तो भी ज्यादा टन का AC बेहतर रहेगा. टीवी, कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ज्यादा हों तो वे भी गर्मी पैदा करते हैं.  ऐसे में ज्यादा क्षमता वाला AC बेहतर रहता है.

यह भी पढ़ें: ईरान में जब सुप्रीम लीडर ही चलाते हैं देश तो राष्ट्रपति का क्या काम, जानें कौन कौन से फैसले ले सकते हैं?

Published at : 09 Mar 2026 09:56 PM (IST)
Tags :
AC Buying Guide AC By Room AC Ton Capacity AC By Room Size
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
गर्मियों में ऐसी खरीदने का बना रहे हैं प्लान, जानें आपके कमरे के हिसाब से कितने टन वाले एसी की होगी जरूरत?
गर्मियों में ऐसी खरीदने का बना रहे हैं प्लान, जानें आपके कमरे के हिसाब से कितने टन वाले एसी की होगी जरूरत?
यूटिलिटी
कितने रुपये बढ़े और कब मिलेगा नया सिलेंडर? LPG सिलेंडर बुक करने से पहले जानें नए नियम
कितने रुपये बढ़े और कब मिलेगा नया सिलेंडर? LPG सिलेंडर बुक करने से पहले जानें नए नियम
यूटिलिटी
रेलवे ने बदल दिया नियम, अब प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए QR टिकट जरूरी, जानें कैसे होगा बुक?
रेलवे ने बदल दिया नियम, अब प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए QR टिकट जरूरी, जानें कैसे होगा बुक?
यूटिलिटी
लोक अदालत में कौन-कौन से मामले सुने जाते हैं, सबकुछ जान लें यहां
लोक अदालत में कौन-कौन से मामले सुने जाते हैं, सबकुछ जान लें यहां
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: चर्चा से क्यों भाग रही सरकार? वरिष्ठ पत्रकार ने खोली पोल! | Iran Israel War
ABP Report : ईरान का 'डेंजरस' बम..अमेरिका में हड़कंप! | Iran Israel War | Khamenei | Trump
Chitra Tripathi: तेहरान में धमाकों से दहला आसमान! जंग के 10वें दिन बढ़ा तनाव | Iran-US-Israel War
Iran Israel War: क्या है Tomahawk मिसाइल जिसने ईरान में मचाई भयंकर तबाही? | Trump | Breaking
Bollywood News: ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन ने ईशा अंबानी के साथ डांस किया, जिसका वीडियो वायरल हो गया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नेपाल में RSP की शानदार जीत, PM मोदी ने रबी लामिछाने और बालेन शाह को लगाया फोन, क्या हुई बात?
नेपाल में RSP की शानदार जीत, PM मोदी ने रबी लामिछाने और बालेन शाह को लगाया फोन, क्या हुई बात?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के विदेश जाने पर रोक! आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट में दाखिल की अर्जी
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के विदेश जाने पर रोक! आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट में दाखिल की अर्जी
इंडिया
जेवर एयरपोर्ट से अब फ्लाइट्स भरेंगी उड़ान, सरकार से मिला एयरोड्रम लाइसेंस, राम मोहन नायडू ने सौंपा
जेवर एयरपोर्ट से फ्लाइट्स भरेंगी उड़ान, सरकार से मिला एयरोड्रम लाइसेंस, राम मोहन नायडू ने सौंपा
बॉलीवुड
लखनऊ कॉन्सर्ट में रोने लगीं सुनिधि चौहान, बोलीं- मुझे माफ करना, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ
लखनऊ कॉन्सर्ट में रोने लगीं सुनिधि चौहान, बोलीं- मुझे माफ करना, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ
क्रिकेट
गर्लफ्रेंड नहीं वाइफ कहिए, हार्दिक पांड्या ने खुलेआम कही दिल की बात; पूरी दुनिया को कर दिया हैरान
गर्लफ्रेंड नहीं वाइफ कहिए, हार्दिक पांड्या ने खुलेआम कही दिल की बात; पूरी दुनिया को कर दिया हैरान
इंडिया
T-20 वर्ल्डकप ट्रॉफी हनुमान मंदिर में लाई गई तो भड़के TMC सांसद कीर्ति आजाद, कहा- शेम ऑन टीम इंडिया
T-20 वर्ल्डकप ट्रॉफी हनुमान मंदिर में लाई गई तो भड़के कीर्ति आजाद, कहा- शेम ऑन टीम इंडिया
शिक्षा
CBSE ने गल्फ देशों में स्थगित की बोर्ड परीक्षा, जानें अब आगे क्या होगा?
CBSE ने गल्फ देशों में स्थगित की बोर्ड परीक्षा, जानें अब आगे क्या होगा?
हेल्थ
Tooth Pain And Cancer: दांतों में बना हुआ है दर्द तो न करें नजरअंदाज, हो सकता है कैंसर
दांतों में बना हुआ है दर्द तो न करें नजरअंदाज, हो सकता है कैंसर
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget