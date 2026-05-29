UP में ऐप बेस्ड टैक्सी सेवाओं पर सख्ती! 10 मिनट से ज्यादा देरी पर राइड होगी कैंसिल और लगेगा जुर्माना
Taxi Latest Rules: यूपी सरकार ने ओला और उबर की बढ़ती मनमानी को ध्यान में रखते हुए बेहद ही कड़ा फैसला लिया है. जहां अब 10 मिनट की देरी होने पर ही राइड को पूरी तरह से कैंसिल कर दी जाएगी.
Taxi Service Rules: उत्तर प्रदेश सरकार ऐप-आधारित टैक्सी सेवाओं जैसे ओला और उबर की मनमानी के साथ-साथ यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सख्त नियमों को लागू करने का बड़ा फैसला लिया है. जहां, अब 10 मिनट से ज्यादा देर करने पर राइ़ड को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया जाएगा.
1. देरी होने पर जुर्माने के साथ कैंसिलेशन
दरअसल, नए नियमों के मुताबिक, अगर कोई ड्राइवर बुकिंग होने के 10 मिनट से ज्यादा की देरी करता है तो इस राइड को न सिर्फ कैंसिल किया जाएगा बल्कि ड्राइवर के खिलाफ कड़ा जुर्माना भी लगाया जा सकता है. इसके अलावा प्रभावित यात्री को अगली बुकिंग में किराए में छूट भी दी जाएगी.
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2. ऑनलाइन वेरिफिकेशन है जरूरी
इतना ही नहीं, अब नियमों में प्रदेश के हर कैब कंपनियों को अपना ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराना बेहद ही जरूरी माना जाएगा. इसके साथ ही ड्राइवरों के लिए लाइसेंस, पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट दिखाना अनिवार्य किया जाएगा. इन नियमों का पालन नहीं करने वाले चालकों को टैक्सी चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
3. सुरक्षा और 'जीरो टॉलरेंस' नीति पर खास ध्यान
इसके अलावा महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए नए नियमों में खास प्रबंध किए गए हैं. जहां, अगर कोई चालक नशे की हालत में वाहन चलाते समय पकड़ा जाता है तो, बिना किसी देर के चालक का पंजीकरण हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा. इसके साथ ही सड़कों पर पुरानी गाड़ियों के संचालन को रोकने के लिए कैब वाहनों की अधिकतम उम्र भी अब इन नियमों के तहत तय की गई है.
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4. यात्रियों से कितना लिया जाएगा किराया
सबसे आखिरी में यात्रियों से लिए जाने वाले किराए के बारे में बात करें तो, न्यूनतम 3 किलोमीटर का किराया लिया जाएगा. इसके साथ ही, जो चालक अपने निजी वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें कुल किराए का 80 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा, जिससे चालकों को वाहन चलाते समय किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.
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Source: IOCL