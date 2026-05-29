हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीCoolers Under Budget: 5 हजार के अंदर ये 5 बेस्ट कूलर! कम बजट में मिलेगी जबरदस्त ठंडक और गर्मी से राहत

Coolers Under Budget: 5 हजार के अंदर ये 5 बेस्ट कूलर! कम बजट में मिलेगी जबरदस्त ठंडक और गर्मी से राहत

Budget Cooler: गर्मी के मौसम में ठंडक पाने के लिए कूलर एक किफायती और आसान विकल्प माना जाता है. कम बजट में भी ऐसे कई कूलर बाजार में उपलब्ध हैं जो अच्छी कूलिंग और बेसिक फीचर्स के साथ आते हैं.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: Shelja Pandey | Updated at : 29 May 2026 12:59 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • ₹5000 के अंदर 5 किफायती एयर कूलर उपलब्ध हैं।
  • ये कूलर छोटे से मध्यम कमरों के लिए उपयुक्त हैं।
  • Bajaj, Havells, Hindware, Kenstar, Usha मॉडल किफायती हैं।
  • इनमें इन्वर्टर कम्पैटिबल, विभिन्न स्पीड कंट्रोल की सुविधा।

Coolers Under Budget: गर्मियों के दिनों में लोग ठंडक पाने के लिए कूलर का सहारा लेते हैं. अक्सर लोगों को लगता है कि कम कीमत में अच्छा कूलर नहीं मिलता, लेकिन ऐसा नहीं है. आज हम आपको 5 ऐसे सस्ते कूलर के बारे में बता रहे हैं जो लगभग 5 हजार रुपये तक की कीमत में आसानी से मिल सकते हैं और गर्मी से राहत दिलाने में मदद करते हैं.

फ्री राशन पर मोदी सरकार के फैसले से बिहार को क्या मिलेगा? कितने लोग ले पाएंगे योजना का लाभ? जानें

कम दाम में मिलेंगे ये 5 बेस्ट कूलर

Bajaj Air Cooler 25L: यह 25 लीटर का कूलर है, जो इन्वर्टर कम्पैटिबल भी है. इसमें 16 फीट तक एयर थ्रो, 3 स्पीड कंट्रोल और 1 साल की वारंटी मिलती है. यह कूलर आप Amazon से खरीद सकते हैं. फिलहाल इस पर 38% का डिस्काउंट मिल रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत लगभग ₹4,799 पड़ती है.

Havells Air Cooler for Home: यह 24 लीटर का मॉडल है, जो इन्वर्टर कम्पैटिबल और साइलेंट ऑपरेशन के साथ आता है. कंपनी इस कूलर पर 1 साल की वारंटी भी दे रही है. यह एयर कूलर आपको Amazon पर मिल जाएगा. फिलहाल 45% डिस्काउंट के बाद इसकी कीमत लगभग ₹4,799 है.

Hindware 25L Cooler: यह कूलर इन्वर्टर कम्पैटिबल है और आइस चैंबर तथा डस्ट-फ्री फिल्टर टेक्नोलॉजी के साथ आता है. आप इसे Amazon से खरीद सकते हैं. फिलहाल 46% की छूट के बाद 25 लीटर स्टोरेज वाला यह कूलर लगभग ₹4,821 में उपलब्ध है.

Kenstar Air Cooler: यह 20 लीटर स्टोरेज वाला एयर कूलर Amazon पर उपलब्ध है. फिलहाल इस पर 44% की छूट मिल रही है, जिसके बाद इसकी कीमत लगभग ₹4,699 है. यह कूलर 35 फीट एयर थ्रो, इन्वर्टर कम्पैटिबल सपोर्ट, डस्ट नेट फिल्टर और डबल बॉल बेयरिंग मोटर के साथ आता है, जो बेहतर और लंबी कूलिंग परफॉर्मेंस देता है.

USHA 12L Room Cooler: फिलहाल इस कूलर पर छूट के बाद 12 लीटर स्टोरेज वाला यह मॉडल आपको लगभग ₹4,990 में मिल जाएगा. यह कूलर छोटे और मीडियम साइज के कमरों के लिए बेहतर माना जाता है. इस कीमत पर यह कूलर Flipkart पर उपलब्ध है.

शॉपिंग बैग उठाने के कितने रुपए लेगा आपका हेल्पर, सर्विस से सुरक्षा तक... कैरीमेन को लेकर आपके हर सवाल का जवाब

ये कूलर हो सकते हैं फायदेमंद

अगर आप कम बजट में गर्मी से राहत पाने का आसान तरीका ढूंढ रहे हैं, तो ये कूलर आपके लिए अच्छे विकल्प हो सकते हैं. 5 हजार रुपये के अंदर आने वाले ये मॉडल बेसिक जरूरतों के लिए बेहतर कूलिंग देते हैं और छोटे से मीडियम साइज के कमरों के लिए सही रहते हैं.

