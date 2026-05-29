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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीSummer Essentials: 300 रुपये के अंदर मिलने वाली ये चीजें जरूर रखें बाथरूम में, शरीर से टैनिंग और थकान करेंगी दूर

Summer Essentials: 300 रुपये के अंदर मिलने वाली ये चीजें जरूर रखें बाथरूम में, शरीर से टैनिंग और थकान करेंगी दूर

Summer Body Care: गर्मी के मौसम में शरीर का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए. धूप और गर्मी की वजह से शरीर में घमौरियां या कोई स्किन की परेशानी हो सकती है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 29 May 2026 11:00 AM (IST)
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Summer Body Care: इन दिनों गर्मियों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है. हर राज्य में पारा लगभग 45 डिग्री के पार पहुंच रहा है. ऐसे में धूप और गर्मी में बाहर निकलना तो पड़ता ही है, कभी किसी काम से, ऑफिस के लिए या फिर कहीं कुछ सामान लेने. ऐसे में धूप की वजह से शरीर पर टैनिंग हो जाती है. पसीने से गंदगी जमा होती है और स्किन से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं. ऐसे में इससे बचाव के लिए शरीर का ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है.

आपकी इसी परेशानी का हल करने के लिए हम आपके लिए कुछ ऐसे समर एसेंशियल्स लेकर आए हैं, जिनकी मदद से आप अपने शरीर को साफ- स्वच्छ रख सकते हैं. इन सभी एसेंशियल्स की कीमत भी कोई बहुत ज्यादा नहीं बल्कि सिर्फ 300 रुपये के अंदर ही है.

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इलेक्ट्रिक टूथब्रश (Electric Tooth Brush)
सबसे पहले दांतों की सफाई के लिए आप साधारण टूथब्रश छोड़कर इलेक्ट्रिक टूथब्रश इस्तेमाल करना शुरू कर दें. ये मसूड़ों की सफाई बहुत अच्छी तरह से करता है. इसमें टाइमर का ऑप्शन होता है, जिसे सेट करने के बाद आप अपने दांतों की सफाई अच्छी तरह से कर सकते हैं. अच्छी कंपनी का टूथब्रश 200 रुपये से 300 रुपये के अंदर आसानी से मिल जाएगा.

सिलीकॉन फेस ब्रश (Silicon Face Brush)
धूप, धूल और पसीने का सबसे ज्यादा असर चेहरे पर पड़ता है. ऐसे में इसे अच्छी तरह से सिलीकॉन ब्रश से साफ करना बहुत अच्छा रहेगा. ये काफी मुलायम होता है और चेहरे को अच्छी तरह से साफ कर देता है और स्किन को सॉफ्ट रखता है. ये ब्रश केवल 99 रुपये में ऑनलाइन मिल जाएगा.

हैंड बाथिंग ग्लव (Hand Bathing Glove)
जैसे हम नहाते समय शरीर को साफ करने के लिए लूफा का इस्तेमाल करते हैं, वैसा ही ये बाथिंग ग्लव होता है. बल्कि ये लूफा से ज्यादा अच्छा और कंफर्टेबल होता है. इसे हाथ में ग्लव की वजह से पहनकर शरीर को साफ किया जाता ह. ये स्किन की गंदगी को साफ करता है और काफी स्मूद भी लगता है. सबसे जरूरी बात ये है कि इसके इस्तेमाल से शरीर का ब्लड फ्लो और भी अच्छी तरह से काम करता है. ये भी आपको महज 99 रुपये में मिल जाएगा.

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बैक लूफा (Back Loofa)
अक्सर नहाते समय सबसे ज्यादा परेशानी होती है पीठ साफ करने में, तो ऐसे में ये बैक लूफा आपके लिए सबसे ज्यादा मददगार साबित हो सकता है. इससे पीछ बहुत अच्छी तरह से साफ होती है और इसकी कीमत भी बहुत कम होती है. ये महज 150 से 200 रुपये में ही मिल जाएगा.

फुट स्क्रबर (Foot Scrubber)
रोज कहीं आने जाने में पैरों में धूल मिट्टी लगती है, इसके अलावा धूप से भी टैनिंग हो जाती है. ऐसे में फुट स्क्रबर आपके पैरों को साफ करने के लिए सबसे बेस्ट होगा. इससे एड़ियां भी सॉफ्ट बनेंगी. ये स्क्रबर महज 200 रुपये में आसानी से मिल जाएगा.

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Published at : 29 May 2026 11:00 AM (IST)
Tags :
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