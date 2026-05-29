अब कूलर भी देगा AC जैसी ठंडी हवा, बस पानी की टंकी में मिलाएं ये चीजें, फिर देखें कमाल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पंखे और मोटर की सर्विसिंग से कम बिजली में आराम पाएं।

Cooler Tips: देशभर में भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है. ऐसे में गर्मी से बचने के लिए लोग अपने घरों में एसी और कूलर का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं. तो वहीं, दूसरी तरफ कूलर की कूलिंग बढ़ाने के लिए लोग सबसे पहले उसकी कूलिंग पैड्स को बदलने का काम करते हैं. आपमें से बेहद ही कम लोगों को इस बारे में जानकारी होगी कि, बिना कूलिंग पैड्स को बदले भी आप अपने पूराने कूलर को एक दम नया कर सकते हैं. ऐसा करने से यह आपको एसी जैसी ठंडी हवा देने का काम करेगा.

बर्फ और आइस पैक का करें इस्तेमाल

अगर आपका कूलर ठंडी हवा नहीं दे रहा है तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है. ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको पानी की टंकी में बर्फ के टुकड़े और फ्रीज किए हुए आइस पैक को उसमें डाल दें. ऐसा करने से पानी का तापमान अपने आप ही धीरे-धीरे कम होने लगता है. जिसके बाद कूलर से निकलने वाली हवा काफी ठंडी और राहत देने का काम करेगी.

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कूलिंग लिक्विड और कपूर का क्या है जादू?

तो वहीं, आजकल बाजार में कूलर के लिए स्पेशल कूलिंग लिक्विड मिलते हैं, जिन्हें पानी में मिलाने से आपको एकदम एसी जैसी ठंडी हवा महसूस कराएगा. इतना ही नहीं, पानी की टंकी में थोड़ा सा कपूर को भी आप चाहें तो डाल सकते हैं. इससे कमरे में ठंडक के साथ-साथ ताजगी भरी खुशबू भी बनी रहेगी.

साफ-सफाई और मेंटेनेंस भी है जरूरी

दरअसल, कूलिंग पैड्स में कई बार धूल-मिट्टी जमने की वजह से हवा का फ्लो सबसे ज्यादा कम हो जाता है. जहां, कूलर की टंकी, पानी के पंप को समय-समय पर हमेशा साफ करना चाहिए. तो वहीं, पाइप के ब्लॉक होल खुल जाने से कूलिंग की प्रक्रिया पहले के मुताबिक और भी ज्यादा तेजी से बढ़ जाती है.

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पंखे और मोटर की सर्विसिंग करना न भूलें

इस बात पर जोर दें कि, अगर आपके कूलर का पंखा सही तरीके से नहीं चल रहा है तो, किसी इलेक्ट्रिशियन की मदद से उसकी ऑयलिंग के साथ-साथ सर्विसिंग करवाना न भूलें. इन छोटे-छोटे बदलावों को अपनाकर आप किस तरह से बिजी के बिल के खर्च को भी आसानी से बचा सकते हैं और कम बिजली की खपत में भी इस भीषण गर्मी में चैन की नींद सो सकते हैं.