Published at : 29 May 2026 12:59 PM (IST)
Tags :
Summer Tips Utility News Air Coolers
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Coolers Under Budget: 5 हजार के अंदर ये 5 बेस्ट कूलर! कम बजट में मिलेगी जबरदस्त ठंडक और गर्मी से राहत
5 हजार के अंदर ये 5 बेस्ट कूलर! कम बजट में मिलेगी जबरदस्त ठंडक और गर्मी से राहत
यूटिलिटी
Cooler Tips: अब कूलर भी देगा AC जैसी ठंडी हवा, बस पानी की टंकी में मिलाएं ये चीजें, फिर देखें कमाल
अब कूलर भी देगा AC जैसी ठंडी हवा, बस पानी की टंकी में मिलाएं ये चीजें, फिर देखें कमाल
यूटिलिटी
Summer Essentials: 300 रुपये के अंदर मिलने वाली ये चीजें जरूर रखें बाथरूम में, शरीर से टैनिंग और थकान करेंगी दूर
300 रुपये के अंदर मिलने वाली ये चीजें जरूर रखें बाथरूम में, शरीर से टैनिंग और थकान करेंगी दूर
यूटिलिटी
UP में ऐप बेस्ड टैक्सी सेवाओं पर सख्ती! 10 मिनट से ज्यादा देरी पर राइड होगी कैंसिल और लगेगा जुर्माना
UP में ऐप बेस्ड टैक्सी सेवाओं पर सख्ती! 10 मिनट से ज्यादा देरी पर राइड होगी कैंसिल और लगेगा जुर्माना
Advertisement

वीडियोज

Iran US War Update: गुस्से में ईरान, America में हलचल | Masoud Pezeshkian | Breaking News | Trump
Hamirpur Bridge Collapse: पुल ढहने से हाहाकार! मलबे में दबे मजदूरों को बचाने के लिए मची भगदड़
Breaking | Attack on Lebanon: ईरान को फिर निशाना बना रहें Trump | Strait Of Hormuz
NEET Paper | Janhit with Chitra Tripathi: आर्मी करेगी अब NEET पेपर की रक्षा | Dharmendra Pradhan
Assam Accident News: हाइवे पर गलत चाल...बन गई काल! | Himanta Biswa Sarma | Highway Accident
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इस्तीफे के बाद दिल्ली पहुंचते ही सिद्धारमैया ने राहुल गांधी को सौंप दी ख्वाहिशों की लिस्ट, बेटे के लिए मांगा बड़ा पद
इस्तीफे के बाद दिल्ली पहुंचते ही सिद्धारमैया ने राहुल गांधी को सौंप दी ख्वाहिशों की लिस्ट, बेटे के लिए मांगा बड़ा पद
पंजाब
Punjab Nikay Chunav Results LIVE: पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती जारी, AAP-BJP और कांग्रेस में कौन मार रहा बाजी, यहां जानें सबकुछ
पंजाब निकाय चुनाव: वोटों की गिनती जारी, AAP-BJP और कांग्रेस में कौन मार रहा बाजी, यहां जानें सबकुछ
इंडिया
India Monsoon: उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड...गर्मी के कहर से कोई नहीं बचेगा, IMD की रिपोर्ट ने डराया
उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड...गर्मी के कहर से कोई नहीं बचेगा, IMD की रिपोर्ट ने डराया
स्पोर्ट्स
RR Vs GT Qualifier 2 IPL 2026: आईपीएल 2026 के क्वालीफायर 2 मुकाबले में इन 5 खिलाड़ियों पर टिकी रहेंगी सबकी निगाहें
आईपीएल 2026 के क्वालीफायर 2 मुकाबले में इन 5 खिलाड़ियों पर टिकी रहेंगी सबकी निगाहें
ओटीटी
KD The Devil OTT Release: ध्रुव सर्जा और संजय दत्त की 'केडी: द डेविल' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
'केडी: द डेविल' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
इंडिया
'थलापति' को देख खुद को नहीं रोक पाई एयर होस्टेस', ऐसा क्या लिखा, रातोंरात वायरल हो गई
'थलापति' को देख खुद को नहीं रोक पाई एयर होस्टेस', ऐसा क्या लिखा, रातोंरात वायरल हो गई
ट्रेंडिंग
Viral Cricket Video: टीम इंडिया के लिए तैयार हो रहा अगला वैभव सूर्यवंशी! नन्ही सी उम्र में लगा रहा लंबे-लंबे छक्के; देखें वीडियो
टीम इंडिया के लिए तैयार हो रहा अगला वैभव सूर्यवंशी! नन्ही सी उम्र में लगा रहा लंबे-लंबे छक्के; देखें वीडियो
ट्रेंडिंग
Madhubani Viral Video: 6000 का चालान करने के बाद खुद बिना हेलमेट चल रही थी लेडी इंस्पेक्टर, शख्स ने बना लिया वीडियो
6000 का चालान करने के बाद खुद बिना हेलमेट चल रही थी लेडी इंस्पेक्टर, शख्स ने बना लिया वीडियो
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
Embed widget