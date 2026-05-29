'थलापति' को देख खुद को नहीं रोक पाई एयर होस्टेस', ऐसा क्या लिखा, रातोंरात वायरल हो गई

तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय नई दिल्ली के आधिकारिक दौरे के बाद चेन्नई लौट गए हैं. इस दौरान एक डोमेस्टिक फ्लाइट (घरेलू उड़ान) में उनकी मुलाकात एयर होस्टेस उमा मीनाक्षी से हुई. मीनाक्षी ने इसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है.

इस फोटो में मुख्यमंत्री विजय काले और सफेद कपड़ों में नजर आ रहे हैं. ये फोटो फ्लाइट के अंदर ली गई है. एयर होस्टेस उमा मीनाक्षी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह तस्वीर पोस्ट की. इस फोटो को लेकर उन्होंने कैप्शन में लिखा कि क्रू ड्यूटी स्पेशल बन गई, क्योंकि मुख्यमंत्री विजय उसी फ्लाइट में यात्रा कर रहे थे. उन्होंने पोस्ट में विजय को सम्मानपूर्वक संबोधित करते हुए इस मुलाकात को यादगार बताया है.

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सीएम विजय संग फोटो शेयर कर बनी सेलिब्रिटी

एयर होस्टेस उमा मीनाक्षी ने सीएम विजय के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा कि आज क्रू की ड्यूटी और भी खास हो गई, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय जिन्हें प्यार से 'थलापति' कहा जाता है. वो हमारे साथ विमान में सवार थे. इसके साथ उन्होंने प्लेन और प्यार वाली इमोजी शेयर की है. दिल्ली दौरे के बाद मुख्यमंत्री विजय स्पेशल फ्लाइट से चेन्नई लौटे. इसी यात्रा के दौरान एयर होस्टेस उमा मीनाक्षी के साथ उनकी तस्वीर ली गई, जिसे बाद में सोशल मीडिया पर शेयर किया गया.

दिल्ली में पीएम मोदी से मिलने गए थे सीएम विजय

सीएम विजय के साथ फोटो शेयर करते ही मीनाक्षी भी सेलिब्रिटी बन गईं. उनकी यह तस्वीर लोगों को खूब पसंद आई है. लोगों ने उनकी इस पोस्ट पर जमकर कमेंट किए. थलपति विजय ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी. इन बैठकों के दौरान विभिन्न प्रशासनिक और राज्य से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की गई.

तमिलनाडु सीएम की कांग्रेस नेताओं खासकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ प्रस्तावित बैठक नहीं हो सकी. इस संबंध में कांग्रेस सांसद क्रिस्टोफर तिलक ने कहा कि कार्यक्रमों की व्यस्तता और समय की कमी के कारण यह मुलाकात टाल दी गई है.

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