5 हजार के अंदर ये 5 बेस्ट कूलर! कम बजट में मिलेगी जबरदस्त ठंडक और गर्मी से राहत

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ₹5000 के अंदर 5 किफायती एयर कूलर उपलब्ध हैं।

ये कूलर छोटे से मध्यम कमरों के लिए उपयुक्त हैं।

Bajaj, Havells, Hindware, Kenstar, Usha मॉडल किफायती हैं।

इनमें इन्वर्टर कम्पैटिबल, विभिन्न स्पीड कंट्रोल की सुविधा।

Coolers Under Budget: गर्मियों के दिनों में लोग ठंडक पाने के लिए कूलर का सहारा लेते हैं. अक्सर लोगों को लगता है कि कम कीमत में अच्छा कूलर नहीं मिलता, लेकिन ऐसा नहीं है. आज हम आपको 5 ऐसे सस्ते कूलर के बारे में बता रहे हैं जो लगभग 5 हजार रुपये तक की कीमत में आसानी से मिल सकते हैं और गर्मी से राहत दिलाने में मदद करते हैं.

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कम दाम में मिलेंगे ये 5 बेस्ट कूलर

Bajaj Air Cooler 25L: यह 25 लीटर का कूलर है, जो इन्वर्टर कम्पैटिबल भी है. इसमें 16 फीट तक एयर थ्रो, 3 स्पीड कंट्रोल और 1 साल की वारंटी मिलती है. यह कूलर आप Amazon से खरीद सकते हैं. फिलहाल इस पर 38% का डिस्काउंट मिल रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत लगभग ₹4,799 पड़ती है.

Havells Air Cooler for Home: यह 24 लीटर का मॉडल है, जो इन्वर्टर कम्पैटिबल और साइलेंट ऑपरेशन के साथ आता है. कंपनी इस कूलर पर 1 साल की वारंटी भी दे रही है. यह एयर कूलर आपको Amazon पर मिल जाएगा. फिलहाल 45% डिस्काउंट के बाद इसकी कीमत लगभग ₹4,799 है.

Hindware 25L Cooler: यह कूलर इन्वर्टर कम्पैटिबल है और आइस चैंबर तथा डस्ट-फ्री फिल्टर टेक्नोलॉजी के साथ आता है. आप इसे Amazon से खरीद सकते हैं. फिलहाल 46% की छूट के बाद 25 लीटर स्टोरेज वाला यह कूलर लगभग ₹4,821 में उपलब्ध है.

Kenstar Air Cooler: यह 20 लीटर स्टोरेज वाला एयर कूलर Amazon पर उपलब्ध है. फिलहाल इस पर 44% की छूट मिल रही है, जिसके बाद इसकी कीमत लगभग ₹4,699 है. यह कूलर 35 फीट एयर थ्रो, इन्वर्टर कम्पैटिबल सपोर्ट, डस्ट नेट फिल्टर और डबल बॉल बेयरिंग मोटर के साथ आता है, जो बेहतर और लंबी कूलिंग परफॉर्मेंस देता है.

USHA 12L Room Cooler: फिलहाल इस कूलर पर छूट के बाद 12 लीटर स्टोरेज वाला यह मॉडल आपको लगभग ₹4,990 में मिल जाएगा. यह कूलर छोटे और मीडियम साइज के कमरों के लिए बेहतर माना जाता है. इस कीमत पर यह कूलर Flipkart पर उपलब्ध है.

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ये कूलर हो सकते हैं फायदेमंद

अगर आप कम बजट में गर्मी से राहत पाने का आसान तरीका ढूंढ रहे हैं, तो ये कूलर आपके लिए अच्छे विकल्प हो सकते हैं. 5 हजार रुपये के अंदर आने वाले ये मॉडल बेसिक जरूरतों के लिए बेहतर कूलिंग देते हैं और छोटे से मीडियम साइज के कमरों के लिए सही रहते हैं.